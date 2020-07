Die Oppo Watch ist real - und wird am 6. März enthüllt!

Die lang ersehnte Oppo Watch wurde offiziell bestätigt und benannt - und sie wird auf der geplanten Einführungsveranstaltung für das Oppo Find X2 Smartphone am 6. März vorgestellt.

Die Informationen kommen direkt von Oppo selbst - oder zumindest von dessen offiziellem Twitter-Account:

It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoygMarch 2, 2020