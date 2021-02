Los mejores relojes para correr en 2021: relojes con GPS para cualquier presupuesto

El mejor reloj para correr te dará una enorme cantidad de información durante tu salida y después de ella, ayudándote a medir tu progreso y planear tu entrenamiento.

El problema es que los relojes para correr son muchos y cuesta elegir el mejor para ti. Vienen con muchos tamaños y formas pero, lo más importante, el precio. Esa es la razón por la que hemos hecho una lista de los mejores relojes con los mejores precios y así ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

La máxima prioridad de esta list debe ser un GPS muy preciso, herramientas de entrenamiento que den lo mejor para tus sesiones, y apps tope de gama que te ayuden a aprender de ti y a mantenerte motivado.

Los smartwatches más tradicionales como el Apple Watch 6 satisfarán a un runner más casual, pero si buscas entrenar para una maratón o un evento similar, entonces querrás considerar un reloj dedicado a correr como los Polar, Suunto o Garmin, compañías cuyos relojes se centran únicamente en el running y no tienen muchas funciones más allá.

Los nuevos relojes para correr salen cada dos por tres, y analizamos muchos en TechRadar, así que échale un vistazo a esta lista de vez en cuando. Por ahora, estos son los mejores del mundo.

Los mejores relojes para correr, de un vistazo:

1. Garmin Forerunner 945 El mejor para principiantes y atletas que quieran alcanzar su meta GPS y biometría Mapas a todo color Excelente nivel de batería Caro

El Garmin Forerunner 945 tiene todo lo que un corredor querría y algunas más, haciéndolo nuestra selección del mejor reloj para correr en 2020. Su seguimiento de ubicación y su biométrica son muy precisas, y lleva buenas herramientas de entreno para que saques la mejor versión de ti en tus carreras.

Una de nuestras funciones favoritas es el monitor de carga de entrenamiento, que mide tus entrenos de los últimos siete días y te dice si evitar ciertas zonas para evitar sobrecargarlas, o ejercer más sobre otra zona para mejorar. Combinado con una función de Body Battery, que mide cómo de bien te has recuperado de los días anteriores, todo ayuda a hacer cada entrenamiento lo más efectivo posible.

También quedamos particularmente impresionados con los mapas a todo color, que hacían la navegación muy fácil en pantalla, además de tener un amplio grado de configuración. Ver tus intervalos junto con el tiempo o la distancia, por ejemplo, es sorprendentemente directo.

El Garmin Fenix 6 es un reloj para correr más clásico, pero el Forerunner 945 equilibra todo con un precio más económico, y es una ayuda fantástica para un corredor serio.

2. Coros Pace 2 Un reloj para correr gama media ligero y lleno de funciones Diseño muy ligero Posicionamiento satélite increíble Pantalla de alta definición La pantalla es oscura sin la retroiluminación

El Coros Pace 2 es un reloj para correr gama media genial y super ligero, pero cargado de funciones. Con solo 29g, casi ni lo notas en la muñeca, pero incluye tantas funciones que parece que sea más caro de lo que es, incluyendo un 'entrenador IA' para ayudarte a mantener tus entrenos y prepararte para eventos; intervalos, triatlón, modalidades multideporte... y compatible con sensores de terceros como cinturones para el pecho y podómetros.

El posicionamiento es excelente, con GPS suplementado por GLONASS y Beidu (soporte GALILEO vendrá en una actualización futura). Si te encuentras fuera del radar (como cuando pasar un túnel) el reloj calcula tu cadencia y longitud de paso automáticamente para mantener un seguimiento de tu progreso.

En nuestras pruebas, nuestra única queja es que la pantalla se queda floja de brillo y puede ser algo difícil de leer a plena luz sin llegar a tocar el botón de retroiluminación, que da un gasto añadido de batería, pero es quejarse por algo. Es un reloj fantástico que cumple perfectamente para cualquier runner.

3. Garmin Instinct Solar Un fuerte reloj que aguanta incluso a los maratonianos Batería extremadamente duradera Funciones de entreno profesionales Posicionamiento muy preciso Diseño grande

El Garmin Instinct Solar es un reloj para correr bien grande que es genial para eventos de varios días gracias a su lente de cristal fotovoltaico, que mantiene la batería cargada si estás a la luz del sol, así que puede durar semanas sin cargar.

El Garmin Instinct normal es un dispositivo excelente, pero el Instinct Solar lleva una sólida mezcla con varias funciones como un oxímetro de pulso para monitorizar cambios en la saturación de oxígeno en sangre. Junto con la variabilidad del ritmo cardíaco, esto ayuda al reloj (además de la app Garmin Connect) a estimar tus niveles de estrés a lo largo del día para que puedas gestionarlos.

Como es de esperar en un Garmin, el posicionamiento GPS es preciso y de fiar, y el Instinct Solar ofrece grandes funciones que lo hacen una decisión sabia para expediciones, incluyendo navegación TrackBack para ayudarte a volver al punto de partida, y soporte para comunicaciones por satélite Garmin InReach si realmente sales de ruta.

Su plástico rugoso no hace al Instinct Solar el más bonito de los relojes Garmin, pero para irte por ahí de trail o para eventos de varios días, es difícil de batir.

4. Garmin Fenix 6 El multideportivo gama alta Fenix recibe una actualización increíble Registro de actividades super preciso Uso de widgets intuitivo Ahorro de batería personalizable Muy caro

Si buscas el máximo rendimiento de un reloj en todo tipo de deportes y aventura, esta última versión renovada de la línea Fenix de Garmin es tan buena como cabe esperar, si tu presupuesto se ajusta a ella.

Mientras que sus herramientas de entrenamiento son impresionantes, en general, el Fenix 6 es de confianza. El monitor de frecuencia cardíaca es preciso y, a diferencia de otros relojes para correr, también funciona bajo el agua (para triatletas y entrenamientos de cross). La conectividad GPS es rápida y fiable, y nos impresionó la precisión del altímetro integrado cuando lo probamos en los Alpes.

La batería es más corta que en el Garmin Instinct Solar, pero el Fenix 6 seguirá funcionando después de dos semanas de uso normal, o hasta 36 horas con uso constante del GPS. Para más duración, mira el 6X, que aumenta el número a 21 días y 60 horas, respectivamente.

El Fenix 6 es un reloj para correr fantástico, pero su precio es un factor que limita a muchos runners. De todas formas, hemos visto grandes descuentos recientemente, así que si te ha conquistado, esperar un poco puede ahorrarte mucho dinero. Esperamos un Fenix 7 en 2021, que puede causar una bajada de precio incluso aún mayor, seguiremos informando.

5. Coros Apex Un compañero muy inteligente para los entrenos, repleto de información útil Interfaz intuitiva Diseño inteligente y ordenado Aplicación fantástica Le falta brillo a la pantalla

Si te tomas en serio las carreras pero el Garmin Forerunner 945 y el Fenix 6 son demasiado para tu bolsillo, el Coros Apex es una alternativa genial que te proporciona una enorme cantidad de datos para que le des un buen uso.

Es un reloj para correr serio hecho para los que les gusta ver muchos datos. ¿Estás mejorando tu cadencia? ¿Quieres mirar tu carga de entreno la semana pasada? Está todo ahí, en tus dedos. El seguimiento GPS es preciso (con mapas increíblemente detallados), y el algoritmo de zancada inteligente mide tu cadencia y longitud de paso cada cierto tiempo para tener un registro preciso incluso si tu ruta pasa por un túnel y pierdes la conexión al satélite.

También nos impresionaron las herramientas de navegación de Apex, que lo hacen un gran reloj para correr si estás pensando en cambiar tu manera de entrenar y explorar nuevas rutas.

Como el Coros Pace 2, vimos que la pantalla es un poco oscura en condiciones de mucha luz, pero activando la retroiluminación por gestos se resuelve el problema, con una buena visión de tu ritmo, distancia y frecuencia cardíaca sin gastar demasiada batería.

6. Polar Vantage V2 Un reloj para correr que se ajusta y sigue tu entrenamiento Información sobre el entrenamiento y la recuperación Excelente aplicación La pantalla táctil va con lag Set limitado de esferas

El Polar Vantage V2 comparte mucho ADN con el Polar Grit X (más abajo), con datos biométricos extensos y herramientas de entreno al alcance de tus dedos, pero el V2 tiene un par de extras que le dan un plus.

Lo más importante es una nueva prueba de fitness, que te da valore numéricos de tu VO2 máxima, máximo poder aeróbico, y máxima velocidad aeróbica. Repetir estas pruebas más adelante te dará unos indicadores de cómo mejoras tu fitness a lo largo del tiempo.

El Vantage V2 es más ligero que el Grit X con 52g, comparado con los 64g del Grit X. esa diferencia de peso es debido a su construcción de aluminio en vez de plástico y acero inoxidable. Es algo más pequeño, pero sigue siendo muy fuerte y se puede llevar algunos golpes.

Los dos valen casi lo mismo, así que a no ser que prefieras particularmente el acabado del Grit X (un argumento perfectamente válido), optaríamos por el V2.

7. Polar Grit X Un reloj para correr robusto, ideal para ir de senderismo Información detallada sobre la recuperación Sugerencias de entrenamiento útiles Aplicación genial Batería de cinco días

Como sugiere su nombre, el Polar Grit X está hecho para atletas serios que planean llevar sus aventuras fuera del asfalto. Si buscas una alternativa algo más económica al Garmin Fenix 6, este puede ser el reloj para correr que buscas.

Polar se labró una reputación por su tecnología para medir la frecuencia cardíaca y, como es de esperar, el Grit X ofrece biométrica super precisa. Estos datos son muy útiles, con información para hidratarte durante largas carreras, y datos de recuperación para que sepas cuánto tienes que descansar y cuando puedes continuar con la marcha.

Esto son intervalos, temporizadores y opciones de ritmo de carrera para sesiones de entrenamiento, además de soporte para Strava Live si te sientes particularmente competitivo.

Todas estas funciones las comparte con el Polar Vantage V2 de arriba, que también ofrece herramientas más avanzadas, pero si suena demasiado para lo que necesitas en tus carreras y te gusta la apariencia robusta del Polar Grit X, es una consideración bastante seria.

8. Fitbit Charge 4 Un reloj fino y pequeño para nuevos runners haciendo kilómetros Precio permisible GPS incluido Buena batería Pocos botones físicos

El Fitbit Charge 4 es una buena opción para aquellos que se toman el running como parte de un estilo de vida más activo, pero no necesitan seguimiento avanzado o un reloj multideportivo.

Lanzado a principios de 2020, el Charge 4 parece casi idéntico al Charge 3, pero con una diferencia clave: GPS incluido, permitiendo seguir tus recorridos sin necesidad de llevar el móvil. No es tan preciso como el mapeo de Garmin, pero hace el apaño a corredores casuales que empiezan a hacer kilómetros. La app de Fitbit te permite ver tu entrenamiento claramente, día a día, y puedes recibir un resumen semanal para mantenerte motivado.

Con una cuenta Fitbit premium (un extra opcional, pero muy útil) también tendrás acceso a una variedad de entrenamientos que puedes probar en casa como complemento a los tuyos habituales.

Nuestra única queja es que, a diferencia de otros relojes para correr de esta página, el Fitbit Charge 4 se controla con taps y deslizamientos en su pequeña pantalla táctil. Para uso diario como smartwatch funciona perfecto, pero un botón físico sería mucho más sencillo cuando corres, porque un icono en la pantalla es un objeto en movimiento.

9. Apple Watch 6 Para runners casuales a los que les va el jogging Pantalla 'always-on' Monitor del sueño Soporte de apps de terceros La app de entreno carece de detalles

El Apple Watch 6 es nuestro número 1 en mejor smartwatch de 2020, y aunque ciertamente no tenga tantos datos de entrenamiento como los dedicados al running de esta página, su herramienta deportiva funciona perfectamente si te gusta salir en ocasiones a correr y el fitness en general, pero no compites.

En términos de funciones, no es un gran avance frente al Apple Watch 5, pero su nueva función del SpO2 será de interés para los runners, dando no sólo una guía sobre potenciales problemas de respiración durante la noche, sino midiendo tu condición cardiovascular media. No es tan útil como el VO2 max, pero ayuda mucho.

También apreciamos la pantalla siempre encendida, que te permite ver el entreno sin tener que tocar la pantalla o la corona digital en mitad de la carrera.

No puede reemplazar un reloj deportivo para entrenar seriamente, pero su sólido monitor de frecuencia cardíaca y el soporte para apps de terceros (incluyendo Strava, Endomondo y Nike+ Run Club) significa que el Apple Watch 6 es uno de los smartwatches más versátiles para los corredores.

10. Garmin Vivoactive 4 El reloj para correr más estiloso de Garmin hasta la fecha Seguimiento de entrenos con GPS completo Streaming de música en el reloj Sin monitoreo de carga de entreno Soporte ANT+ pobre

¿Es un smartwatch, un reloj con GPS para correr o un reloj fashion? Es los tres a la vez. Este es el primer reloj Garmin que realmente se acerca al diseño que querría un runner, yendo en contra del Apple Watch y de Android Wear.

Como puedes imaginar, tiene toda la tecnología de Garmin, con GPS total y monitor de la frecuencia cardíaca, soporte multideporte e incluso streaming de música a través de Deezer o Sporify (aunque la interfaz necesita mejorar).

A todo eso hay que añadirle que la batería dura hasta cinco días de uso normal o 18 horas de seguimiento GPS (seis si te pones música también). En el apartado de diseño tenemos un bisel de acero inoxidable y una banda rugosa que se intercambia según la ocasión.

Una gran selección de esferas y opciones de aplicación están disponibles en Garmin Connect, abierto a desarrolladores, lo que significa que se añaden cosas geniales todo el tiempo.