El mejor televisor 4K de 2021: los televisores UHD que vale la pena comprar

JUMP TO:

Los mejores televisores 4K que puedes comprar ahora mismo no solo cuentan con una alta resolución. También son dispositivos destacados que están repletos de tecnología de televisión moderna, desde paneles OLED y filtros de puntos cuánticos hasta Dolby Vision y HDR.

Sabemos lo que estás pensando: seguro que cuestan una barbaridad. Pero aunque son, obviamente, más caros que lo que permite un presupuesto moderado, no es necesario ser millonario para poder pagar un televisor 4K. También está claro hoy en día que un equipo con resolución 4K no diferencia entre lo bueno y lo malo como solía hacerlo.

Cuando compras un televisor nuevo, como mínimo quieres una resolución de 4K. Si es que no vas a por el último estándar de resolución 8K en los nuevos televisores 8K que están introduciéndose en el mercado. En estos momentos, 4K es lo mínimo que buscas en lo que respecta al recuento de píxeles, lo cual te permite ver a tus actores favoritos, persecuciones de coches y escenas de bosques con drones (ejem, Netflix) con mayor claridad y más detalles que nunca. El simple HD no merece ya tu atención, a menos que estés buscando una TV pequeña para ahorrar espacio.

Consulta también nuestro resumen sobre las mejores barras de sonido

Cada año aparecen en el mercado nuevos televisores. En TechRadar, hemos estado probando los últimos modelos para ofrecerte una lista definitiva de los mejores televisores 4K disponibles en 2021. Es posible que notes que todavía está dominada por los modelos de 2019 y 2020, pero esperamos que 2021 introduzca una gama de productos más adelante.

Hemos seleccionado una combinación de opciones de TV 4K de 55, 65 y 75 pulgadas que esperamos que complazcan a todos los que estéis en busca de un nuevo televisor, incluso a aquellos con un presupuesto más restrictivo.

Solemos actualizar regularmente esta lista con nuevas sugerencias, así que vuelve a consultarla de vez en cuando para ver qué reemplaza a los modelos principales a medida que avanza el año.

Mejores Televisores 4K

(Image credit: LG)

1. LG CX OLED Series ¿El televisor OLED más inteligente del mercado? 48 pulgadas: LG OLED48CX | 55 pulgadas: LG OLED55CX | 65 pulgadas: LG OLED65CX | 77 pulgadas: LG OLED77CX 1690,59 € Ver en Amazon Dolby Vision y Atmos Plataforma inteligente mejorada Diseño increíble Le falta de brillo vs LCD Altavoces más débiles en comparación con los LG OLED de gama alta

El televisor 4K LG CX OLED es muy fácil de manejar. Con la mejor plataforma de televisión inteligente (webOS) que existe, un panel OLED increíblemente detallado y rico en contraste, con una gran cantidad de formatos y funciones premium, es un excelente reemplazo para cualquier televisor 4K más antiguo.

El LG C9 de 2019 ahora es mucho más económico, pero con el nuevo modelo de 48 pulgadas del CX, que cuesta solo 1.599€, existen pocas razones para no optar por el modelo más nuevo.

No hay grandes diferencias respecto al modelo de 2019, pero la incorporación del procesador a9 de 3.a generación significa que el procesamiento de imagen es realmente de primera categoría, con una imagen vibrante capaz de alcanzar los negros más profundos y los colores llamativos por los que son conocidos los paneles OLED.

Con este dispositivo, también obtienes compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos (tecnologías de audio y vídeo premium), aunque no con el estándar de vídeo HDR10+ de la competencia. Sin embargo, hay un pequeño paso en falso con la falta de servicios de actualización de Freeview Play, lo que ha impedido que CX ocupe el primer lugar en esta guía, pero en general obtienes uno de los mejores televisores 4K existentes.

Vale la pena tener en cuenta el LG B9 de 2019, o el LG BX de 2020, si no te importa obtener menos calidad de procesamiento a favor del precio.

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Q90T/Q95T QLED TV Este buque insignia de Samsung es uno de los mejores del mundo Comprobar Amazon Muy buena calidad de sonido Características apropiadas para ejecutar videojuegos Especificaciones más pobres que en el modelo de 2019 Atenuación agresiva de la luz de fondo

Liderando el paquete de nuevos televisores Samsung en 2020, o al menos los modelos 4K, estuvo el Q90T / Q95T QLED.

Obtienes una calidad de imagen superior y el brillo QLED característico que hace que los paneles de Samsung sean tan deslumbrantes. Este no cuenta con Dolby Vision, pero la nueva función de sonido de seguimiento de objetos de Samsung (una variedad de controles alrededor de la pantalla para retransmitir el audio específico de cada ubicación) ayuda a darle al televisor un toque de cine premium en casa.

Samsung cae al segundo puesto en esta lista, en gran parte porque no está tan centrado en televisores 4K como solía estarlo antes. Los modelos de gama alta de esta marca son televisores 8K, y eso significa que los televisores 4K ya no incluyen la última tecnología de procesamiento inteligente.

El Q90R de 2019 cuenta técnicamente con mejores especificaciones que el Q90T / Q95T, aunque vale la pena señalar que su sucesor se vende por unos 800€ menos que el Q90R. Si bien el nuevo modelo deja a un lado la tecnología que ayudó a que el ángulo de visión fuera más amplio, haciendo del Q90R un dispositivo tan destacado, también es cierto que presenta imágenes 4K mucho más nítidas y sigue siendo un modelo ejemplar de contraste y color QLED.

El Q95T es básicamente el mismo que el Q90T, excepto que viene con la caja Samsung OneConnect por un pequeño aumento de precio, pero esa es la única diferencia que debes tener en cuenta.

(Image credit: Panasonic)

3. Panasonic HZ1500 OLED (UK) Un televisor OLED cinemático con altavoces que hacen juego con la pantalla Tamaño de la pantalla: 65 pulgadas | Sintonizador: Freeview HD / Freesat | Resolución: 3840 x 2160 | Panel de tecnología: OLED | Smart TV: My Home Screen 5.0 | Curvado: No | Dimensiones: 1449 x 896 x 350mm (AnchuraxAlturaxProfundidad) Comprobar Amazon Dolby Vision IQ Altavoces Dolby Atmos Sin Disney Plus Sin HDMI 2.1

El panel OLED del Panasonic HZ1500 y el procesador inteligente HCX Pro funcionan a la perfección en conjunto, con negros profundos e intensos que mejoran las áreas oscuras de la pantalla. Las imágenes HDR también son realmente vibrantes, gracias al soporte HDR universal de Panasonic, al optar por incluir tanto HDR10+ como Dolby Vision (así como HLG y el modo de foto HLG) en lugar de decantarse por uno.

Hay un par de ausencias notables que impiden que el HZ2000 suba más alto en la lista, empezando por la falta del servicio de ‘streaming’ Disney Plus, así como la ausencia de puertos HDMI 2.1.

Eso último, junto con una latencia casi imperceptible, deja claro que este no es el televisor con el que sueña ningún gamer, sino que el público al que Panasonic realmente quiere complacer es al de los cinéfilos. No te sentirás decepcionado con la imagen, y los altavoces Dolby Atmos de 80W se asegurarán de que el sonido tampoco se debilite. El GZ2000 de 2019 llegó con alguna que otra especialización en particular, como por ejemplo una salida total de 140W, pero es muy poco probable que necesites tanta potencia.

El precio oscila entre 2.299€ respecto al modelo de 55 pulgadas y sube hasta 2.999€ respecto al modelo de 65 pulgadas.

(Image credit: Sony)

4. Sony A8 OLED El nuevo A8 de Sony es un televisor 4K que vale mucho más que su precio Comprobar Amazon Ángulos con visión Ultra-angular Diseño atrevido e industrial Android TV puede resultar frustrante Sin HDR10+

El Sony A8 OLED ha logrado lo imposible: destronar al A9G OLED y arrebatarle su posición privilegiada.

El modelo A9G 2019 de Sony era todo lo que esperábamos de un dispositivo OLED, menos su precio extremadamente alto. Bien, pues Sony finalmente nos ha dado lo que buscábamos de un modelo OLED a un precio razonable, ofreciéndonos así una alternativa de TV bastante competente y por menor coste.

Con este dispositivo, obtendrás un rendimiento de imagen OLED premium, con el procesador X1 Ultimate de primera línea de Sony, el Pixel Contrast Booster de Sony (para resaltar imágenes más intensas) y una nueva versión OLED de la función X-Motion Clarity que Sony desarrolló inicialmente para la serie de televisores LCD FALD.

Además, el impresionante sistema de sonido combina un sistema de graves de dos subwoofers y la tecnología propia de Acoustic Surface Audio que hace temblar la pantalla, lo cual convierte a este dispositivo en un verdadero placer para ver películas y programas de TV. Y si puedes lidiar con el brillo ligeramente bajo, podrás experimentar algunas de las imágenes más refinadas de cualquier OLED hasta la fecha.

Pagarás 2.199€ por el modelo de 55 pulgadas, o 3.199€ por el modelo más grande de 65 pulgadas. Y estate atento a la variante A85, que cambiará las reglas del juego en televisores con un soporte más fino y minimalista de Sony.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung Q70T QLED TV Todo chollo de QLED que merece realmente la pena 1257 € Ver en Amazon Imágenes detalladas y nítidas Muy poca latencia de imagen Televisor con sistema de iluminación Edge-LED Sin Dolby Vision

El Samsung Q70T QLED no es tan completo como el Q95T, que se encuentra más arriba en esta lista, pero sale mucho más económico, lo cual es una razón más para comprar un televisor, como cualquier otra.

Samsung ha cambiado un poco los nombres de sus productos, lo que significa que el Q70T es técnicamente el sucesor directo del Q60R de 2019. También es un dispositivo con iluminación Edge-LED, lo que significa que no obtendrás un brillo tan constante como en los QLED de gama alta.

Sin embargo, lo que sí obtienes son imágenes claras y nítidas, con la excelente mejora de HD por la que Samsung es conocido. El movimiento también funciona de forma adecuada, incluso con movimientos de acción intensos que logran impedir la vibración o el desenfoque de la pantalla (a diferencia de, digamos por ejemplo, el Hisense U7QF).

El rendimiento HDR está limitado por la iluminación Edge-LED (alcanzando un brillo máximo de 600 nits) y los niveles de negro se vuelven demasiado oscuros en este dispositivo LCD de rango medio. Pero aún así, obtienes mucho más de lo que cuesta, como por ejemplo una latencia increíblemente baja (9.1ms en modo juego).

Ten en cuenta, al realizar tu compra, que Samsung utiliza HDR10 + (el formato HDR dinámico utilizado por Amazon Prime Video), en lugar de Dolby Vision (el favorito de Netflix). Y tampoco incluye Freeview Play.

Pero cuando se trata de un televisor asequible que logra un rendimiento superior a su precio, el Q70T es una gran opción en 2021.

(Image credit: Philips)

6. Philips OLED 805 Ambilight TV Ambilight de tres lados en un modelo OLED de nivel de entrada Comprobar Amazon Gran valor Diseño encantador y construcción de calidad Android TV Necesita una instalación prudente (lee el análisis)

Hay muchos buenos televisores 4K, lo cual ya sabrás por esta lista. Pero si buscas algo un poco diferente, el OLED 805 de Philips puede ser el camino a seguir.

Los televisores Philips tienen una tecnología de luz ambiental única llamada 'Ambilight', que arroja luz colorida sobre la pared alrededor de tu televisor, mejorando así la atmósfera y la inmersión. Es posible que a veces resulte exagerado, pero puedes calibrar el efecto y escoger la cantidad exacta de luz que te guste, y no se puede negar que esto ayuda a crear el ambiente perfecto para ver películas o disfrutar de largas sesiones de videojuegos.

Dicho esto, el caso es que obtienes un televisor 4K brillante junto con esta función a modo de accesorio. El procesador P5 de cuarta generación de Philips es capaz de generar imágenes vívidas y realistas, con un énfasis renovado en hacer que los tonos se vean brillantes e impactantes, para garantizar que la imagen no sea superada por el espectáculo de luces que lo rodea. La calidad de construcción también es sobresaliente, aunque la interfaz de Android TV no es tan completa como Tizen o webOS, utilizadas por Samsung y LG respectivamente.

En cuanto al precio, este resulta más bien… un robo. Pagas 2.000€ por el modelo de 55 pulgadas y 3.000€ por el modelo de 65 pulgadas.

¿Por qué un Televisor 4K?

¿Por qué deberías comprar un televisor 4K? Para empezar, las pantallas 4K UHD no solo tienen cuatro veces más la cantidad de píxeles que sus predecesoras de 1080p, sino que estos televisores 4K normalmente vienen empaquetados con una tecnología de pantalla como High Dynamic Range (HDR) y Wide Color Gamut (WCG), las cuales realmente sacan el máximo partido a esos píxeles extra.

Otra razón por la que los televisores 4K han despegado es que las consolas de videojuegos, como la PS4 Pro y la Xbox One X, han abrazado totalmente el futuro 4K, al igual que la industria Blu-ray y el mercado de reproductores de vídeo en ‘streaming’. Además, las consolas más recientes como la PS5 y la Xbox Series X aprovechan aún más la última tecnología de pantalla para mejorar las imágenes de los videojuegos.

Casi todo el mundo está subiéndose al carro del 4K Ultra HD últimamente, y de aquí en adelante, los mejores televisores serán de 4K (si no son de 8K), así que… ¿Qué mejor momento que ahora para comprar un televisor?

Si todo esto te suena extraño o difícil de entender, no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte a descifrar el maravilloso y salvaje mundo del Ultra HD. Danos un par de minutos y te ayudaremos a llevarte a casa el mejor televisor 4K del mercado.

Otros recursos

¿Necesitas darle un impulso al sonido de tu televisor? Consulta nuestra guía sobre las mejores barras de sonido disponibles

El Blu-ray Ultra HD es una forma maravillosa de ver contenido en 4K sin tener que preocuparte por el espacio de memoria. Consulta nuestra guía sobre los mejores Reproductores Ultra HD de Blu-ray para encontrar algunas sugerencias.

El informe original de este artículo fue de John Archer.