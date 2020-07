Neues iPhone 12: Preis wohl günstiger als beim iPhone 11

Wir haben gehört, dass Apple in diesem Jahr ein 5G iPhone herausbringen will, aber es scheint auch, dass das Unternehmen noch immer iPhone 12 Modelle mit 4G herausbringen wird, und uns kamen gerade einige Informationen darüber zu Ohren, wie viel die Telefone kosten werden.

Ein Gerücht, das von dem Twitter-Account @omegaleaks (kein bekannter Leaker, also nimm dies erst einmal nur unter Vorbehalt ernst) gestreut wurde, deutet darauf hin, dass von den vier erwarteten iPhone 12 Geräten,die beiden Modelle der unteren Preisklasse sowohl 4G- als auch 5G-fähig sein sollen, was die Gesamtzahl der erwarteten Geräte auf sechs erhöhen würde.

Die undichte Stelle beinhaltet auch die Preise - das Standard 4G iPhone 12 soll bei 549 $ (etwa 549 €) beginnen, während die etwas größere Version (wahrscheinlich als iPhone 12 Max bezeichnet) 100 $ (etwa 100 €) teurer sein soll. Damit wäre das Gerät - auch das größere - günstiger als das iPhone 11, das bei 699 $ bzw. 799 € beginnt.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 maxiphone 12(4g) if it happens will be 549$4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.June 25, 2020