WhatsApp nimmt es mit Zoom auf: Videoanrufe mit acht Personen in der neuen Windows-App

WhatsApp könnte schon bald der nächste Konkurrent von Zoom werden, denn das Unternehmen führt derzeit einen überarbeiteten Windows-Client ein, der Videoanrufe mit acht Personen ermöglicht. Außerdem können Nutzer mit der Desktop-App jetzt Audioanrufe mit bis zu 32 Personen gleichzeitig führen.

Wenn dir das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass es diese Funktionen schon seit einiger Zeit auf Android und iOS gibt. Dies ist Teil der erneuten Bemühungen von Meta, die Desktop-Clients von WhatsApp (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu verbessern, damit sie mit der mobilen App mithalten können. In diesem Sinne wurde auch die Benutzeroberfläche neu gestaltet, damit sie der Smartphone-App ähnlicher wird. Zusätzlich gab es einige Änderungen, um die Verknüpfung mehrerer Geräte zu verbessern. Jetzt können sich Geräte schneller als bisher mit WhatsApp unter Windows verbinden und neue Tools wie Link-Vorschauen und Sticker freischalten.

Im Vergleich zu Zoom, das mit seinem Basic-Tarif bis zu 100 Teilnehmer in einem Videokonferenz-Meeting versammeln kann, mag dieses Update nicht viel erscheinen. Das Unternehmen gibt jedoch an, dass es Pläne hat, die Anzahl der Personen, die die App in Gruppenanrufen aufnehmen kann, zu erhöhen. Es ist also durchaus möglich, dass Videoanrufe auf WhatsApp eines Tages mit Zoom-Meetings mithalten können, was die Anzahl der Teilnehmer angeht. Meta scheut sich auf jeden Fall nicht davor, große Gruppen auf seiner Plattform zu ermöglichen, wie man an der neuen Funktion Communities sieht.

Communities verwalten

Apropos Communities: WhatsApp auf Smartphones hat Anfang der Woche ein Update erhalten, das den Nutzern hilft, ihre Gruppen zu verwalten. Admins haben jetzt die Möglichkeit, neue Mitglieder abzulehnen. Das ist eine kleine, aber dringend benötigte Änderung, die eigentlich schon von Anfang an hätte da sein sollen. Wenn du den Namen eines Kontakts nachschlägst, siehst du außerdem, ob ihr beide in derselben Community seid.

Was die Zukunft angeht, hat Meta nach eigenen Angaben kürzlich eine neue Beta-Version für Android-Tablets eingeführt und arbeitet an einer für Mac-Desktops. Es wurde nicht viel verraten, aber laut einem Bericht von WABetaInfo führt die neueste Android-Beta (Öffnet sich in einem neuen Tab) einen neuen Umschalter für Umfragen ein, mit dem die Teilnehmer nur eine Wahl treffen können. Für macOS ist das noch völlig unbekannt. Es könnte aber mit dem kommenden "nativen App-Build mit Mac Catalyst (Öffnet sich in einem neuen Tab)" zusammenhängen, der derzeit in Arbeit ist. Wir haben Meta für weitere Informationen kontaktiert. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.

