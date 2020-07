Samsung Galaxy Note 20: wahrscheinlich Verzicht auf die hochauflösende Zoom-Kamera des S20

Details über die Kameras des Samsung Galaxy Note 20 sind nicht so umfangreich wie andere Teile des Telefons geleakt worden, und es stellt sich heraus, dass es dafür einen Grund geben könnte - Enttäuschung.

Ein neues Leak hat uns eine Vorstellung davon gegeben, wie die Kameras des Galaxy Note 20 Plus hinsichtlich der technischen Daten aussehen könnten, und auf ein wichtiges Merkmal des Galaxy S20 ist möglicherweise verzichtet worden.

Dieses Leak stammt von i ice universe, einem produktiven Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz, der auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo die technischen Daten der Kameras der kommenden Samsung Galaxy Note 20 Plus veröffentlicht hat. Wir sollten darauf hinweisen, dass nicht auf das "Basis"-Modell eingegangen wurde. Und obwohl wir natürlich darüber spekulieren können, wie sich vergleichen lassen, ist es eben genau das: Spekulation.

Nach Angaben von i ice Universum wird das Galaxy Note 20 Plus mit einer 108 MP-Hauptkamera, wie das Galaxy S20 Ultra, zusammen mit einem 12 MP-Ultraweit- und 13 MP-Periskop-Objektiv geliefert. Letzteres ist für Zoom-Aufnahmen und mag für einige einen strittigen Punkt darstellen.

Die Galaxy S20-Handys verfügten über hochauflösende Zoom-Kameras, wobei das Standard-Gerät und das S20 Plus 64 MP und das S20 Ultra eine 48 MP Zoom-Kamera verwendeten, so dass 13 MP einen ziemlichen Verlust an Auflösung darstellen. Wenn du hochauflösende Zoom-Aufnahmen magst, könnte das Galaxy Note 20 in dieser Hinsicht bei dir durchfallen.

Hinzu kommt, dass i iceuniversum angibt, dass dieser Zoom nur das 50-fache der digitalen und vermutlich auch nur das 5-fache der optischen Auflösung erreichen wird. Das ist weniger als beim S20 Ultra, das das 10-fache des optischen und das 100-fache des digitalen Zooms erreichte. Obwohl wir darauf hinweisen sollten, dass das S20 und das S20 Plus über das 3-fache des optischen und das 30-fache des digitalen Zooms verfügten, so dass das Note 20 Plus nicht völlig hinter die frühe 2020er-Serie zurückfallen würde.

Eine weitere Sache, die in den Leaks erwähnt wird, ist, dass anstelle des Time-of-Flight (ToF)-Sensors, den alle S20-Telefone außer dem Basisgerät hatten, das Note 20 Plus stattdessen einen "Laser Focus Sensor" haben könnte.

Was ist mit dem Standard Samsung Galaxy Note 20?

Wir können uns nicht vorstellen, dass das "Standard" Samsung Galaxy Note 20 den 108 MP-Sensor erhält, da Samsung diesen für das S20-Telefon der Spitzenklasse reserviert hat. Und es gibt jedoch keinen Grund, zu glauben, dass er nicht auch in der Note 20-Linie enthalten sein könnte.

Die ultra-weite Kamera ist wahrscheinlich die gleiche, da alle S20-Modelle diesen 12 MP ultra-weiten Sensor hatten, es scheint also Samsungs Standard-Sensor zu sein.

In Bezug auf die Zoom-Kamera könnte dies ein Bereich sein, bei dem Samsung einen Kompromiss eingeht, vielleicht mit dem gleichen Auflösungssensor, aber einem anderen Objektiv mit weniger Zoom-Fähigkeit - wir wären allerdings nicht überrascht, wenn es auch genau dasselbe Periskop-Objektiv verwenden würde.

Schließlich erwarten wir, dass das Laserfokussystem oder der ToF-Sensor in der Basisversion des Samsung Galaxy Note 20 fehlt - was dem Trend der S10- und S20-Serie folgen würde.

Diese Spezifikationen basieren auf den Smartphones Galaxy Note 10, Galaxy S10 und Galaxy S20, und wir müssen bis zur Markteinführung des Note 20 (die wahrscheinlich irgendwann im August oder September stattfindet) warten, um ganz sicher zu sein.

Via MyFixGuide

Außerdem: Samsung Galaxy Note 20 Ultra zeigt sich in einem Leak - allen Zweiflern zum Trotz

Wir hatten zwar erwartet, dass in diesem Jahr nur zwei Samsung Galaxy Note 20 Smartphones auf den Markt kommen würden, aber wir könnten trotzdem ein hochkarätiges Samsung Galaxy Note 20 Ultra bekommen, wie neue Dokumente vermuten lassen.

Zu Beginn des Jahres 2020 enthielten die drei Modelle der Samsung Galaxy S20-Linie das hochklassige und hochpreisige S20 Ultra, so dass wir davon ausgingen, dass eines neben der Note 20-Linie auf den Markt kommen würde. Kürzlich behauptete* jedoch ein Tippgeber, dass Samsungs mit Eingabestiften bepackte Flaggschiffe in diesem Jahr nur in zwei Modellen erhältlich sein würden: dem Standard und dem größeren Note 20 Plus.

Und dennoch erschien eine neue Bluetooth SIG-Zertifizierung, in der das Note 20 Ultra namentlich erwähnt wurde, wie MySmartPrice zuerst bemerkte.

Diese Zertifizierung erwähnt auch eine Modellnummer, SM-N986U, die vertraut klingen könnte, wie PhoneArena bemerkt: eine Geekbench-Liste mit dieser Nummer erschien* im April, von der angenommen wurde, dass sie sich auf das Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G bezieht (insbesondere, da sie sich mit der Nummer des Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, SM-N976U, deckt).

Aber jetzt, da wir eine andere Modellnummer im Zusammenhang mit dem Galaxy Note 20 Plus (SM-9860) gesehen haben, und unter der Annahme, dass die nächsten S Pen-Handys von Samsung alle 5G-fähig sind wie die Galaxy S20-Reihe, könnten wir theoretisch annehmen, dass die "Plus 5G"-Version tatsächlich ein Ultra-Modell mit höherer Leistung ist.

Dazu benötigen wir jedoch weitere Hinweise, also warten wir am besten ab, ob sich die Indizien auf ein Note 20 Ultra verdichten.

* Link englischsprachig