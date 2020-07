Auf dem Papier hat das OnePlus Nord einen starken Funktionsumfang, und unsere ersten Eindrücke sind im Allgemeinen positiv, aber wir werden es demnächst auf Herz und Nieren testen und tief in die Leistung, die Kameras und die Akkulaufzeit eintauchen, um herauszufinden, ob es sich um ein Mittelklassewunder oder einen Fehltritt handelt.

Vielleicht weißt du bereits viel über das OnePlus Nord. Der chinesische Hersteller hat den Hype um das OnePlus Nord (das früheren Gerüchten zufolge OnePlus 8 Lite und OnePlus Z heißen sollte) eine Zeit lang gut gefüttert und uns vor seiner Markteinführung am 21. Juli 2020 mit einer Reihe von technischen Daten und sogar Aufnahmen des Mobiltelefons versorgt.

Das Nord ist nicht dazu da, die Flaggschiffe des Unternehmens zu ersetzen; es ist vielmehr das erste in einer ganz neuen Produktlinie (die alle, vielleicht verwirrenderweise, die Marke Nord tragen werden), die darauf abzielt, einem breiteren Publikum eine breitere Palette von Geräten anzubieten.

Es wird also noch mehr von der Marke Nord kommen, aber das neue OnePlus-Smartphone ist das erste - und vorerst einzige - Gerät, das diesen Namen trägt.

Zu den aufreizenden Schlagzeilen gehörten ein "günstiger" Preis unter 500 Dollar, vier Rück- und zwei Frontkameras, 5G-Konnektivität, ein Snapdragon 765G-Chipsatz und ein 90Hz-Display. In ihrem Marketing behauptet die Firma, "mit Sicherheit kann man sagen, dass dieses Smartphone dem Namen OnePlus wirklich würdig ist".

Schau dir auch unser OnePlus Nord Unboxing-Video unten an:

Allerdings erzählt der Hype nie die ganze Geschichte. Wir haben das Telefon bereits ausprobiert. Demnächst werden wir dir unseren vollständigen, ausführlichen Bericht über das OnePlus Nord zur Verfügung stellen, aber in der Zwischenzeit sind hier unsere ersten Eindrücke.

OnePlus Nord: Erscheinungsdatum und Preis

OnePlus Nord Preis : beginnt bei 399 €

: beginnt bei 399 € OnePlus Nord Erscheinungsdatum : 21. Juli 2020

: 21. Juli 2020 OnePlus Nord Release: 4. August 2020

Der Preis des OnePlus Nord beginnt bei 399 €. Das ist ein konkurrenzfähiger Preispunkt, der die Konkurrenten von Apple, Google und Samsung unterbietet.

Dies gilt für das Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, wobei der Preis des OnePlus Nord mit 12 GB / 256 GB bei immer noch bei erschwinglichen 499 € liegt.

OnePlus Nord Spezifikationen Gewicht: 184 g

Abmessungen: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Display: 6,44-Zoll

Auflösung: FHD+ (2400x1080)

Aktualisierungsrate: 90 Hz

Pixeldichte: 408 ppi

Chipsatz: Snapdragon 765G

RAM: 8GB / 12GB

Speicher: 128GB / 256GB

Kameras (Rückseite): 48MP + 8MP + 2MP + 5MP

Frontkamera: 32MP + 8MP

Akku: 4.115 mAh

Zu diesen Preisen ist das OnePlus Nord günstiger als das neue iPhone SE, Samsung Galaxy A51 5G, Mi Note 10, LG Velvet, Motorola Edge und das letztjährige Google Pixel 3a XL und wird möglicherweise auch billiger sein als das Google Pixel 4a, dessen Gerüchteküche ebenfalls brodelt.

Das Realme X50 5G und Mi Note 10 Lite sind günstiger als das Nord, beide sind mit dem gleichen Snapdragon 765G-Chip ausgestattet, gehen aber in anderen Bereichen einige kleine Kompromisse ein, um ihre niedrigeren Preise zu erreichen.

Das bedeutet auch, dass das OnePlus Nord deutlich billiger ist als das OnePlus 8, das bei 699 € beginnt.

Zum Start wird das OnePlus Nord in Deutschland und 27 weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, Hongkong und Malaysia erhältlich sein. Es ist derzeit unklar, ob das OnePlus Nord in den USA auf den Markt kommt oder ob es auch auf anderen Märkten der Welt erhältlich sein wird.

Für Deutschland wurde das Veröffentlichungsdatum für den 4. August 2020 bestätigt.

Während das Mobiltelefon an diesem Datum in den allgemeinen Verkauf geht, wird OnePlus in den Wochen zwischen der Markteinführung und der Veröffentlichung des Smartphones Popup-Verkaufsevents durchführen, um den Fans die Möglichkeit zu geben, das Gerät frühzeitig zu kaufen.

Das OnePlus Nord wird über die OnePlus-Website und Amazon erhältlich sein.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord: Design und Display

Premium Design

6,44-Zoll Display, 20:9 Seitenverhältnis, Full HD+, 90Hz Aktualisierungsrate

Fingerabdruck und Face-Unlock

Das Design des OnePlus Nord täuscht über seinen erschwinglichen Preis hinweg. Du bekommst die gleiche hochwertige Ausführung und Verarbeitung wie bei der OnePlus 8 Serie, dem Flaggschiff des Unternehmens, mit einem Metallrahmen, der von Gorilla Glass auf der Vorder- und Rückseite umschlossen wird.

Es fühlt sich in der Hand solide und erstklassig an und ist ähnlich groß wie das OnePlus 8, was bedeutet, dass das OnePlus Nord einhändig bedient werden kann - auch wenn es für diejenigen mit kleineren Händen schwierig ist, den Daumen bis zur Oberkante des Displays zu strecken.

Das Nord misst 158,3 x 73,3 x 8,2 mm und wiegt 184 g, dadurch ist es kürzer als das bereits erwähnte OnePlus 8, aber dennoch etwas breiter, dicker und schwerer.

Der Einschaltknopf auf der rechten Seite liegt gut unter dem Daumen oder Finger, und er befindet sich direkt unter dem inzwischen vertrauten Alert-Schalter von OnePlus, mit dem du schnell zwischen den Modi Leise, Vibrieren und Laut umschalten kannst.

Die Lautstärkenwippe befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite, während du an der Unterseite einen zentralen USB-C-Anschluss findest, flankiert von einem Lautsprecher und dem Dual-SIM-Kartensteckplatz, es gibt jedoch keinen Kopfhöreranschluss am OnePlus Nord.

(Image credit: TechRadar)

Das Smartphone ist in zwei Farben erhältlich, und während das Gray Onyx-Finish etwas langweilig aussieht, ist die zweite Option wahrscheinlich ansprechender - sie heißt Blue Marble und setzt definitiv ein Statement, wie du auf unseren Bildern sehen kannst.

OnePlus sagt, dass das Nord zwar wasserbeständig ist, aber es besitzt keine offizielle IP-Zertifizierung, die seine staub- und wasserabweisenden Eigenschaften garantiert.

Das ist eine der Methoden, mit denen OnePlus den Preis des Nord niedrig gehalten hat, und obwohl es behauptet, das Mobilteil sei 30 Minuten lang in 30 cm tiefes Wasser getaucht worden und habe überlebt, solltest du vielleicht ein wenig vorsichtig sein.

Das Hauptmerkmal auf der Rückseite ist der große, längliche Kamerabump, auf dem die vier Rückkameras des OnePlus Nord untergebracht sind. Dieser ragt wie beim OnePlus 8 und 8 Pro um ein paar Millimeter aus der Rückseite des Smartphones heraus, aber im Gegensatz zu seinen hochwertigeren Geschwistern befindet sich der Kamerablock in der linken Ecke und nicht in der Mitte.

Das bedeutet, dass das Nord nicht bündig mit der Oberfläche abschließt, wenn du es ablegst, und aufgrund des leichten Vorsprungs in einer Ecke wackelt es, wenn du auf das Display tippst (das ist beim Realme C3 ähnlich und etwas nervig, wenn man nur schnell etwas tippen möchte, ohne das Smartphone erst in die Hand zu nehmen).

Das OnePlus Nord verfügt über ein 6,44-Zoll-AMOLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 20:9, einer Full HD+-Auflösung (2400 x 1080) und einer Bildwiederholrate von 90 Hz für eine flüssige Bildlaufleistung.

Der Bildschirm dominiert die Vorderseite des Mobilteils, mit minimalen Einfassungen - die dickste befindet sich am Fuß des Displays. Die einzige Unterbrechung des Bildschirms ist das Punch-Hole in der linken oberen Ecke, in dem die Dual-Selfie-Kameras untergebracht sind.

Die Kameras neigen nicht dazu, im Weg zu sein, aber sie begrenzen die Anzahl der Benachrichtigungssymbole, die in der oberen Leiste angezeigt werden können, was einige Nutzer verärgern könnte.

Das Display ist hell und klar, aber im Gegensatz zu den Screens der 8er-Serie ist der des Nord flach und hat keine gebogenen Kanten, die über die Seiten des Telefons hinausragen. Ohne diese Rundungen an den vorderen Kanten fühlt sich das Nord etwas klobiger an.

Ein Fingerabdruck-Scanner ist in den Bildschirm eingebettet, so dass du deine Fingerabdrücke zur Sicherheit registrieren kannst. Das Nord unterstützt auch Face-Unlock, und es kann beide biometrischen Sicherheitsmerkmale kombinieren, um eine schnellere - und sichere - Entsperrung zu ermöglichen.

Bild 1 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 2 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 3 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 4 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 5 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 6 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 7 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 8 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 9 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 10 von 11 (Image credit: TechRadar) Bild 11 von 11 (Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord: Kamera und Akku

6 Kameras ingesamt: die meisten überhaupt auf einem OnePlus Smartphone

4 Rückkameras: 48MP + 5MP Tiefe + 2MP Makro + 8MP Ultraweit

4.115 mAh Akku mit Schnellladen

Das Hauptmerkmal des OnePlus Nord ist sein "Flaggschiff"-Kamerasetup. Insgesamt sechs Kameras befinden sich auf dem Smartphone, vier auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite - die höchste Anzahl an Kameras, die OnePlus je auf einem Smartphone installiert hat.

Die Hauptkamera auf der Rückseite ist in der Tat an ein Flaggschiff angelehnt - und zwar an das OnePlus 8. Es handelt sich um einen Sony IMX586-Sensor mit 48 MP (mit EIS- und OIS-Bildstabilisierung) in Kombination mit einem f/1,57-Objektiv, das 48 MP-Bilder aufnehmen kann, obwohl es standardmäßig auf 12 MP eingestellt ist.

Dazu kommt noch ein Trio weiterer Kameras, bestehend aus einem 5MP-Tiefensensor, einer 2MP-Makrokamera und einem 8MP-Ultraweitwinkel-Objektiv mit 119 Grad für diese weitläufigen Landschaftsaufnahmen.

(Image credit: TechRadar)

Es gibt eine Reihe von Aufnahmemodi, darunter Porträt, Nachtmodus, Supermakro und Profi, sowie Full HD, Slow-Motion-Video mit 240 Bildern pro Sekunde und 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde.

Auf der Vorderseite befindet sich ein 32MP Hauptsensor mit f/2,45, begleitet von einer 8MP, 105-Grad Ultraweitwinkel-Kamera, die sich als nützlich erweisen sollte, wenn es darum geht, Gruppenbilder zu machen.

OnePlus hat nach eigenen Angaben auch die Bildverarbeitung verbessert, obwohl wir die Kameras noch nicht richtig testen konnten, so dass du auf unseren vollständigen Bericht warten musst, um zu sehen, wie sie funktionieren.

Was den Akku betrifft, so wird das OnePlus Nord mit einem 4.115 mAh-Akku mit Unterstützung für Warp Charge 30 geliefert, mit dem du mit dem mitgelieferten Kabel und Netzteil in 30 Minuten von 0% auf 70% kommen solltest.

Es gibt jedoch keine Unterstützung für das drahtlose Laden - ein weiterer Bereich, in dem Kompromisse eingegangen werden mussten, um den Preis niedrig zu halten.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord: Leistung und Software

Snapdragon 765G plus 8GB/128GB und 12GB/256GB Konfigurationen

5G-Unterstützung

Zwei Jahre Software-Updates, drei Jahre Sicherheitsupdates

Unter der Haube befindet sich der Snapdragon 765G Chipsatz von Qualcomm, das Herzstück des OnePlus Nord. Und obwohl es nicht der gleiche Flaggschiff-Chip ist, wie er in den Handys der 8er-Serie zu finden ist, so haben wir doch gesehen, dass er in anderen Smartphones, wie dem LG Velvet und dem Motorola Edge, eine gute Leistung erbringt.

Wenn es um RAM und Speicher geht, hast du zwei Optionen, wobei das Smartphone in Konfigurationen mit 8GB / 128GB und 12GB / 256GB erhältlich ist. Dies sind die gleichen Kombinationen, die auch für das Spitzenmodell OnePlus 8 Pro angeboten werden - nicht schlecht für ein "günstiges" Handy.

Letzteres ist, nicht überraschend, teurer, also überleg dir genau, wie viel Speicherplatz du benötigen wirst. Wir haben die 256-GB-Version in die Hände bekommen und fanden, dass der nutzbare Speicherplatz 236 GB beträgt, aber 128 GB wird wahrscheinlich mehr als genug für viele sein, und der zusätzliche RAM wird wahrscheinlich nur bei intensiven Gaming-Sessions zur Geltung kommen.

Das OnePlus Nord wird mit 5G-Unterstützung geliefert, was bedeutet, dass du die Vorteile der Netzwerkgeschwindigkeiten der nächsten Generation nutzen kannst, sobald diese in deiner Gegend verfügbar sind, falls du von 5G bisher nur träumen kannst.

"Oberhalb der Haube" siehst du Googles Betriebssystem Android 10*, überlagert von OnePlus' OxygenOS 10.5. Dieses UI bietet eine größere Auswahl an Anpassungsoptionen als das Standard-Android, während es gleichzeitig für ein vertrautes Feeling sorgt, und OnePlus sagt, dass es auch über 300 separate Software-Optimierungen enthält.

OnePlus verspricht, dass das Nord zwei Jahre (ab Erscheinungsdatum) Software-Updates erhalten wird - was bedeutet, dass es für das Android 11-Update, das später in diesem Jahr kommt, und Android 12 im Jahr 2021 bereit ist. Außerdem erhält es drei Jahre lang Sicherheitsupdates.

Während unserer kurzen Testphase mit dem OnePlus Nord fühlte sich das Interface flüssig an, und wir haben keine offensichtlichen Verlangsamungen beim Öffnen von Apps oder beim Scrollen erlebt.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord: Erstes Fazit

Auf dem Papier scheint das OnePlus Nord einen starken Funktionsumfang zu haben, und unsere ersten Eindrücke sind im Allgemeinen positiv, wobei das Telefon ein erstklassiges Aussehen und Gefühl, einen hellen Bildschirm und viel Leistung unter der Haube hat.

Der große Test wird kommen, dort werden wir es auf Herz und Nieren prüfen und tief in die Leistung, die Kameras und die Akkulaufzeit des OnePlus Nord eintauchen. Erst dann werden wir wissen, ob das OnePlus Nord ein Mittelklassewunder oder ein Fehltritt ist.

* Link englischsprachig