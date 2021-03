Samsung Galaxy S21 FE: Erscheinungsdatum, Preis, News, Spezifikationen und Leaks

Die Samsung Galaxy S21-Reihe ist vor wenigen Wochen enthüllt worden, aber vielleicht nicht jedes Modell, denn es ist wahrscheinlich, dass Samsung dem anfänglichen Trio Monate später ein Samsung Galaxy S21 FE (oder Galaxy S21 Fan Edition, wie es genannt werden könnte) folgen lässt.

Dies wäre eine günstigere, abgespeckte Alternative zum S21, ähnlich wie es die Samsung Galaxy S20 Fan Edition zum Samsung Galaxy S20 ist.

Allerdings wird die Reduzierung der Kosten und der Ausstattung wahrscheinlich nur minimal sein, da die S21 Fan Edition wahrscheinlich immer noch ziemlich hochwertig sein wird - und dementsprechend teuer.

Im Moment ist jedoch noch nichts sicher, denn außer der wahrscheinlichen Existenz des Smartphones haben wir noch keine wirklichen Neuigkeiten oder Gerüchte darüber gehört. Wir werden diesen Artikel ergänzen, sobald wir das tun, aber in der Zwischenzeit haben wir eine Liste von Dingen, die wir uns von der Samsung Galaxy S21 Fan Edition wünschen, zusammen mit unseren besten Vermutungen über das Erscheinungsdatum und den Preis erstellt.

Neueste News Das Samsung Galaxy S21 FE könnte auf einem Unpacked-Event am 19. August vorgestellt werden, wie aus einer Mini-Roadmap hervorgeht, die der Leaker Evan Blass veröffentlicht hat*. Das Smartphone könnte sich das Release-Fenster schnappen, in dem das wahrscheinlich gecancelte Samsung Galaxy Note 21 erschienen wäre.

Samsung Galaxy S21 FE: Kurz & knapp

Worum geht es? Um eine günstigere Variante des Samsung Galaxy S21

Um eine günstigere Variante des Samsung Galaxy S21 Wann kommt es heraus? Möglicherweise im August oder September 2021

Möglicherweise im August oder September 2021 Wie viel wird es kosten? Eine Menge - aber weniger als die meisten Flaggschiffe

Samsung Galaxy S21 FE: Erscheinungsdatum und Preis

Das erste, was zu beachten ist, ist, dass obwohl es bisher nur ein Fan Edition Modell gab, wir zuversichtlich sein können, dass Samsung ein Galaxy S21 FE plant, da SamMobile berichtet, dass das Unternehmen sagte, es würde jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringen.

Wann genau die Samsung Galaxy S21 Fan Edition auf den Markt kommen wird, ist etwas schwieriger vorherzusagen, da wir nicht viele Erfahrungswerte haben, mit denen wir arbeiten können. Aber die Samsung Galaxy S20 Fan Edition wurde am 23. September angekündigt und kam am 2. Oktober in die Läden. Wenn man also bedenkt, dass zwischen den Telefonmodellen in der Regel etwa ein Jahr Abstand liegt, sind ähnliche Termine im Jahr 2021 wahrscheinlich.

Der Leaker Evan Blass hat jedoch eine Mini-Roadmap veröffentlicht*, die besagt, dass das Samsung S21 FE am 19. August auf den Markt kommen wird - ein viel früheres Datum als erwartet. Das ist der Tag, an dem normalerweise das Samsung Note des Jahres vorgestellt wird, aber da wir gehört haben, dass das Samsung Galaxy Note scheinbar gecancelt wurde, könnte das S21 FE seinen Platz einnehmen.

Abgesehen davon wurde das Galaxy S21 bereits Mitte Januar vorgestellt, also etwa einen Monat früher als neue Modelle der Reihe normalerweise erscheinen. Das könnte einen Dominoeffekt haben und bedeuten, dass die Samsung Galaxy S21 Fan Edition eher im August als im September auf den Markt kommt, aber das ist vorerst nur Spekulation.

Der Preis ist etwas, von dem wir noch nicht viel Ahnung haben, aber es könnte einen Startpreis ähnlich dem Samsung Galaxy S20 Fan Edition haben, das 730 Euro für das 5G-Modell oder 633 Euro für die Variante ohne 5G kostet.

Wenn überhaupt, könnte das Samsung Galaxy S21 FE günstiger sein als sein Vorgänger, da das Samsung Galaxy S21 einen niedrigeren Einführungspreis hat als das Galaxy S20.

Samsung Galaxy S21 FE: News und Leaks

Derzeit ist das einzige echte Gerücht über das Samsung Galaxy S21 Fan Edition, dass es in Arbeit ist. Max Weinbach (ein Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) hat genau das getwittert und gesagt, dass es irgendwann im Jahr 2021 auf den Markt kommen wird.

Samsung flagships to expect this year:S21 FES21S21+S21 UltraZ Fold 3Z Flip 3Z Fold FENovember 15, 2020 See more

Das ist allerdings keine Überraschung, nicht zuletzt, weil Samsung selbst gesagt haben soll, dass sie jedes Jahr eine neue Fan Edition erwarten, wie oben erwähnt.

Ähnlich behaupten andere Quellen, dass ein Smartphone mit der Modellnummer SM-G990B in der Entwicklung ist, und es wird vermutet, dass es das Samsung Galaxy S21 FE sein könnte. Zumindest würde die Modellnummer darauf hindeuten, dass es sich um ein Gerät der Galaxy S21-Reihe handelt.

Darüber hinaus können wir vorhersagen, dass es einen Top-End-Snapdragon- oder Exynos-Chipsatz haben wird. Im Fall der Galaxy S20 Fan Edition bekam die 4G-Version den Exynos 990, während die 5G-Version den Snapdragon 865 beinhaltete. Vielleicht werden wir also wieder eine ähnliche Aufteilung sehen - allerdings mit der nächsten Generation dieser Chipsätze, nämlich dem Snapdragon 888 und Exynos 2100.

Beide Chipsätze sind sehr leistungsstark und werden wahrscheinlich zu den besten gehören, die man 2021 in einem Smartphone bekommen kann.

Samsung Galaxy S21 FE: Was wir uns wünschen

Wir waren von der Samsung Galaxy S20 Fan Edition ziemlich beeindruckt, aber es gibt ein paar wichtige Verbesserungen, die wir uns vom S21 FE wünschen würden.

1. Eine Rückseite aus Glas

Die S20 Fan Edition hat eine Kunststoffrückseite (Image credit: Future)

Das Samsung Galaxy S20 Fan Edition hat einen ziemlich hohen Preis, aber seine "Glasstic"-Rückseite (Kunststoff, der sich wie Glas anfühlen soll) ist alles andere als hochwertig.

Dies war eine unserer größten Enttäuschungen bei diesem Handy, und wir würden uns wirklich wünschen, dass Samsung die Qualität der Materialien bei der Galaxy S21 Fan Edition steigert. Entweder das oder den Preis senken, oder besser noch beides.

Allerdings stehen die Chancen, dass dieser Wunsch erfüllt wird, schlecht. Denn Samsung hat das Galaxy S21 mit einer Rückseite aus Glas auf den Markt gebracht, und es scheint unwahrscheinlich, dass das Samsung Galaxy S21 FE eine hochwertigere Rückseite als dieses Smartphone erhalten wird.

2. Einen niedrigeren Preis

Wie oben erwähnt, ist das Galaxy S20 Fan Edition ein ziemlich teures Smartphone, und das, obwohl es das Baby der Galaxy S20-Serie ist.

Während die Spezifikationen und Funktionen einen Teil dazu beitragen, den Preis zu rechtfertigen (abgesehen von der Kunststoffrückseite), könnte das Samsung Galaxy S21 FE sicherlich mehr herausstechen, wenn es ein bisschen günstiger wäre.

Das könnte durchaus der Fall sein, wenn man bedenkt, dass der Rest der Galaxy S21-Reihe günstiger ist als die Galaxy S20-Serie.

3. Ein helleres Display

(Image credit: Future)

Der Bildschirm des Galaxy S20 Fan Edition hat uns im Großen und Ganzen überzeugt, aber ein Aspekt, der verbessert werden könnte, ist die Helligkeit.

In unserem Test haben wir festgestellt, dass das Display bei direkter Sonneneinstrahlung Probleme hat und dass die automatische Helligkeit sich manchmal schwächer anfühlt, als sie sollte. Für das Samsung Galaxy S21 Fan Edition wünschen wir uns daher sowohl eine höhere Maximalhelligkeit als auch Verbesserungen bei der automatischen Helligkeitseinstellung.

4. Bessere Akkulaufzeit

Während das Galaxy S20 Fan Edition einen 4.500mAh-Akku hat, fanden wir, dass es nicht wirklich sehr lange durchhält, und oft Mühe hatte, auch nur einen vollen Tag zu überstehen, bevor es wieder aufgeladen werden musste.

Das ist einfach nicht gut genug, vor allem wenn man bedenkt, dass der Akku mit der Zeit anfängt zu verschleißen und noch problematischer wird, daher wünschen wir uns hier große Verbesserungen beim Samsung Galaxy S21 FE.

4.500 mAh ist eigentlich keine schlechte Größe, also ist es wahrscheinlich schlechte Optimierung, die Schuld ist, aber ob durch einen größeren Akku oder Verbesserungen an anderer Stelle, wir wollen in der Lage sein, bequem einen Tag Lebensdauer mit dem Samsung Galaxy S21 Fan Edition zu bekommen - mindestens.

5. Schnelleres Aufladen

Ein weiteres Problem, das wir mit dem Akku des Samsung Galaxy S20 Fan Edition haben, ist seine Ladegeschwindigkeit.

Mit 25W (bzw. 15W beim kabellosen Laden) ist sie nicht schrecklich, aber wenn selbst das wesentlich günstigere OnePlus Nord 30W Ladeleistung schafft und einige Smartphones bis zu 65W oder mehr erreichen, wünschen wir uns vom Samsung Galaxy S21 FE wirklich eine höhere Ladeleistung.

* Link englischsprachig