Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Kürzerer, aber besserer Zoom als beim S20 Ultra?

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente des Samsung Galaxy S20 Ultra - zumindest auf dem Papier - ist seine Kamera mit 100x Zoom, aber in der Praxis sollte das nicht der Fall sein, da die Ergebnisse zu wünschen übrig lassen. Es scheint jedoch, dass Samsung seine Lektion für das Samsung Galaxy Note 20 Ultra gelernt haben könnte, basierend auf einem neuen Leak.

Laut @UniverseIce (einem Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) wird das Samsung Galaxy Note 20 Ultra bei 50fachem Zoom Schluss machen, aber Samsung wird offenbar "die Zoom-Erfahrung optimieren" und "mehr Fokus auf die Erfahrung" bieten.

Es wird nicht gesagt, wie das erreicht wird oder wie die Auswirkungen aussehen, aber wenn es genau das ist, wonach es klingt, scheint der 50-fache Zoom viel besser nutzbar zu sein als der weitere Zoom vieler anderer Smartphones.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience.June 22, 2020