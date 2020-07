Die komplette Star Wars Skywalker-Saga kommt auf 4K-Ultra-HD-Blu-Ray

Mittlerweile könntest du mitbekommen haben, dass Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers* offiziell für Blu-Ray und Streaming* angekündigt wurde, zusammen mit einem gewaltigen Box-Set bestehend aus der gesamten Skywalker-Saga auf 4K-Ultra-HD-Blu-Ray.

Nun haben wir auch endlich Bilder davon, wie das Set aussehen wird, zusammen mit Informationen über ihren Inhalt, wie viel sie kosten wird und wo du sie kaufen können wirst.

(Image credit: Disney / Lucasfilm)

Die beinhalteten Filme beschränken sich lediglich auf die neun Hauptflime der Skywalker-Saga – Die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger, Die Rache der Sith, Eine neue Hoffnung, Das Imperium schlägt zurück, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers – was bedeutet, dass die Auskopplungen Rogue One und Solo nicht Teil dieser Sammlung sind.

Die Box besteht aus stolzen 27 Disks, von denen 18 sowohl auf 4K-Ultra-HD- als auch auf gewöhnlicher Blu-Ray für die neun Filme reserviert sind. Die restlichen neun Disks hingegen beinhalten 26 Stunden Bonusmaterial.

Wo kann ich es kaufen und wie teuer ist es?

In Deutschland kann man das Set bereits jetzt für 199,99 € auf Amazon.de vorbestellen und sollte das Paket püntlich zum Release am 30. April bekommen. Da das Set sowohl in den USA als auch im UK exklusiv über Best Buy bzw. Amazon.co.uk vertrieben wird, gehen wir davon aus, dass das hierzulande ebenfalls der Fall ist.

Wer nicht so lange warten will, oder sich von optischen Datenträgern verabschiedet hat, der wird bereits ab dem 24. März in Genuss der Filme kommen können, da sie zum Start von Disney Plus verfügbar sein werden, komplett in 4K UHD und mit Dolby Atmos-Audio – abgesehen vom letzten Film, Der Aufstieg Skywalkers, der erst im April veröffentlicht wird.