Los móviles más baratos de 2021: nuestra selección se ajusta a todos los presupuestos

Decidir cuál es el mejor teléfono móvil asequible puede llegar a convertirse en todo un desafío, ya que la decisión puede ser más complicada que el simple hecho de comparar precios en revistas. Algunos de los mejores modelos de Smartphone baratos son en realidad modelos más antiguos que en su día fueron considerados de alta gama y ahora se venden con grandes descuentos, mientras que otros móviles nuevos ofrecen un valor fantástico y las últimas funciones de este año.

Por supuesto, el precio puede ser relativo cuando se trata de comprar el mejor teléfono económico: lo "barato" para una persona no es necesariamente lo "asequible" para otra. Con las etiquetas de precios de los teléfonos insignia de Apple y Samsung subiéndose por las nubes, por encima de los 1.000€, algunos podrían considerar barato algo por debajo de los 600€, mientras que aquellos con presupuestos más ajustados podrían estar buscando un móvil por menos de 400€ o incluso por menos de 200€.

Por lo tanto, en nuestra lista, no dejamos a nadie fuera a la hora de tratar con excelentes modelos económicos de smartphones. Los teléfonos insignia más antiguos de Samsung y Apple tienen precios que los compradores más ahorradores ahora pueden pagar, así que entran en nuestra lista. Los nuevos teléfonos móviles de OnePlus, Motorola y otros, que podrían haber salido de su radar, lucen la última tecnología en packs asequibles, y también se han ganado su espacio.

Hemos elaborado una lista clasificada de los mejores teléfonos móviles por menos de 700€, 600€, 500€, 400€ y 300€. Independientemente de cuál sea tu presupuesto, te recomendamos un smartphone en función de estos precios y su disponibilidad general; ya que no tiene sentido recomendar un teléfono si es difícil encontrarlo. Todos estos valiosos móviles se desbloquean con frecuencia, no tienen contrato, ni SIM, lo cual los hace aún más fáciles de probar.

Los mejores móviles baratos a simple vista

Por debajo de 700€

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S10e Nueva propuesta de valor por parte de un buque insignia Peso: 150g | Dimensiones: 142.2 x 69.9 x 7.9mm | SO: Android 10 | Tamaño de la pantalla: 5.8 pulgadas | Resolución: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6GB / 8GB | Almacenamiento: 128GB / 256GB | Batería: 3,100mAh | Cámara trasera: 12MP f/1.5-2.4 + 16MP | Cámara frontal: 10MP Comprobar Amazon Excelente cámara principal + ultra-ancha Grandes especificaciones Factor de forma pequeña Sin sensor de huellas dactilares en pantalla Sin cámara tele-objetivo

El Samsung Galaxy S10e es una réplica más asequible del Galaxy S10 y simplemente incluye menos funciones para ahorrar gastos. Pero, ¿qué se pierde el S10e? En principio, un teleobjetivo, una pantalla de mayor resolución y un sensor de huellas dactilares en la pantalla.

Sin embargo, para la mayoría de usuarios, una pantalla Full HD + (2280 x 1080) será más que suficiente, así como la pantalla más pequeña significa que este smartphone cabe más cómodamente en la mano. El sensor de huellas dactilares físico y el botón de bloqueo lateral son grandes pero, en general, también son más precisos que los de la pantalla.

Es posible que tampoco eches de menos el objetivo trasero, ya que las cámaras principales y el ultra gran angular cubren todas las necesidades de uso que puedas imaginarte. Y además, sumándole a todo esto la carga inalámbrica (y la carga inalámbrica inversa), podemos decir que el S10e tiene la mayoría de las características principales del buque insignia.

El S10e se vende ahora por menos de 700€, puedes incluso llegar a encontrarlo por alrededor de 500€. Y si prefieres un buque insignia de Samsung asequible y más grande, prueba con el Samsung Galaxy S10 Lite, pero puede que no esté tan disponible o que no sea tan barato como el S10e.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy S10e

Por debajo de 600€

(Image credit: Future)

El Google Pixel 4a 5G es realmente un móvil interesante: una actualización en mitad de año del Google Pixel 4a que aumenta sus especificaciones casi al nivel del buque insignia Google Pixel 5, que se lanzó al mismo tiempo. Sin embargo, este aterriza con un precio de lanzamiento de unos 200€ más barato, así que el Pixel 4a 5G, desde luego, tiene un valor especial.

El Pixel 4a 5G incluye el mismo chipset Snapdragon 765G, cámaras traseras duales (principal de 12.2MP + ultra-ancha de 16MP) y aproximadamente la misma pantalla OLED Full HD Plus de 1080 x 2340, así como una batería más que aceptable de 3,885mAh. Y, por supuesto, un conector para auriculares de 3,5 mm.

Nuestro analista-revisor comprobó que los 6GB de RAM funcionan un poco peor que los 8GB del Pixel 5, lo que provoca algunos problemas de software, y el marco de policarbonato del Pixel 4a 5G resulta un poco más pobre que la estructura de metal de su pariente más caro.

Sin embargo, para un teléfono lo suficientemente rápido que toma esencialmente las mismas fotos que el Pixel 5, el Pixel 4a 5G es una excelente elección, y precisamente su capacidad fotográfica lo coloca por encima de otros teléfonos de gama media que puedes obtener por menos de 600€.

Lee nuestro análisis completo del Google Pixel 4a 5G

Por debajo de 500€

(Image credit: Apple)

iPhone SE 2020 El nuevo iPhone más económico Peso: 148g | Dimensiones: 138.4 x 67.3 x 7.3mm | SO: iOS 13 | Tamaño de la pantalla: 4.7 pulgadas | Resolución: 750 x 1334 | CPU: A13 Bionic | RAM: 3GB | Almacenamiento: 64/128 / 256GB | Batería: 1,821mAh | Cámara trasera: 12MP | Cámara frontal: 7MP 384,99 € Ver en EBAY-ES El chip A11 Bionic sigue siendo potente La cámara es ágil y nítida Diseño anticuado Pantalla pequeña

Los fanáticos de Apple han estado pidiendo un nuevo iPhone SE durante años, y al final algunos han obtenido lo que querían, aunque otros no. El nuevo iPhone SE es más grande que su predecesor (lo siento, pequeños fanáticos de los teléfonos) y conserva prácticamente todas las características de los modelos de Apple desde el iPhone 8... excepto el poderoso chipset A13 Bionic.

Este dispone del mismo conjunto de chips que alimenta al iPhone 11 de primera línea, lo que significa que obtienes casi la misma potencia (con un poco menos de RAM) que con los móviles de gama alta de Apple. Así que esto significa que el iPhone SE de 2020 no solo es rápido, sino que será compatible con versiones de iOS más allá del iOS 13, no como los dispositivos de iPhone 8 o iPhone XS. Si esto es lo que estás buscando, no te importarán demasiado los bordes grandes y las cámaras frontales y traseras individuales que, prácticamente, se han heredado del iPhone 6.

El resto de sus especificaciones no pintan nada mal, con una cámara trasera de 12MP, una cámara frontal de 7MP, 2GB de RAM y opciones entre 64GB, 128GB o 256GB de capacidad de almacenamiento. Si bien la batería de 1.821mAh no es gran cosa en comparación con la de los buques insignia, puede cargarse de forma inalámbrica. Con todo esto, el iPhone SE 2020 se vende a partir de 489€.

Lee nuestro análisis completo del iPhone SE 2020

Por debajo de 400€

(Image credit: Motorola)

Moto G Power Un Moto G8 con un poco más de batería Peso: 197g | Dimensiones: 156 x 75.8 x 9.6 mm | SO: Android 10 | Tamaño de la pantalla: 6.4 pulgadas | Resolución: 1080 x 2300 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 GB | Almacenamiento: 64 GB | Batería: 5,000mAh | Cámaras traseras: 16MP f/1.7 | : 8MP f/2.2 (tele-objetivo) | : 8MP f/2.2 (ultra-ancho) | : 2MP f/2.2 (macro) | Cámara frontal: 16MP f/2.2 199,40 € Ver en Amazon Buenas especificaciones para su precio Batería duradera Algo grande y pesado Parte trasera de plástico

El Moto G Power (más conocido como Moto G8 Power) no es solo una versión con más batería de un buen teléfono económico, sino una mejora considerable del modelo del año pasado que incluye una cantidad admirable de ventajas que normalmente solo verías en buques insignia.

Las principal novedad son las cámaras cuádruples en la parte posterior: un disparador principal de 16MP, teleobjetivo de 8MP con zoom óptico 2x, objetivo ultra ancho de 8MP con campo de visión de 118 grados y, finalmente, una objetivo macro de 2MP. Además, permite 4K y 30fps en videos. Todo esto rematado por una cámara frontal de 16MP en forma de agujero perforado, lo cual se suma a su aspecto emblemático.

El resto de aspectos del teléfono tampoco están mal. El chipset Snapdragon 665 es una buena actualización junto con los 4GB de RAM, y la pantalla es un poco más grande que la de su predecesor, pero también más nítida y con una resolución Full HD + (2300 x 1080). En general, ofrece un buen rendimiento y una apariencia elegante para tratarse de un teléfono económico.

Lee nuestro análisis completo del Moto G Power

Por debajo de 300€

(Image credit: Motorola)

Moto G Fast El móvil más asequible de la serie Moto G de 2020 Peso: 189g | Dimensiones: 161.9 x 75.7 x 9mm | SO: Android 10 | Tamaño de la pantalla: 6.4 pulgadas | Resolución: 720 x 1512 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 3 GB | Almacenamiento: 32 GB | Batería: 4,000mAh | Cámaras traseras: 16MP f/1.7 | : 2MP (macro) | : 8MP (ultra-ancho) | Cámara frontal: 8MP f/2.2 Comprobar Amazon Impresionante pack de cámaras Ejecuta Android 10 Snapdragon 665 por menos dinero Pantalla muy básica Almacenamiento pobre

Si lo que quieres es obtener uno de los últimos teléfonos de la serie Moto G pero necesitas un precio aún más bajo, el Moto G Fast es, sin duda, una opción atractiva. Este modelo cuenta con el chipset Snapdragon 665 que alimenta a los dispositivos más caros de la serie Moto G, pero sin embargo se vende a un precio muy por debajo de los demás. Y es que sus 3 GB de RAM no tienen nada de especial, y sus 32 GB de almacenamiento son radicalmente poco.

Aún así, por un precio más que económico, obtienes una pantalla que parece bastante moderna, con un agujero perforado en la esquina. Y la resolución es simplemente HD, pero la pantalla es bastante grande.

Más allá de eso, también puedes contar con un escáner de huellas dactilares, un conector para auriculares y un puerto USB-C para cargar, aunque tendrás que comprar un cargador turbo Motorola aparte, si no tienes.

Nota del editor: No hemos analizado por completo el Moto G Fast, pero es casi idéntico al Moto G8 que sí hemos revisado y la verdad es que nos gustó bastante. Aunque el Moto G Fast tiene un poco menos de RAM, la mitad de almacenamiento y no cuenta con un enfoque automático láser como el Moto G8.

Lee nuestro análisis completo del Moto G8

Matt Swider y Mark Knapp también han contribuido a esta lista