Xbox Series X bekommt High-End-Audiogeräte von Bang & Olufsen

Bang & Olufsen, die dänische Marke für Luxus-Audio, gab bekannt, dass es mit Microsoft zusammenarbeitet, um ein „neues High-End-Audio-Angebot“ pünktlich zum Release der Xbox Series X zu entwickeln.

Bang & Olufsen erklärt, dass es sich „an das High-End-Segment im Gaming“ richten will, was bedeutet, dass es nicht gerade günstig wird, woran auch immer das Unternehmen arbeitet. Die neuen Audiogeräte (vermutlich Headsets) erhalten „Designed for Xbox“-Funktionen, die nahtlose Konnektivität und ein verbessertes Nutzererlebnis bieten sollen.

Bang & Olufsen teilte auf Twitter eine Pressemitteilung, in der Christoffer Poulsen, Vizepräsident und Chef des Produktmanagements bei Bang & Olufsen, erklärt:

„Die Spieleindustrie ist in den letzten Jahren extrem gewachsen – Altersgruppe, Geschlecht, Herkunft – und wir erwarten, dass der Trend sich fortsetzt.

Die Technologie im Gaming ist merklich fortgeschritten und bei der Verbesserung des Sounderlebnisses können wir eine wichtige Rolle einnehmen.“

We are excited to announce that we have joined forces with @Xbox to create a new audio proposition catered for the high-end segment within #gaming, leveraging our core capabilities of sound, design and craft. More to come on what that means soon. #Xbox #BangOlufsenJune 9, 2020