Das Samsung Galaxy S20 Plus ist ein nahezu perfektes Smartphone, das sich mit mehr 5G-Netzwerken verbinden lässt und über bessere Kameras als je zuvor verfügt. Obwohl du für dieses Privileg bezahlen wirst, da es das bisher teuerste Plus-Smartphone ist. Wenn du nichts gegen das komplizierte Design hast, kann das Handy alles verarbeiten, was du ihm zuwirfst, und sollte jahrelang halten - vor allem, wenn die 5G-Netze mit dem S20 Plus kompatibel bleiben, während sie ausgebaut werden.

Samsung Galaxy S20 Plus: Zwei-Minuten-Zusammenfassung

Das Samsung Galaxy S20 Plus ist das beeindruckendste "mittlere Kind", das wir je getestet haben - und höchstwahrscheinlich das beste S20-Handy, das es je gab. Es ist ein Kraftpaket, das die besten Vorzüge seiner Geschwister in sich vereint und die perfekte Balance zwischen ihnen findet.

Das heißt, es hat ein größeres Display und eine längere Akkulaufzeit als das Samsung Galaxy S20, aber es ist nicht ganz so groß und teuer wie das Samsung Galaxy S20 Ultra. Wenn du die Erschwinglichkeit oder das Beste vom Besten willst, dann nimm eines der beiden anderen Modelle. Wir sagen jedoch voraus, dass das S20 Plus für die meisten Leute genau richtig liegt.

Abgesehen vom Ultra-Premium-Handy ist dies auch das erste große 5G-Handy des Jahres - und eines, das sowohl mit der mmWave- als auch der Sub-6-Frequenz arbeitet.

Wenn man dann noch ein paar wirklich hervorragende Kameras mit verstärktem Zoom und erstklassigen Spezifikationen hinzufügt, verdient sich das S20 Plus seinen Platz als das beste Modell des S20-Trios. Nicht, dass das Smartphone perfekt wäre - es gibt eine Menge kleinerer Schwächen, auf die wir weiter unten eingehen werden - aber das Telefon ist trotzdem eine gute Wahl. Vielleicht sind wir auch einfach zu pingelig.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 Plus: Preis und Verfügbarkeit

Samsung Galaxy S20 Plus 128 GB : 999 €

: 999 € Samsung Galaxy S20 Plus 5G 128 GB : 1.099 €

: 1.099 € Samsung Galaxy S20 Plus 5G 512 GB : 1.249 €

: 1.249 € Erscheinungsdatum: 13. März

Das Samsung Galaxy S20 Plus gibt es als 4G Modell mit 128 GB Speicherplatz für 999 €. Die 5G Variante mit der selben Speicherkapazität kostet dich 100 € mehr und ist zu einem Preis von 1.099 € erhältlich. Zu einem fürstlichen Preis von 1.249 € bekommst du nicht nur schnelles 5G, sondern auch 512 GB Speicher, den du mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern kannst.

Was die Verfügbarkeit betrifft, so ist das Erscheinungsdatum weltweit gestaffelt. In den USA, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird das Telefon am 6. März in den Verkauf gehen. In Deutschland, Österreich und Schweiz mussten wir uns noch eine Woche länger gedulden - seit 13. März ist es endlich auch hier erhältlich.

Wir haben die 5G-Version des Telefons auf Herz und Nieren geprüft, und dieser Test wird sich hauptsächlich auf dieses Gerät konzentrieren, da es das am häufigsten erhältliche Mobiltelefon ist.

Mit anderen Worten: Samsung bezeichnet das diesjährige Plus-Modell eher als Zwischenschritt und nicht einfach als eine größere Version - was etwas weit hergeholt ist. Das S20 Plus hat nicht viel mehr Extras als das S10 Plus, die den relativen Preissprung rechtfertigen... abgesehen von der 5G-Konnektivität.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 Plus: Design

Größer als das Standard S20, kleiner als das S20 Ultra

Rechteckiger Kamerablock auf einer andersartig, glatten Glasfläche

Die Bixby-Taste ist weg, aber mit ihr ging auch die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Das Samsung Galaxy S20 Plus sieht nicht viel anders aus als sein Vorgänger, aber es ist das schlankste Gerät in einer langen Reihe von Flaggschiffen - und das ist kein schlechter Ausblick.

Während die Telefonhersteller auf der Suche nach dem besten Gehäuse für immer mehr Objektive umherirren, ist der rechteckige Block auf der Rückseite des S20 Plus nicht der schlechteste. Er ist etwas raffinierter und weniger aufdringlich als die quadratische Beule auf der Rückseite des Pixel 4 - auch wenn du ihn vielleicht nicht gerade als eine Verbesserung gegenüber dem horizontalen Streifen, in dem die Kameras des S10 Plus untergebracht sind, empfindest.

Das einzelne, mittig ausgerichtete Stanzloch für die nach vorne gerichtete Kamera sieht sauberer aus und verdeckt weniger die Anzeige als der rautenförmige Ausschnitt, in dem die beiden Linsen des S10 Plus untergebracht sind. Weniger auffällig, ist, dass das neue Plus-Modell keinen Rahmen an der Oberkante und kein Kinn an der unteren Kante hat - seine Einfassung ist gleichmäßig spärlich. Das fällt erst richtig ins Auge, wenn die beiden Modelle direkt nebeneinander liegen.

Was ebenfalls weniger auffällt, ist, wie minimal das Design geworden ist: Ohne hinteren Fingerabdrucksensor (dieser wurde bei allen S10-Telefonen des letzten Jahres weggelassen), ohne Bixby-Taste und, leider für einige, ohne 3,5-mm-Kopfhörerbuchse ist das S20 Plus ziemlich schlank.

Verdammt, es ist sogar um ein Haar dünner als das Standard-S20. Der Nachteil? Wenn du die Lautstärke der beiden oberen und unteren Lautsprecher erhöhst, vibriert die gesamte hintere Abdeckung. Sie liefern einen respektablen Ton, obwohl wir immer noch keine Tonprojektion und Stereobalance gefunden haben, die die Möglichkeiten des Google Pixel 4 übertreffen.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 Plus: Display

6,7-Zoll-AMOLED-Bildschirm, WQHD+ (3200 x 1440) Auflösung

120 Hz Bildwiederholrate, aber nur bei FHD+ Auflösung oder niedriger

Im Bildschirm sitzender Fingerabdrucksensor ist schwach

Das 6,7-Zoll-AMOLED-Display des Samsung Galaxy S20 Plus ist scharf und lebendig, mit WQHD+-Auflösung (3200 x 1440). Das Display ist ein My höher als der QHD+-Bildschirm des S10 Plus (3040 x 1440), was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass es oben und unten weniger Einfassung hat. Aber du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied feststellen, da sie sich ähnlich sind - zumindest bis du die Bildwiederholungsrate erreicht haben.

Ja, die S20-Smartphones haben wie mehrere andere Modelle aus dem späten 2019 und 2020 die Option, den Bildschirm häufiger zu aktualisieren. Die meisten Telefone arbeiten mit 60 Hz (d.h. der Bildschirm wird 60 Mal pro Sekunde aktualisiert), aber beim S20 Plus und seinen Geschwistern kannst du dich für eine Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz entscheiden.

Das ist zwar eine schnellere Aktualisierungsrate als die 90 Hz beim Google Pixel 4, OnePlus 7T Pro oder Razer Phone 2, aber du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Außer du legst diese Smartphones direkt neben das S20 Plus, während es mit bis zu 120 Hz betrieben wird. Und ja, das ASUS ROG Phone 2 bietet ebenfalls 120 Hz, womit Samsungs Flaggschifflinie die ersten Nicht-Gaming-Handys mit modernster Bildschirmtechnologie überhaupt ist.

Was bedeutet das im täglichen Gebrauch? Technisch gesehen sollte es in Spielen, die 120 Hz unterstützen, eine flüssigere Action ermöglichen. Obwohl wir festgestellt haben, dass der Effekt bei Online-Spielen wie PUBG stärker spürbar ist als bei Action/Adventure-Titeln wie Alto's Odyssey (siehe diese Liste von Android Authority* für andere Spiele, die 120 Hz-Bildschirme nutzen). Aber am meisten wirst du 120Hz in den seidenweichen Animationen schätzen, die durch die Android-Schnittstelle fließen - ja, der meiste Spaß besteht darin, zwischen Apps und durch Menüs zu blättern, obwohl du den gleichen Effekt erhältst, wenn du durch Instagram oder Twitter scrollst.

Zugegeben, man kann nicht mit Vollgas sowohl die Bildwiederholungsrate als auch die Bildschirmauflösung erhöhen: Wenn du 1440p visuelle Darstellung wünschst, musst du das Display auf 60 Hz einstellen, und wenn du diesen auf 120 Hz erhöhen willst, musst du dich mit 1080p (oder 2400 x 1080) zufrieden geben. Und du musst beide Einstellungen einzeln umschalten, was das Basteln wohl zu mühsam macht: Wahrscheinlich stellst du die eine oder die andere Kombination ein und belässt es dann dabei.

Was die allgemeinen Eigenschaften des Displays betrifft, erwartet dich das Gleiche wie beim S10 Plus, mit einem sehr klaren und detaillierten Bild, wenn du Inhalte mit einer Auflösung von bis zu 1440p ansiehst. Obwohl das Display technisch gesehen eine höhere Auflösung als das iPhone 11 Pro Max hat, zeigten sowohl dieses Telefon als auch das S20 Plus ungefähr das gleiche Bild, wenn man beispielsweise ein 1440p-Video auf YouTube vorführt - obwohl das Display des Apple-Smartphones kontrastreiche Motive (wie eine Eidechse in der Sonne) in größerer Klarheit zeigt.

Ein letzter Punkt: Du solltest vielleicht die Gesichtserkennung einschalten, da der Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm schlecht ist.

Samsung Galaxy S20 Plus: Kamera

12 MP Haupt- + 12 MP Ultraweitwinkel + 64 MP Teleobjektiv (3x optisch)

Letzteres ist erheblich verbessert, da es bis zu 30-fach vergrößert werden kann

Nimmt Video in 8K 24fps auf...wenn du ein Display findest, auf dem du es auch in dieser Auflösung abspielen kannst

(Image credit: Future)

Das Samsung Galaxy S20 Plus verfügt über Kameras auf der Rückseite und einen ToF-Tiefensensor (ToF = Time of Flight). Während sich die Haupt- und Ultraweitwinkelobjektive gegenüber den entsprechenden Objektiven des S10 Plus nicht wesentlich verändert haben, hat Samsung das Teleobjektiv verstärkt, um eine fantastische Wiedergabetreue zu erzielen, die weit über die Fähigkeiten des Vorgängers hinausgeht.

Während das S10 Plus eine 12 MP 2-fach optische Telekamera mit einem respektablen 10-fachen Digitalzoom besaß, hat das S20 Plus ein 3-fach optisches Objektiv kombiniert mit einem 64 MP-Sensor, das einen erstaunlichen 30-fachen Digitalzoom ermöglicht. Sieh dir das unten an, beginnend mit einem weiten Foto des Soldiers and Sailors Memorial Arch in Brooklyn, New York City - und dann mit einem 10-, 20- und schließlich 30-fachen Zoom.

Bild 1 von 4 (Image credit: Future) Der berühmte Bogen in der Mitte des Brooklyn's Grand Army Plaza - hier mit der Hauptkamera aufgenommen. Bild 2 von 4 (Image credit: Future) 10fach gezoomt, das ist das Maximum der Kamera des S10 Plus. Bild 3 von 4 (Image credit: Future) 20-facher Zoom der Statue oben im Bogen. Bild 4 von 4 (Image credit: Future) Und schließlich das 30-fache Maximum - man beachte die verschwommenen Ränder und den Kontrast, ein Beweis dafür, dass es sich um einen Ausschnittszoom eines größeren Bildes handelt.

Am Ende dieses Zoombereichs wird der Ausschnitt zwar etwas unscharf, aber die Zwischenschritte - die Kamera-App bietet hilfreiche Optionen für 2-, 4-, 10- und 20-fache Intervalle - machen es viel einfacher, sich auf interessante Themen zu konzentrieren. Es ist nicht ganz der viel gepriesene 100-fache Space-Zoom des Samsung S20 Ultra, aber das Konzept ist dasselbe - und da man nur selten so nah an ein entferntes Motiv herankommen muss, denken wir, dass das 30-fache sehr gut zu dir passt.

Besser noch, ab dem 20fachen ist ein Bild-in-Bild-Einsatz vorhanden, der anzeigt, welcher Teil des größeren Bildes gezoomt wird - ein wirklich netter Zug, von dem wir erwarten, dass andere Telefonmarken ihn kopieren, wenn sie diese Stufe der Zoomfunktion erreichen.

(Image credit: Future)

Samsung hat seinen Nachtmodus ebenfalls mit Softwaretricks verstärkt - und während unsere Aufnahme des Vollmonds mit dem 30-fachen Digitalzoom nicht sehr klar war, funktioniert der Nachtmodus immer noch auf verschiedenen Stufen des S20 Plus-Zooms.

Samsung hat seine regulären Funktionen (Live-Fokus, Panorama usw.) zusammen mit einer neuen Funktion integriert: Single Take, ein vorausschauender "Panikknopf" für die Fotografie. Wähle den Modus aus, drücke den Auslöser, und die Kamera nimmt eine Auswahl von Standardfotos, tiefenverbesserten Live-Fokus-Fotos, Videos und GIF-ähnlichen kurzen Animationen auf. Der beste Teil? KI wählt automatisch die besten Bilder und Clips aus und legt sie in einem Mini-Album ab.

Abgesehen von der Fotografie ist das andere große Merkmal des S20 Plus (zusammen mit seinen Geschwistern) die Fähigkeit, 8K-Video mit 24 fps aufzunehmen. Das ist eher eine Vorzeigefunktion als ein praktisches Feature, wenn man bedenkt, dass nur wenige im Handel erhältliche Displays Videos in 8K anzeigen können. Aber du kannst auf UHD (alias 4K, 3840 x 2160) mit 60 fps sowie FHD und normales HD wechseln, wenn du dies wünschst.

(Image credit: Future)

Das S20 Plus verzichtet auf das Doppelobjektiv-Frontkamera-Array ihres Vorgängers für eine einzige 10 MP-Kamera. Wie zu erwarten war, ist die Tiefenmessung des neuen Telefons im Vergleich dazu ein wenig daneben, wobei der Live-Focus im Porträt-Stil ein wenig darunter leidet, da die Software die Lücke in der Optik ausgleicht. Auch hier handelt es sich nicht um die 40 MP-Frontkamera des S20 Ultra, aber sie erledigt ihre Aufgabe.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 Plus: 5G

Anschluss an mmWave- und Sub-6-Frequenzen

Dadurch verbessert sich die 5G-Kompatibilität gegenüber dem Standard S20, da dieses nur sub-6 unterstützt

Unsere Höchstgeschwindigkeit mit mmWave 5G des US-Anbieters Verizon: 1,38 Gbps

Das Galaxy S20 Plus kann sowohl an mmWave- als auch an Sub-6-5G-Netzwerke angeschlossen werden und ist damit eines der ersten Mainstream-Smartphones, das dies ermöglicht. Diese Zahl könnte noch steigen, wenn 2020 mehr Handys mit dieser Funktion auf den Markt kommen, aber dennoch ist es eine attraktive Option - theoretisch jedenfalls.

Das liegt daran, dass wir uns noch in den frühen Tagen von 5G befinden, also erwarte nicht, dass diese erweiterte Konnektivität in diesem Jahr ein wichtiges Verkaufsargument sein wird. Bei unseren Tests in New York City haben wir uns durch den immer noch stückweise vorhandenen mmWave-5G-Bereich von Verizon bewegt, der beeindruckende Geschwindigkeiten bot, wenn wir nicht versehentlich aus den Abdeckungskreisen heraustraten.

Angenommen, die Netzbetreiber bauen diese Netze weiter aus und, was entscheidend ist, in einer Weise, die die Kompatibilität mit dem S20 Plus aufrechterhält: Dann könnte das Telefon im Gegensatz zum nur mit mmWave ausgestatteten Samsung Galaxy S10 5G oder dem nur mit Sub-6 ausgestatteten OnePlus 7 Pro 5G auf Jahre hinaus zukunftssicher sein.

Samsung Galaxy S20 Plus: Leistung

Prozessor: Exynos 990

12 GB RAM (es sei denn, du entscheidest dich für die 4G-Version, die 8 GB RAM hat)

Speicheroption: 128 GB oder 512 GB

(Image credit: Future)

Samsungs Telefone der S-Serie waren schon immer mit den besten Spezifikationen ausgestattet, und das S20 Plus bildet da keine Ausnahme. Der Qualcomm Snapdragon 865 Chipsatz in den USA oder der Exynos 990 bei uns und die 12 GB RAM-Basisspeicher bringen dich sehr leicht durch Spiele, Streaming-Marathons und Multi-App-Multitasking.

Es gibt 12 GB RAM beim Galaxy S20 Plus 5G, aber wenn du dich für die 4G-Version entscheidest, bekommst du "nur" 8 GB RAM. Wir haben diese Version des Geräts noch nicht getestet, aber wir sind der Meinung, dass 8 GB RAM ausreichen sollten, um deine täglichen Aufgaben zu bewältigen.

Laut Geekbench 5 ist das S20 Plus eines der leistungsstärksten Smartphones auf dem Markt, mit einem Multi-Core-CPU-Wert von 3.034 mit dem Snapdragon 865 (2.774 mit Exynos 990), der die meisten anderen Handys schlägt, während es, nicht überraschend, hinter dem S20 Ultra mit 3.286 Punkten und auch hinter dem iPhone 11 Pro Max mit 3.424 Punkten zurückbleibt. Wenn es jedoch um die alltägliche Leistung geht, wirst du wahrscheinlich keine signifikanten Leistungsunterschiede zwischen ähnlich teuren Flaggschiff-Konkurrenten feststellen.

Im realen Einsatz kann das S20 Plus so ziemlich jede App, jedes Spiel oder jedes Medium, das du ihm zuwirfst, bewältigen, was es zu einem wahren Kraftpaket in deiner Tasche macht. In Kombination mit seiner 5G-Fähigkeit ist dies ein gutes Zeichen für die Langlebigkeit des Handys, zumindest was die Leistung betrifft.

Egal, ob du Fotos in Photoshop oder Lightroom bearbeitest oder mit dem Fallschirm in deine einmillionste PUBG-Runde springst, das Galaxy S20 Plus hat die nötige Power, um mitzuhalten. Wir haben es mit Medien und Spielen getestet, und das Telefon hat alles ohne Probleme bewältigt - selbst wenn es auf eine Auflösung von 1440p oder eine Bildwiederholrate von 120 Hz gestellt wird, läuft das Smartphone wie am Schnürchen.

Die Samsung S20-Serie ist mit Android 10 ausgestattet, also erwarte all die großartigen Funktionen, die die neueste Version von Android bietet, wie zum Beispiel den universellen Dark-Modus. Als Samsung-Handy hat es die erwarteten Marken-Apps und Schnittstellen-Overlays in seiner neuesten Version von One UI verpackt - wenn dich die besonders schmale Tastatur so sehr stört wie uns, tausche sie gegen Gboard pronto aus.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 Plus: Akkulaufzeit

4.500 mAh Kapazität - bei gelegentlicher Nutzung hält es fast zwei Tage - obwohl 120 Hz und 5G vielleicht für schnellere Entladung sorgen könnten

25W Schnell-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Fast Wireless Charging 2.0 + Wireless PowerShare, um andere Geräte aufzuladen

Das Samsung Galaxy S20 Plus verfügt über einen 4.500 mAh-Akku, der sich als ausreichend herausstellt: Bei unseren Tests fanden wir, dass er weit über den typischen Gebrauch eines Tages hinausgeht, der für uns das Abspielen von Videos, das Scrollen durch Twitter, das Fotografieren und das Spielen einiger Spiele einschloss.

Das ist nicht besonders bemerkenswert, aber es scheint, dass die Akkulaufzeit mehr oder weniger mit der Innovation Schritt hält: Dein Smartphone kann ein wenig länger leben, indem du die Bildschirmauflösung reduzierst oder die Bildwiederholrate auf 60 Hz herabsetzt; umgekehrt kannst du die angebotene Bildschirmtechnologie ausreizen, aber die Akkulaufzeit wird entsprechend leiden.

Das Telefon enthält ein standardmäßiges 25 W USB-C Samsung-Ladegerät im Lieferumfang und unterstützt auch das drahtlose Schnellladen 2.0. Und, wie die Smartphones der S10-Serie vor ihm, kann das S20 Plus seine Ladung mit anderen Geräten über die Wireless PowerShare-Funktion von Samsung teilen - dies ist besonders praktisch für Zubehör wie deine Samsung Galaxy Buds Plus, aber es funktioniert für jedes Gerät, das das Qi-Laden unterstützt.

Du solltest dir das Samsung Galaxy S20 Plus kaufen, wenn ...

(Image credit: Future)

Du bereit bist, für das Beste zu bezahlen

Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden: Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist ein überlegenes Telefon, vor allem die Kameras. Aber wenn du etwas Geld sparen willst, hat das S20 Plus fast alle seine besten Vorzüge zu einem deutlich niedrigeren Preis.

Du es liebst, Teleaufnahmen zu knipsen

Nicht alle Smartphones sind gut für die Aufnahme von gezoomten Fotos geeignet. Das S20 Plus verfügt über einen respektablen 3-fach optischen Zoom in Kombination mit einem 64 MP-Sensor, der wirklich saubere Nahaufnahmen ermöglicht. Es nimmt zwar nicht die schärfsten Fotos mit dem 30-fachen Zoom auf, aber es erfasst den Kontext in einem größeren Bereich als fast jedes andere Handy auf dem Markt - mit Ausnahme des S20 Ultra natürlich.

Du an der Spitze des 5G sein willst Da das S20 Plus sowohl an mmWave als auch an Sub-6 5G angeschlossen werden kann, ist es ein großartiges Smartphone für diejenigen, die sich auf den neuesten Stand der 5G-Technik bringen wollen - denn die Chancen stehen gut, dass das Telefon an das 5G-Netz deines bevorzugten Anbieters angeschlossen wird.

(Image credit: Future)

Du solltest das Samsung Galaxy S20 Plus nicht kaufen, wenn ...

Du günstig 5G möchtest

Ja, das S20 Plus ist wahrscheinlich der günstigste Weg, 5G sowohl bei mmWave- als auch auf bei Sub-6 zu erhalten. Wenn du jedoch eine erschwinglichere Möglichkeit suchst, an 5G zu gelangen, nimm ein 5G-fähiges Telefon, das zum jeweiligen Netz deines Netzbetreibers passt. Wenn dein Netz beispielsweise mit mmWave läuft, prüfe, ob es ein günstiges Samsung Galaxy S10 5G* gibt; wenn dein Netz auf Sub-6 existiert, dann schau, ob ein OnePlus 7 Pro 5G* funktioniert.

Du ein erschwingliches Flaggschiff möchtest

So sehr uns das S20 Plus auch gefallen hat, es ist sicherlich teuer - und für einige Verbraucher unerschwinglich. Wenn du die Vorzeige-Spezifikationen zu einem niedrigeren Preis möchtest, solltest du das OnePlus 7T Pro oder ein älteres Telefon in Betracht ziehen. Sie werden dir sehr gut dienen.

Du ein schönes Smartphone möchtest

Wenn das Samsung Galaxy S20 Plus einen weiteren großen Mangel hat, dann den, dass sein Design nicht besonders inspirierend ist. Du könntest sogar schockiert sein, dass der Preis so hoch ist - weil alles, wofür du bezahlst, im Inneren steckt. Wenn du nicht alles genießen kannst, was das Telefon kann, dann such dir eines, das den Stil und die Ausstattung hat, die es wertvoll machen.

Erstmals getestet: März 2020

Check this out: Lies auch unseren Samsung Galaxy S20 Test

* Link englischsprachig