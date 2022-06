Mejores móviles de OnePlus en 2022: nuestro ranking de los mejores teléfonos de OnePlus que puedes comprar

(opens in new tab)

Included in this guide:

Este es nuestro ranking de mejores móviles de OnePlus, y lo mejor de todo es que encontrarás opciones en distintos rangos de precios. En otras palabras, hay un OnePlus fantástico para ti, independientemente de cuánto quieras gastar.

Aunque OnePlus comenzó como una marca de 'flagship-killer' (teléfonos que cuentan con características similares a los topes de gama de otras marcas pero a precios más reducidos), ahora la compañía se ha ido expandiendo y ofrecen también tanto teléfonos de gama media-baja con una gran relación calidad-precio, como buques insignia en toda regla.

Por lo tanto, en esta lista hay modelos de gama alta, así como opciones económicas y de gama media (que son los de la línea Nord de OnePlus).

También merece la pena señalar que OnePlus suele lanzar nuevos modelos muy a menudo, por lo que no dudes que iremos actualizando esta guía de compra conforme vaya habiendo nuevos teléfonos que merezcan un puesto en este ranking.

Ahora mismo, el OnePlus 10 Pro (opens in new tab), que es el tope de gama de este año, es el que encabeza esta lista, y a continuación, encontrarás otros modelos maravillosos clasificados según lo buena que sea su relación calidad-precio.

Lo mejor de todo, es que también hemos incrustado nuestra herramienta de comparación de precios de los distintos vendedores, para que una vez que elijas el modelo que te guste, puedas encontrarlo al mejor precio.

Mejores OnePlus en 2022:

(Image credit: OnePlus)

1. OnePlus 10 Pro Calidad premium en casi todos los aspectos Especificaciones Fecha lanzamiento: Abril 2022 (España) Peso: 201g Dimensiones: 163 x 73.9 x 8.6 mm SO: Android 12 Tamaño pantalla: 6.7 pulgadas Resolución: 1440 x 3216 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12GB Almacenamiento: 128/256 Batería: 5,000mAh Cámaras traseras: 48MP + 50MP + 8MP Cámara frontal: 32MP Pros + Pantalla fantástica + Carga súper rápida Contras - Algo grande - La cámara no es perfecta

El OnePlus 10 Pro ofrece mucho por su precio. Es un teléfono grande, cosa que ya depende de los gustos de cada uno, pero eso también significa que tiene una pantalla maravillosa. Es una AMOLED de 6,7 pulgadas, por lo que es bien amplia, brillante y bonita.

Su brillo máximo de 1.300 nits significa que la podrás ver perfectamente aunque te dé la luz del Sol directamente, y gracias a su tasa de refresco de 120Hz podrás desplazarte y ver los contenidos de forma realmente fluida.

Es verdad que la cámara del OnePlus 10 Pro no es tan buena como la de algunos móviles de gama alta de la competencia, pero eso no quiere decir que no haga fotos fantásticas. Y además, el OnePlus 10 Pro te costará menos dinero que sus grandes rivales. El sensor principal es de 48MP con apertura f/1.8, y viene acompañado de una cámara ultra gran angular de 50MP f/2.2 y un teleobjetivo de 8MP f/2.4.

La cámara principal captura imágenes brillantes y coloridas, mientras que la ultra gran angular ofrece un modo especial, aunque no muy práctico para el día a día, llamado ojo de pez. Cabe destacar que el móvil viene con muchas funciones de software que mejoran la experiencia con las cámaras.

Si a esto le sumas la velocidad de carga de 80W, que es súper rápida, el hecho de que tiene una buena duración de batería y que ofrece un rendimiento fantástico, queda claro que el OnePlus 10 Pro es un teléfono genial que realmente merece la pena.

Lee nuestro análisis en profundidad del OnePlus 10 Pro (opens in new tab).

(Image credit: OnePlus)

2. OnePlus 9 Pro Un gran salto cualitativo en la calidad fotográfica de los OnePlus Especificaciones Fecha de lanzamiento: Marzo 2021 Peso: 197g Dimensiones: 163.2 x 73.6 x 8.7mm SO: Android 11 Tamaño pantalla: 6.7 pulgadas Resolución: 1440 x 3216 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8/12GB Almacenamiento: 128/256GB Batería: 4,500mAh Cámaras traseras: 48MP + 50MP + 8MP + 2MP Cámara frontal: 16MP Pros + La mejor cámara de OnePlus hasta el momento + Alto rendimiento Contras - No tiene ranura microSD - Duración media de la batería

El OnePlus 9 Pro es un buque insignia en toda regla que llegó para mejorar claramente el mayor punto débil que tenían los anteriores teléfonos de OnePlus: las cámaras.

Gracias a una nueva asociación con la mítica compañía Hasselblad y a una lente ultra angular "freeform", diseñada especialmente para reducir la distorsión en los bordes de las imágenes, el OnePlus 9 Pro es el móvil de OnePlus con la mejor cámara (opens in new tab).

Pero por supuesto, la cámara no es lo único que hace que este teléfono merezca la pena. También equipa el procesador de gama alta Snapdragon 888 y tiene hasta 12GB de RAM: con eso tienes el alto rendimiento asegurado. Por otro lado, gracias a su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución 1440 x 3216, tasa de refresco de 120Hz y HDR10+, podrás disfrutar de una de las mejores experiencias de visualización que puedes encontrar en un móvil.

A lo anterior hay que añadir un diseño premium, resistencia al agua y una respetable batería de 4.500mAh con carga rápida por cable a 65W e inalámbrica a 50W. Con todo lo anterior, queda claro que el OnePlus 9 Pro es un teléfono en el que no se han hecho recortes, y aun así, te costará menos que sus rivales (aunque eso no quiere decir que sea barato).

Lee nuestro análisis en profundidad del OnePlus 9 Pro (opens in new tab).

(Image credit: OnePlus)

El OnePlus 9 tiene muchas de las mejores características del OnePlus 9 Pro, incluyendo su cámara en colaboración con Hasselblad y la lente ultra angular "freeform" (diseñada para corregir la distorsión que suelen sufrir este tipo de fotos en los bordes). Le falta el teleobjetivo del Pro, pero por lo demás, el rendimiento fotográfico es similar, y mucho mejor que el de anteriores teléfonos de OnePlus.

También tiene la misma potencia que el Pro (y que la mayoría de los buques insignia de 2021), gracias a su chip Snapdragon 888, que viene acompañado con hasta 12GB de RAM. Además, la batería es del mismo tamaño que el Pro (4.500mAh), con una carga igual de rápida de 65W, y eso sí, la carga inalámbrica es más lenta, 15W (lo cual sigue siendo más rápido que en muchos otros teléfonos).

Su pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas no es igual de nítida que la del Pro, ya que es de 1080 x 2400, pero sí que cuenta con la misma tasa de refresco de 120Hz. También han ahorrado algo en la construcción del OnePlus 9, ya que el borde del móvil es de plástico en vez de ser de metal.

Pero lo cierto es que esos recortes que presenta también se reflejan en un precio más bajo. No estamos diciendo que el OnePlus 9 sea barato, pero sí que ofrece una relación calidad-precio fantástica, y es un teléfono perfecto para aquellos que no necesiten todos los extras que tiene el OnePlus 9 Pro.

Lee nuestro análisis en profundidad del OnePlus 9 (opens in new tab).

(Image credit: OnePlus)

El OnePlus Nord 2 es fantástico en todo lo que importa de verdad.

Gracias a su pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 y tasa de refresco de 90Hz, el Nord 2 va más fluido que otros móviles que cuestan lo mismo, y a la vez, tiene el tamaño perfecto para caber en tu mano cómodamente.

Además, cuenta con una fiable cámara de 50MP capaz de conseguir buenos resultados, así como con una cámara ultra gran angular de 8MP. Su chip MediaTek Dimensity 1200 con IA te ofrece un buen rendimiento, y lo mejor es que tiene 5G y carga rápida de 65W, lo cual no encontrarás en cualquier móvil a este precio.

Sin dudas, el OnePlus Nord 2 te gustará mucho teniendo en cuenta lo que te costará.

Lee nuestro análisis en profundidad del OnePlus Nord 2 (opens in new tab).

(Image credit: OnePlus)

5. OnePlus Nord CE 2 5G Un móvil Android asequible fantástico Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2022 Peso: 173g Dimensiones: 160.6 x 73.2 x 7.8mm SO: Android 11 Tamaño pantalla: 6.43 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: Dimensity 900 RAM: 6/8GB Almacenamiento: 128GB Batería: 4,500mAh Cámaras traseras: 64MP + 8MP + 2MP Cámara frontal: 16MP Pros + Carga rápida + Cuerpo delgado Contras - Rendimiento de la media - Cámara justita

El OnePlus Nord CE 2 es una combinación entre la gama Nord principal y la línea Nord más económica, por lo que te ofrece algunas características premium a un precio económico.

Este móvil te ofrece conectividad 5G, carga rápida y un diseño elegante, pero en algunos aspectos no es nada de otro mundo, como su rendimiento y sus cámaras.

Aun así, teniendo en cuenta su precio, sin dudas el OnePlus Nord CE 2 resultará tentador para muchas personas, todo dependerá de cuáles sean sus exigencias.

Aquí tienes todos los detalles sobre el OnePlus Nord CE 2 (opens in new tab).

(Image credit: OnePlus)

Antes de que el OnePlus 9 Pro se pusiera a la venta en 2021, el OnePlus 8 Pro era el mejor móvil de la compañía, y sigue siendo fantástico. Una de las características del OnePlus 8 Pro que le hicieron destacar frente a sus predecesores es que llegó con una pantalla fantástica, que entre otras cosas, contaba con una tasa de refresco de 120Hz.

El OnePlus 8 Pro también es muy potente, y cuenta con conectividad 5G, carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa, resistencia al agua, lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, un módulo de cuatro cámaras en la parte trasera, y básicamente, cualquier características de gama alta que esperarías.

Como resultado, este teléfono en su lanzamiento costaba casi tanto como sus rivales de las mejores marcas del mercado, pero claro, como ahora ha pasado un tiempo, ya lo puedes encontrar por un precio mucho más bajo, lo cual es maravilloso. Y no lo dudes, es innegable que el OnePlus 8 Pro te dará mucho por tu dinero.

Lee nuestro análisis en profundidad del OnePlus 8 Pro.

(Image credit: OnePlus)

El OnePlus Nord CE 5G es una gran opción si buscas un móvil que te cueste lo menos posible pero que te ofrezca una buena experiencia. Se siente realmente cómodo y ligero en la mano, y cuenta con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas que se ve realmente elegante y tiene una tasa de refresco de 90Hz. Este teléfono es ideal para ver películas o series en streaming o para navegar por Internet y redes sociales de forma fluida.

No es el OnePlus más rápido del mercado y el rendimiento de la cámara podría ser mejor, pero su batería ofrece una buena duración y además se carga rápido. El OnePlus Nord CE 2 del que hemos hablado más arriba en este ranking es mejor, ya que es el modelo sucesor de este, pero si quieres gastar menos, échale un vistazo a este OnePlus Nord CE 5G.

Lee nuestro análisis en profundidad del OnePlus Nord CE 5G (opens in new tab).

(Image credit: OnePlus)

Aunque el OnePlus 8T es más nuevo que el OnePlus 8 Pro, no termina de estar a la altura de este, pero claro, también cuesta menos, por lo que tampoco lo esperábamos, y lo cierto es que este móvil también es muy bueno.

Entre las características a destacar está su pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con resolución 1080 x 2400 y tasa de refresco de 120Hz, su batería de duración fantástica de 4.500mAh de capacidad, su carga rápida de 65W, y potencia de sobra gracias a su chip Snapdragon 865 y los 12GB de RAM que le acompañan.

El OnePlus 8T cuenta con cuatro cámaras en su parte trasera, conectividad 5G y muy buen software. Es verdad que no tiene teleobjetivo y que no soporta carga inalámbrica, pero por todo lo demás, es casi un buque insignia, y lo mejor de todo, es que ahora ya lo puedes comprar por unos 200€ menos de lo que costaba en su lanzamiento.

Lee nuestro análisis en profundidad del OnePlus 8T (opens in new tab).

(Image credit: OnePlus)

9. OnePlus 8 Cuando se lanzó se convirtió en el buque insignia asequible a superar Especificaciones Fecha de lanzamiento: Abril 2020 Peso: 180g Dimensiones: 160.2 x 72.9 x 8mm SO: Android 10 Tamaño pantalla: 6.55 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8/12GB Almacenamiento: 256GB Batería: 4,300mAh Cámaras traseras: 48MP + 16MP + 2MP Cámara frontal: 16MP Pros + Conectividad 5G + Especificaciones impresionantes Contras - No tiene teleobjetivo - No tiene carga inalámbrica

Obviamente al OnePlus 8 le supera el OnePlus 8 Pro, pero eso no quita que sea un móvil fantástico que te costará menos dinero y además es casi igual de potente, ya que equipa el mismo chip de gama alta (el Snapdragon 865).

El OnePlus 8 cuenta con 5G y su pantalla de 6.55 pulgadas con resolución 1080 x 2400 tiene una tasa de refresco de 90Hz. Por lo tanto, las especificaciones de la pantalla no están a la altura de las del OnePlus 8 Pro, pero son decentes.

También cuenta con una gran batería de 4.300 mAh con carga rápida, además de un lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, una cámara triple en su parte trasera y hasta 12GB de RAM. A diferencia del OnePlus 8 Pro, el OnePlus 8 no es rival para los mejores teléfonos de Samsung y Apple, pero es que por lo que cuesta no necesita serlo.

Lee el análisis en profundidad del OnePlus 8 (opens in new tab).