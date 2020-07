Top 10 des besten PC-Zubehörs für die Arbeit im Homeoffice

Die Arbeit von zu Hause aus kann eine ganze Menge an Ausrüstung erfordern, damit man produktiv und einsatzbereit bleibt. Du brauchst alles, von Monitoren und Tastaturen bis hin zu Webcams und Mikrofonen, um Aufgaben zu bewältigen und mit Chefs und Kollegen über Videoanrufe und virtuelle Besprechungen in Kontakt zu bleiben.

Die Entscheidung, was du für dein Homeoffice brauchst, kann ein wenig entmutigend sein. Mit unserer Top-Auswahl des besten Zubehörs und der wichtigsten Peripheriegeräte bist du im Handumdrehen einsatzbereit. Egal, ob du ein Mauspad oder ein Laptop-Dock kaufst – du wirst etwas finden, das deinen Bedürfnissen entspricht.

Das beste PC-Zubehör für die Arbeit von zu Hause aus im Überblick

Logitech Brio UHD Webcam

Blue Yeti USB Mikrofon

Audio Technica ATH-M20x

Anker PowerWave Wireless Charger

Sabrant Premium 6-Port USB Hub

Logitech M500 kabelgebundene Maus

Logitech K840 mechanische Tastatur

AmazonBasics Universal Laptop Dual Monitor Docking Station

HP 27q Pavilion 27-Zoll QHD Monitor

(Image credit: Logitech)

Logitech BRIO UHD Webcam

Die beste Webcam für die Arbeit von zu Hause aus

Auflösung: 4K UHD, 1080p Full-HD, 720p HD | Eigenschaften: RightLight 3, Windows Hello-zertifiziert, 5X HD Zoom, HDR, Autofokus

Vielseitige Montage

4K UHD mit 30 fps/1080p mit 60 fps

Teuer

Videoanrufe und Besprechungen sind einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit von zu Hause aus und dazu benötigst du eine Webcam, die mit deinen Bedürfnissen Schritt halten kann. Die Webcam Logitech Brio UHD nimmt in 4K, 1080p und 720p auf, damit du immer kristallklar zu sehen bist. Sie verfügt über zwei omnidirektionale Mikrofone zur Aufnahme von Stereoton. Sie ist mit Windows-, Mac- und Chrome OS-Laptops und -Desktops sowie mit vielen Videogesprächsanwendungen wie Zoom, Skype und Discord kompatibel.

Mit Gesichtserkennungssoftware und Sensoren kann diese Webcam mit Windows Hello für kennwortfreie Anmeldungen verwendet werden. Sie verfügt über eine Befestigungsklammer für Monitore und Tabletts sowie über eine Gewindebohrung zur Verwendung mit einem Stativ. Mit RightLight 3 erkennt die Webcam automatisch deine Lichtumgebung und passt das Bild entsprechend an, sodass du sowohl bei schwachem als auch bei grellem Licht zu sehen bist. Sie wird mit einer abnehmbaren Blende geliefert, du dir keine Bedenken um deine Privatsphäre machen musst, wenn du sie nicht benutzt.

(Image credit: Logitech)

Blue Yeti USB Mikrofon

Das beste Mikrofon für die Arbeit von zu Hause aus

Anschluss: USB | Eigenschaften: Drei-Kapsel-Array, mehrere Erfassungsmuster, latenzfreier Kopfhörerausgang

Kompatibel mit Windows und Mac

Plug-and-Play

Schwer

Das Blue Yeti-Mikrofon ist nicht nur für YouTubers gedacht. Dieses Mikrofon nimmt in nahezu jeder Umgebung präzise und saubere Audiosignale auf und eignet sich daher hervorragend für zuverlässige Sprachaufnahmen und Streaming bei Videoanrufen und virtuellen Besprechungen. Es verfügt über ein Array mit drei Kapseln und vier verschiedene Aufnahmemuster (Niere, bidirektional, omnidirektional und Stereo), sodass es deine Stimme unabhängig von deinem Aufenthaltsort aufnimmt. An der Vorderseite des Mikrofons befinden sich eine Stummschalttaste und ein Lautstärkeregler zur schnellen Einstellung. Der stabile Metallständer ist für den perfekten Winkel einstellbar. Es hat auch eine Gewindebohrung zur Befestigung an einem Auslegerarm oder Ständer für weitere Platzierungsmöglichkeiten.

Der Blue Yeti wird über ein einziges USB-Kabel und eine Plug-and-Play-Verbindung mit Strom versorgt, sodass man kein Tontechnik-Assistent sein muss, um ihn einzurichten. Er ist sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Computern kompatibel, sodass er unabhängig von der Art des verwendeten Desktops oder Laptops sofort einsatzbereit ist.

(Image credit: Audio Technica)

Audio Technica ATH-M20x

Die besten Kopfhörer für die Arbeit von zu Hause aus

Ausführung: Over-Ear, kabelgebunden | Eigenschaften: 40-mm-Treiber, 15 Grad drehbare Ohrmuscheln, 6,3 mm-Adapter im Lieferumfang

Leicht

Günstig

Kein Noise-Cancelling

Für Videoanrufe und virtuelle Besprechungen benötigt man nicht nur ein tolles Mikrofon, sondern auch Kopfhörer, auf die man sich Tag für Tag verlassen kann. Der Audio Technica ATH-M20x Kopfhörer ist eine ausgezeichnete Option zu einem erschwinglichen Preis. Diese Kopfhörer verfügen über ein robustes Kunststoff- und Metalldesign, das ebenso stabil wie komfortabel ist. Der Kopfbügel und die Ohrmuscheln sind gepolstert und die gesamte Einheit wiegt nur 190 Gramm, sodass sie bei langen Besprechungen oder an Arbeitstagen bequem zu tragen sind. Die Ohrmuscheln sind außerdem mit 40-mm-Treibern mit kupferkaschierten Aluminium-Schwingspulen und einem schallisolierenden Design ausgestattet, sodass jedes Wort zu verstehen ist.

Das 3-Meter-Kabel tritt aus der linken Ohrmuschel aus, sodass es ohne Kabelgewirr getragen werden kann. Es gibt dir auch genügend Freiheit, dich in deinem Büro zu bewegen, wenn du eine virtuelle Präsentation abhalten musst. Wenn du mit Musik arbeitest, wird der Kopfhörer mit einem 6,3-mm-Adapter für Gitarren- und Bassverstärker geliefert.

(Image credit: Anker)

Anker PowerWave Wireless Charger

Das beste Handy-Ladegerät für die Arbeit von zu Hause aus

Verwendung: Kabelloses Aufladen von Smartphones | Eigenschaften: Schnelllademodus, horizontale oder vertikale Ausrichtung, Strahlungsabschirmung, Fremdkörpererkennung

Kompatibel mit iPhone und Samsung Galaxy

Hüllenfreundlich

Kein Netzstecker im Lieferumfang

Nichts bringt den Arbeitsalltag so zum Stillstand wie ein leeres Handy. Das drahtlose Anker PowerWave-Ladegerät ist sowohl mit iPhones und Samsung Galaxy-Smartphones als auch anderen Qi-zertifizierten Geräten kompatibel, damit du mit Kollegen und Chefs in Kontakt bleiben kannst. Du kannst dein Telefon vertikal aufstellen, um Benachrichtigungen und Mitteilungen und Texte zu lesen, oder im Web und in Apps zu browsen, oder horizontal, um Videos anzusehen oder Videochats zu führen. Wenn du eine Hülle an deinem Telefon hast, lädt der PowerWave auch durch bis zu 5 mm dicke Hüllen hindurch auf, sodass du das Telefon nicht zum Aufladen herausnehmen musst.

Sowohl das iPhone als auch Samsung Galaxy-Geräte laden sich in etwa drei Stunden vollständig auf. Das Ladegerät ist nur 11,9 cm hoch und 7,8 cm breit und nimmt somit nicht zu viel Platz auf deinem Schreibtisch ein. Es verfügt über eine Strahlungsabschirmung, Fremdkörpererkennung und Temperaturkontrolle, um dein Telefon und andere Qi-zertifizierte Geräte sicher aufzuladen.

(Image credit: Atolla)

Atolla 7-Port USB Hub mit intelligentem Ladeanschluss

Der beste USB-Hub für die Arbeit von zu Hause aus

Stromversorgung: USB zu Computer | Eigenschaften: 7 USB-Anschlüsse, Geräte aufladen, Daten übertragen, individuelle Ein-/Aus-Schalter

Individuelle Ein-/Aus-Schalter für USB-Anschlüsse

Kompaitbel mit Windows, Mac, Linux

Probleme mit älteren MacOS-Versionen

Wenn du mit vielen externen Speichergeräten oder USB-Peripheriegeräten arbeitest, brauchst du den Atolla 7-Port-USB-Hub, damit alles angeschlossen bleibt. Dieser Hub verfügt nicht nur über sieben USB 3.0-Anschlüsse für Datenübertragung und Peripheriegeräte, sondern auch über einen intelligenten Ladeanschluss für die Stromversorgung deines Smartphones oder Tablets. Jeder Datenübertragungsanschluss verfügt über einen individuellen Ein/Aus-Schalter und eine Kontrollleuchte, sodass Sie nur das, was du zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigst, mit Strom versorgt werden muss. Die USB 3.0-Anschlüsse sind abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten sowie mit Windows-, Mac- und Linux-basierten Computern.

Der Hub verfügt über Plug-and-Play-Konnektivität, sodass du keine zusätzlichen Treiber oder Installationssoftware herunterladen musst, um ihn zu benutzen. Wenn du Daten schnell zu oder von Geräten übertragen musst, bietet dir der Hub Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps.

(Image credit: Logitech)

Logitech M500 Maus

Die beste Maus für die Arbeit von zu Hause aus

Ausführung: Kabelgebunden | Eigenschaften: 7 Tasten, 1000 DPI, kompatibel mit Mac/Windows/Chrome OS

Kompatibel mit Mac/Windows/Chrome OS

Programmierbare Daumentasten

Keine kabellose Version

Die richtige Maus kann selbst die härteste Arbeit erleichtern. Die kabelgebundene Logitech M500 verfügt über sieben programmierbare Tasten, mit denen benutzerdefinierte Befehle für bestimmte Programme und Anwendungen festgelegt werden können. Das Scroll-Rad verfügt über eine Kipp-Klick-Funktion und eine spezielle Taste zum Umschalten vom präzisen klassischen in einen sanften freien Scroll-Modus. Der Lasersensor hat eine Empfindlichkeit von 1000 DPI für Präzision auf fast jeder Oberfläche. Die Maus wiegt nur 145 Gramm und verfügt über ein ergonomisches Design, das die Benutzung auch an langen Arbeitstagen angenehm macht. Sie verfügt außerdem über Plug-and-Play-Konnektivität und ist mit Windows-, Mac- und Chrome-OS-basierten Computern kompatibel.

(Image credit: Logitech)

Logitech K840 mechanische Tastatur

Die beste Tastatur für die Arbeit von zu Hause aus

Ausführung: Kabelgebunden, mechanisch | Eigenschaften: Aluminiumgehäuse, Multimedia-Tasten, programmierbare Hotkeys

Günstig

Mechanische Switches

Nicht kompatibel mit Mac

Die mechanische Logitech K840 ist die perfekte Tastatur für alle, die von zu Hause aus arbeiten. Sie ist mit den exklusiven Romer-G-Switches von Logitech für schnelles und leises Tippen ausgestattet. Jeder Schalter ist für 70 Millionen Anschläge ausgelegt, um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Tastatur ist in voller Größe mit einem Ziffernblock mit 10 Tasten, sodass sich Berichte, Dokumente und Buchhaltungsarbeiten schnell und einfach schreiben lassen.

Die Logitech K840 hat ein anodisiertes Aluminiumgehäuse, das ebenso stabil wie elegant ist. Sie verfügt über integrierte Medien- und Kurzwahltasten für die One-Touch-Steuerung. Es gibt auch programmierbare F-Tasten für benutzerdefinierte Tastenkombinationen und Befehle. Das K840 hat klappbare Füße zur Einstellung der Tastaturneigung für zusätzlichen Komfort und ergonomisches Tippen. Dank des USB-Kabels hat sie Plug-and-Play-Konnektivität, sodass zusätzliche Treiber oder Installationssoftware nicht erforderlich sind.

(Image credit: Amazon)

AmazonBasics Universal-Laptop-Dockingstation

Das beste Laptop-Dock für die Arbeit von zu Hause aus

Kompatibilität: Windows und macOS | Eigenschaften: 9 Anschlüsse, unterstützt 2 Monitore, fungiert als USB-Hub

Kompatibel mit Windows und Mac

Fungiert als USB-Hub

Kann nicht als Ladegerät genutzt werden

Ein Laptop-Dock ist perfekt für alle, die ihren Arbeitsbereich erweitern müssen, aber keinen Desktop-PC haben. Mit diesem Dock lassen sich bis zu zwei zusätzliche Bildschirme über HDMI- oder VGA-Kabel an den Laptop anschließen, um Multi-Monitor-Arbeiten wie Grafikdesign und Videobearbeitung sowie eine einfachere Anzeige für mehrere Dokumente und Programme zu ermöglichen.

Es gibt neun verschiedene Peripherieanschlüsse, darunter 6 USB-Ports, Kopfhöreranschluss, Audioausgang und einen Ethernet-Port. Über die USB-Anschlüsse können Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse und Speichergeräte am Laptop angeschlossen werden, ohne einen weiteren Hub zu benötigen. Dieses Dock ist sowohl mit Windows- als auch mit MacOS-basierten Computern kompatibel, sodass es keine Verbindungsprobleme geben sollte, egal was du für deine Arbeit verwendest.

(Image credit: HP)

HP Pavilion 27q 27-Zoll QHD Monitor

Der beste Monitor für die Arbeit von zu Hause aus

Größe: 27 Zoll | Eigenschaften: Universell kompatibel, großer Blickwinkel

Kompatibel mit Windows und Mac

Entspiegelt

Teuer

Ein Computermonitor ist das wichtigste Gerät, wenn man einen Desktop-PC verwendet, um von zu Hause aus zu arbeiten. Der HP Pavilion 27q ist unsere erste Wahl. Er misst 27 Zoll in der Diagonale und verfügt über minimale Ränder, um Ihnen eine bessere Sicht auf den Bildschirm zu ermöglichen. Der Bildschirm ist außerdem entspiegelt, sodass sogar unter den schwierigsten Lichtverhältnissen alles zu sehen ist. Das hintergrundbeleuchtete LED-Panel bietet eine beeindruckende Video- und Bildauflösung von 2K; perfekt für Grafikdesign und Videobearbeitung.

Mit einer Reaktionszeit von 5 ms gehören Eingabeverzögerungen mit dem HP Pavilion 27q der Vergangenheit an. Er verfügt über die AMD FreeSync-Technologie und eine Bildwiederholungsrate von 75 Hz, um ein Stocken und Reißen von Bildern zu verhindern und Bewegungen beim Betrachten von Videos zu glätten. Wenn du nur wenig Platz auf deinem Schreibtisch hast, kannst du diesen Monitor mit einer kompatiblen VESA-Halterung an der Wand befestigen.