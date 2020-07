Musikalisches Easter Egg: Deine Google Wear OS Smartwatch hat ein verstecktes Feature

Es gibt viele Gründe, eine Wear OS Smartwatch* zu kaufen. Und nun wurde ein weiterer ans Licht gebracht: denn eines der berühmten Easter Eggs von Google* wurde versteckt im Betriebssystem für Wearables gefunden.

Dieses Google-Osterei wurde von 9to5Mac* vorgestellt, das angeblich zwar zuvor von Reddit-Nutzern entdeckt wurde - jedoch ist es uns nicht gelungen, den Thread zu finden, und es wird auch keine Quelle genannt. Wir haben es jedoch getestet, und es funktioniert wirklich.

Dieses Osterei ist eine in der Benutzeroberfläche verborgene Trommelmaschine. Es besteht aus einem 4x4-Gitter aus Kreisen, die einzeln hervorgehoben sind, begleitet von einem Trommelschlag. Wenn du auf einen Kreis tippst, kannst du ihn verändern, so dass er ein anderes Geräusch abspielt.

Möchtest du das selbst ausprobieren? Du benötigst eine Wear OS-Watch mit einem Lautsprecher oder Audiowiedergabe. Wir haben dies mit einer Emporio Armani Connected (2018)* getestet, obwohl viele andere Geräte ebenfalls Lautsprecher haben. Wir werden dich durch die wenigen Schritte führen, die erforderlich sind, um dieses Google Wear OS-Easter Egg zu finden.

Been playing with the recently-discovered #WearOS drum machine Easter egg. Loving that cowbell, always need more cowbell. pic.twitter.com/xcL2jm9PUOMarch 2, 2020