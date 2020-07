Samsung Galaxy Note 20: offenbar ohne Schlüsselfunktion des Galaxy S20 Ultra

Samsungs 100-fache 'Space-Zoom'-Funktion, die auf dem Galaxy S20 Ultra ihr Debüt feierte, könnte nun das selbe Schicksal ereilen wie den Dodos: Ein neues Leak deutet darauf hin, dass die kommende Galaxy Note 20-Serie nicht die gleichen innovativen Zoom-Fähigkeiten aufweisen wird.

Laut dem Leak von Ice Universe wird die Samsung Galaxy Note 20-Serie nicht mit der periskopischen 100-fachen Space-Zoom-Kamera ausgestattet sein. Stattdessen wird erwartet, dass die Zoom-Fotografie von einer konventionelleren Telekamera übernommen wird.

Das Galaxy S20 Plus verwendet eine 64 MP Kamera mit optischem Hybrid-Zoom mit 3-fachem und 30-fachem Digitalzoom. Eine ähnliche Implementierung ist auf dem Note 20 zu sehen, aber das wurde vom Leaker nicht vorgeschlagen.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem.May 19, 2020