Wales gegen Dänemark Live-Stream: So kannst du das heutige Spiel der EM 2021 von überall kostenlos sehen

Die walisische Mannschaft von Rob Page will heute Abend in Amsterdam gegen eine verjüngte dänische Elf einen Schritt weiter gehen. Lies weiter für deinen Leitfaden zum Wales vs. Dänemark Live-Stream und finde heraus, wie du die Euro 2020 von überall aus online ansehen kannst.

Wales - Dänemark EM 2021 Livestream Datum: Samstag, 26. Juni Anstoß: 18 Uhr Austragungsort: Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Niederlande Kostenloser Livestream: ARD / ARD Mediathek Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Die Waliser erreichten das Achtelfinale, nachdem sie den zweiten Platz in der Gruppe A nach einer starken Leistung beim 1:0-Sieg gegen Italien in Rom sicherten. Die Dragons schafften es, die Anzahl der Tore der Azzurri auf ein Minimum zu beschränken, obwohl sie in der 55. Minute mit zehn Mann in Unterzahl spielen mussten, nachdem Ethan Ampadu für ein Foulspiel an Federico Bernardeschi die Rote Karte sah.

Die Waliser müssen nicht nur auf den gesperrten Ampadu verzichten, sondern auch auf ein fast parteiisches Publikum, da die walisischen Fans nicht in die Niederlande einreisen dürfen - im Gegensatz zu den dänischen Anhängern.

Die Dänen haben nach dem 4:1-Sieg gegen Russland im letzten Gruppenspiel, der ihnen den Einzug ins Achtelfinale sicherte, viel Selbstvertrauen getankt.

Wer wird also das Viertelfinale der EM 2021 erreichen? Lies weiter, um zu erfahren, wie du das Spiel zwischen Wales und Dänemark kostenlos im Live-Stream verfolgen kannst.

Das heutige Match zwischen Wales und Dänemark wird bei ARD übertragen, du kannst es außerdem kostenlos und live in der ARD-Mediathek streamen.

So kannst du Wales gegen Dänemark aus dem Ausland live streamen

Du befindest dich gerade im Urlaub und möchtest trotzdem mitfiebern, wie es weitergeht? Und das ganz ohne Sprachunterschiede?

Aufgrund von Geoblocking wäre das normalerweise nicht möglich, du kannst dies jedoch umgehen, indem du ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzt. Es ist völlig legal, sehr erschwinglich und einfach zu benutzen - und es verschlüsselt auch dein Surfen und bietet Schutz vor Cyberkriminellen und staatlichen Schnüffeleien.

Verwende ein VPN, um die EM 2021 von überall aus live zu streamen

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ZDF.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.