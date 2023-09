iPhone 15 vs. iPhone 14: Wie schlägt sich das neue Standard-Modell von Apple?

Apple steht bereits in den Startlöchern, um uns am 12. September endlich die neue iPhone-15-Serie zu präsentieren, die scheinbar mit einem klassischen Standard-Modell, einer Plus-Variante sowie zwei Pro-Vertretern an den Start gehen wird und infolgedessen die hervorragende Vorgängerserie ablösen dürfte.

Mit großer Sicherheit darf man davon ausgehen, dass bereits die kostengünstigsten Vertreter der neuen Serie wohl zu den bestens iPhones gehören werden, die der US-Gigant jemals hergestellt hat. Und insofern man den vielen Spekulationen und Gerüchten hierzu Glauben schenken mag, könnte der Unterschied zwischen den einzelnen neuen Modellen dabei sogar stärker ausfallen als jemals zuvor.

Im Vergleich zwischen dem iPhone 15 Pro und dem 14 Pro haben wir bereits offenkundig festgestellt, dass sich auch bei den nächsten Luxus-Ablegern einiges tun wird. Doch wie ist es eigentlich um die "Vanilla"-Variante bestellt? Was macht das iPhone 15 womöglich besser als das Standard-iPhone 14? Finden wir es heraus!

iPhone 15 vs. iPhone 14: Vergleich der Spezifikationen

(Image credit: Apple)

Es ist wichtig klarzustellen, dass keine der unten genannten Spezifikationen des iPhone 15 von Apple bisher offiziell bestätigt wurde. Wir denken aber, dass wir in jeder Kategorie genug Gerüchte gehört haben, um (mit Sicherheit) über Kamera, Display und den Prozessor des Telefons spekulieren zu können.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 vs. iPhone 14: Spezifikationen iPhone 15 (gerüchteweise) iPhone 14 Display: 6,1 Zoll OLED 6,1 Zoll OLED Auflösung 2532 x 1170 Pixel 2532 x 1170 Pixel Bildwiederholrate 60Hz 60Hz Chipset: A16 Bionic A15 Bionic Rückkamera: 48MP Hauptkamera (24mm, ƒ/1.78), 12MP Ultraweitwinkel (13mm, ƒ/2.2) 12MP Hauptkamera (26mm, f/1.5), 12MP Ultraweitwinkel (13mm, f/2.4) Frontkamera: 12MP 12MP RAM: 8GB 6GB Speicher: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Akkukapazität: 3.877mAh 3.279mAh

iPhone 15 vs. iPhone 14: Preis und Verfügbarkeit

Die iPhone 14 Serie wurde im September 2022 eingeführt ... und auch die Folgegeneration wird noch im ersten Herbstmonat erscheinen. (Image credit: Apple)

Das iPhone 14 wurde am 7. September 2022 offiziell vorgestellt und kam am 16. September 2022 zu folgenden Preisen in den Handel:

128GB: 999 Euro

256GB: 1.129 Euro

512GB: 1.389 Euro

Natürlich kennen wir bisher die Preise vom iPhone 15 noch nicht, spätestens am 12. September dürften wir aber schon wieder etwas schlauer sein.

Im Übrigen ist auch dieses Jahr davon auszugehen, dass Apple bereits etwa eine Woche nach Veröffentlichung auf dem Event wohl den Verkaufsstart einläuten dürfte. Entsprechend könnte das iPhone 15 also bereits ab dem 19. September zur Verfügung stehen.

Kosten dürfte der Nachfolger allerdings auch eine Ecke mehr. Das iPhone 14 hatte ja bekanntermaßen mit einem Startpreis von 999 Euro schon ein recht ordentliches Preisschild zum Release, die Nachfolger könnten das aber noch einmal toppen. Problem: Die Produktionskosten des Apple-Smartphones scheinen einmal mehr gestiegen ... Und Qualität hat eben ihren Preis. Entsprechend gehen Analysten mit recht großer Zuversicht davon aus, dass Apple einmal mehr an der Preisschraube drehen wird – uns das Ganze aber natürlich mit entsprechenden Argumenten schlussendlich doch wieder als einmaligen Deal schmackhaft macht ... garantiert!

Noch ist aber nicht einmal klar, ob das Apple iPhone 15 überhaupt in einer 128 GB-Variante erscheinen wird. Eine 256-GB-Option könnte demnach noch einmal einen (vermeintlichen) Preisanstieg zur Folge haben, wäre aber in Anbetracht dessen, dass wir so etwas schon von Konkurrenten wie Samsung oder Oppo kennen, auch nicht ausgeschlossen ...

iPhone 15 vs. iPhone 14: Display

(Image credit: Future)

Wenn wir uns über das Smartphonedisplay unterhalten, erwarten uns beim iPhone 15 hingegen erfreuliche Nachrichten im Vergleich zum Vorgänger.

Letzterer will bisher noch mit einem schicken 6,1 Zoll XDR OLED punkten, welches eine Auflösung von 2532 x 1170 Pixeln bietet und damit schon recht ordentlich ist. Auch das iPhone 15 wird ähnliche Maße und Pixeldichte bieten, jedoch die geniale Dynamic Island mit an Bord haben (ja genau, Apples ausgefallenen Bildschirmausschnitt). Eben diese kennt man bereits von den aktuellen Pro-Modellen und hat sie dort als pfiffiges, wenn auch optionales Extra kennengelernt. In jedem Fall dürfte das iPhone 15 hiermit aber ein hochwertigeres Aussehen spendiert bekommen!

Die Erwartungen und Gerüchte deuten darauf, dass Apple alsbald jedes neue Smartphone mit Dynamic Island ausstattet (Image credit: Apple)

Abgesehen hiervon ist das Display jedoch weitgehend identisch. Kann man kritisieren, allerdings war das auch beim Vorgänger nie ein Problem.

Das einzige, was im Zuge dessen wohl dem ein oder anderen Interessenten sauer aufstoßen dürfte, ist die Tatsache, dass wieder einmal ein Upgrade in puncto Bildwiederholrate ausbleiben wird. Der Traum von adaptiver Technologie (mit 1-120 Hz) wie beim Pro-Modell bleibt vorerst also weiter eben das – ein Traum. Und so müssen wir uns wohl auch 2023 wieder mit popeligen 60 Hertz begnügen.

iPhone 15 vs. iPhone 14: Design

Rendergrafiken gewähren einen potenziellen ersten Blick auf das iPhone 15 (Image credit: 9to5Mac)

Die Gerüchte zum Design des iPhone 15 sind noch einmal interessanter als die vorherigen Aspekte, wo uns hier doch voraussichtlich erste größere Änderungen ins Haus stehen.

Im Vergleich zum iPhone 14 wird Apple hier nämlich auf einen Look setzen, der wohl eher an das iPhone 11 statt an die Vorgänger dazwischen erinnern wird.

Scheinbar bekommen iPhone 15 sowie 15 Plus infolgedessen einen neuen Kamerabuckel, der entlang erster Renderings bereits bestätigt wurde (siehe oben).

Und auch ein weiteres Merkmal des iPhone 14 Pro könnte seinen Weg hin zum Standard-iPhone der Nachfolgegeneration finden: Einem Weibo-Nutzer, welcher auch die Existenz des gelben iPhone 14 leakte, zufolge, sei das Standard-iPhone 15 demnach mit einer strukturierten, matten Glasrückseite versehen – ganz im Stile des iPhone 14 Pro also!

iPhone 14 Pro-Zwilling? So wie es klingt, könnte zumindest in Sachen Design viel vom Pro-Vorgänger für das iPhone 15 übernommen werden (Image credit: Future)

Was hingegen die Anschlüsse angeht, werden wir wohl die lang und breit diskutierten USB-C-Optionen endlich auch für das Apple-Smartphone erhalten. Entsprechend verabschieden wir uns vom Lightning-Port der Vorgänger wie dem iPhone 14 und dürfen uns schon einmal auf flottere Ladeoptionen und Möglichkeiten der Datenübertragung gefasst machen.

Die EU hat Apple zwar mitgeteilt, dass die iPhones ab 2024 mit USB-C-Ladeanschlüssen ausgestattet werden müssen, aber alles deutet darauf hin, dass das Unternehmen den neuen Standard bereits in diesem Jahr, also in 2023, einführt.

Ärgerlicherweise sieht es so aus, als ob die restlichen Designunterschiede zwischen der iPhone 14-Serie und der iPhone 15-Serie – Titanrahmen, dünnere Ränder und Co – wohl den luxuriöseren Pro-Modellen vorbehalten sein werden. Aber das ist genau das, was wir von Apple ja bereits seit einigen Jahren gewohnt sind.

iPhone 15 vs. iPhone 14: Kamera

(Image credit: Apple)

Die rückwärtige Kamera des iPhone 14 verfügt über die folgende Dual-Sensor-Anordnung:

12MP Hauptkamera (26mm, f/1.5)

12MP Ultraweitwinkel (13mm, f/2.4)

Erwartet wird, dass auch das iPhone 15 wohl eine Dual-Sensor-Kamera beherbergen wird, gerüchteweise jedoch mit 48-MP-Hauptkamera aufrüstet. Auch hier zieht man also mit dem iPhone 14 Pro (Max) gleich.

Das sind natürlich aufregende Neuigkeiten für alle Hobbyfotografen und potenziellen iPhone 15-Besitzer! Während die Kamera der aktuellsten Option zwar für allgemeine Fotografien noch ausreichen mag, ist hier nämlich schon seit dem iPhone 13 nicht mehr viel passiert.

Doch natürlich rüstet Apple dementsprechend auch die Pro-Modelle auf und wird den Geschwisterchen, dem iPhone 15 Pro sowie Pro Max, demnach wohl im September endlich eine Periskop-Kamera spendieren – den wohl besten Kamera-Sensor, der je in ein iPhone verbaut wurde! Das Pro Max könnte sogar noch eine Schippe draufpacken und eine Telekamera mit variablem Zoomobjektiv bekommen, gewiss ist hier aber bis zum 12. September noch nichts.

Die Selfie-Kamera hingegen wird auf der Frontseite des iPhone 15 wieder zum Strahlen kommen und wie auch beim iPhone 14 mit 12 MP aufwarten ... ist nicht viel, aber besser als nichts, oder?

iPhone 15 vs. iPhone 14: Performance

(Image credit: Apple)

In Sachen Leistungssprung bekleckert sich Apple hingegen nicht mit Ruhm. Wie auch bei der letzten Generation wird das iPhone 15 so also den A16 Bionic der iPhone-14-Pro-Varianten erben. Ist an sich kein Grund zum Meckern, weil der A16 echt ein toller Chip ist ... gegen den direkten Sprung hin zum A17 hätte aber sicher auch niemand was einzuwenden gehabt.

Selbiger ist allerdings einmal mehr der Pro-Generation vorbehalten (sollte er denn erscheinen). Ein Sprung im Vergleich zum A15 dürfte sich aber dennoch bemerkbar machen und so wird wohl auch das iPhone 15 geschmeidiger denn je auf all deine Lieblingsinhalte zugreifen können.

iPhone 15 vs. iPhone 14: Akku

USB-C dürfte flottere Ladezeiten mit sich bringen (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

Das iPhone 14 konnte mit seinem 3.279-mAh-Akku bereits einen ganzen Tag (und eine Nacht) durchhalten, insofern man sich einmal nur auf alltägliche Aufgaben gestürzt hat und in der Nutzung hier und da zurückhält.

Da Apple die Akkugrößen von Generation zu Generation aber kaum noch aktualisiert (allenfalls geringfügig) dürfen wir wohl auch beim iPhone 15 mit einem ähnlichen Durchhaltevermögen rechnen.

Klar, auf dem Papier klingen 18 Prozent (die Zahl, die aktuell gemutmaßt wird) recht üppig. Ob 3.877 mAh unter dem neuen iOS 17 aber wirklich auch eine spürbar längere Laufzeit mit sich bringen, darf man aktuell noch berechtigterweise anzweifeln.

Interessanter ist da schon wieder das Gerücht im Hinblick auf kabelloses Laden (Induktion?) in umgekehrter Richtung. Entsprechend könnte das iPhone 15 somit dafür genutzt werden, beispielsweise deine Apple Watch mit dem ein oder anderen Prozentpunkt an Restleistung zu versehen und so deren Nutzung gewährleisten

Wieder einmal gibt es aber auch hier ein großes ABER: Kabelloses Laden steht zwar in dieser Form im Raum, in erster Linie aber zunächst einmal für die kommenden Pro-Geräte. Ob auch die Standardvariante also mit einem solchen Schmankerl aufgerüstet wird, wird erst die Liveübertragung am 12. September uns offenbaren können.

iPhone 15 vs iPhone 14: Fazit

(Image credit: Future / Apple)

Solltest du also auf das neue iPhone 15 upgraden? Diese Frage ist zunächst einmal ohnehin nicht leicht zu beantworten (da noch nichts final ist), vor allem aber auch von deinem aktuellen Smartphone abhängig.

Apples "Vanilla"-iPhone-Modelle sind für Langlebigkeit, gute Ausstattung und breite Funktionalität beinahe berüchtigt ... das aber eben schon seit Jahren. Wer also ein iPhone 14 oder gar 13 sein Eigen nennt, der kann vorsichtig abwinken – zumindest wenn einem keines der neuen Upgrades wie Dynamic Island und Co. wirklich von den Socken haut.

Und auch wenn du nicht gerade als Hobbyfotograf in deiner freien Zeit tätig bist, dürfte das iPhone 14 wohl noch mehr als ein weiteres Jahr seinen Dienst zufriedenstellend erfüllen.

Zeitgleich könnte der Wechsel durch eine Eintauschaktion jetzt aber auch so preisgünstig wie nie sein. Immerhin sparst du so gern einmal noch ein paar hundert Euro im Vergleich zur UVP und kannst dir das iPhone 15 dann als schicke Belohnung für ein gemeistertes Jahr 2023 gönnen.

Das lohnt sich für mich vor allem dann, wenn du

a) Vom Design des iPhone 14 Pro bereits angetan warst

b) Auf Dynamic Island und eine bessere Kamera wert legst und

c) Direkt hin zum zügigeren USB-C-Standard wechseln magst.

Dann bekommst du mit dem iPhone 15 ein flottes Upgrade geboten, was zwar nicht die nächste große Smartphone-Revolution ist, noch immer aber ein grandioses Apple-Produkt und womöglich sogar eines der besten iPhones, was du dir im Jahr 2023 zulegen kannst – Die Wahl liegt bei dir!