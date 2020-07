Samsung Galaxy S20 Ultra Leak: erste Hands-On-Bilder aufgetaucht!

Samsung bereitet sich darauf vor, nächste Woche neue Smartphones vorzustellen. Und gerade konnten wir einen ersten Blick auf eines der neuen Handys werfen: das Samsung Galaxy S20 Ultra. Dies war die erste Sneak Peek, und zwei separate Aufnahmen des Telefons haben sich online verbreitet.

Zwei verschiedene Quellen haben Hands-On-Bilder von dem Gerät bereitgestellt – eines wurde bei Reddit gepostet und anschließend entfernt, während das andere auf Twitter bereitgestellt wurde.

Dies ist das erste Mal, dass wir das Samsung Galaxy S20 Ultra Leak in der Realität gesehen haben, und das Foto unten zeigt den Kamerabereich auf der Rückseite des Geräts. Das gleiche Phone ist auch bei einer anderen Quelle abgebildet, die du auch auf SamMobile sehen kannst.

Es ist ziemlich auffällig und steht scheinbar ziemlich weit vom Gerät ab. Es scheint ähnliche Spezifikationen zu haben wie erwartet, einschließlich der drei Hauptkameras, einem 3D-Time-of-Flight-Sensor (ToF) und einem LED-Blitz.

Auf der Rückseite des Geräts befindet sich auch ein Branding mit der Aufschrift "100X Space Zoom", was wahrscheinlich ein Vorgeschmack auf eine Funktion ist, von der wir gehört haben und die das Telefon sowohl für Zoom-Fotografie als auch für Nachtaufnahmen wappnet.

Okay, one more. In all it's potato quality glory. That S20 Ultra tho... pic.twitter.com/ODnBddDDK7February 5, 2020