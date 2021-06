Apple en el Amazon Prime Day 2021: ¿qué esperamos?

¡Ya llega el Amazon Prime Day 2021! Si la experiencia nos ha enseñado algo, es que vamos a estar viendo ofertas muy competitivas de Apple en el Prime Day durante dos días. Este año el listón está muy alto.

Una de las categorías más importantes durante el Prime Day es, por supuesto, la variedad de productos de Apple. Es raro ver descuentos en iPhone, MacBook u otros dispositivos de la manzana, pero si vemos lo que ocurrió otros años, Amazon es una de las pocas tiendas que sabe cómo manejarse con ofertas de Apple.

TechRadar estará buscando para ti las mejores ofertas de Apple durante el Amazon Prime Day 2021. Como separamos el grano de la paja, no tendrás que recorrerte toda la página para ver buenas promociones. Estaremos actualizando este artículo durante las 48 horas que durará el evento. Si no encuentras algo ahora, te recomendamos que vuelvas un ratito más adelante por si tenemos nuevas ofertas.

El Amazon Prime Day 2021 tendrá lugar el 21 y 22 de junio. Aunque no ha empezado todavía, podemos compartir lo que esperamos ver contigo, incluyendo consejos y trucos.

Prueba gratis Amazon Prime durante 30 días

Puedes registrarte para conseguir tu prueba gratuita de Amazon Prime Day durante 30 días. De esta manera disfrutarás de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, acceso preferente a ofertas, streaming de vídeo y música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y una vez pasado el período de prueba pasarán a cobrarte 36€ al año o 3.99€ al mes. Nota: para empezar la prueba gratuita tendrás que registrar tu tarjeta de crédito o débito, aunque no te cobrarán hasta pasados los 30 días (si no te das de baja).Ver Oferta

Ofertas de Apple en el Prime Day: ¿cuándo empiezan?

Normalmente, el Amazon Prime Day es en julio. El año pasado, sin embargo, Amazon rompió su rutina y el evento fue en octubre. Toda la culpa fue del coronavirus, que obligó a casi todos a posponer o cancelar sus planes.

Este año la fiesta de los descuentos empezará el 21 de junio y durará hasta la medianoche del 22. No olvides buscar varias veces lo mismo, ya que Amazon estará subiendo ofertas cada cierto tiempo.

Apple durante el Prime Day: expectativas y consejos

Aunque es evidente que las ofertas empiezan en junio, a fecha de publicación no está claro qué descuento de Apple veremos durante el Amazon Prime Day 2021. Todo lo que digamos ahora serán conjeturas, pero no pasa nada, también podemos basarnos en las que hubo el año pasado, que no estuvieron nada mal.

Atentos a los iPhones

El último iPhone de Apple, el iPhone 12, lleva ya un tiempo en el mercado, y esperamos que la rebaja sea de al menos 30€. Probablemente no sea ninguna ganga, pero la mayoría de veces vas a pagar el precio de siempre, y no es poco.

Tal vez lo más interesante sean los iPhones de 2019, donde los descuentos serán más grandes. Estos smartphones siguen siendo muy potentes y durarán unos cuantos años. El iPhone 11, entre otros, es un buen candidato a ser la estrella este año.

¿Alguna sorpresa para el MacBook?

El año pasado, Apple lanzó unos cuantos MacBooks, incluyendo el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (2020), MacBook Pro (13 pulgadas, 2020)... y las versiones de 2019 no son muy viejas tampoco. A lo mejor Apple quiere despedirse ya de los portátiles con teclado mariposa anteriores a 2020, ya que causaron cierta controversia. Si te gusta este mecanismo, podrás comprarte un fantástico portátil de Apple por 'muy poco' dinero.

Hay espacio para los AirPods

Con los AirPods Pro, Apple está intentando competir con los mejores auriculares del mundo. Estos llevan en el mercado más o menos un año, así que no nos sorprendería que ofrecieran un descuento durante el Prime Day. También le echaremos un ojo a los AirPods normales de 2019.

Apple Watch antiguos

A finales del año pasado, Apple presentó el Apple Watch 6 y el más económico Apple Watch SE. Este último en particular podría hacer que los vendedores quisieran deshacerse del Apple Watch 4 y del 5, ya que son bastante similares al SE.

¡Fundas, fundas, fundas!

Además, no descartamos la posibilidad de que se oferten también las fundas más esenciales. Amazon tiene muchísimos fabricantes de fundas que ponen sus productos en la plataforma. Ya quieras una funda para el iPhone, una con teclado para el iPad o una rígida para el MacBook, encontrarás alguna en Amazon, y estará rebajada durante el Prime Day.