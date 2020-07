Samsung Galaxy A21s Leak zeigt ein günstiges Handy mit massivem Akku

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Samsung-Handy bist, aber den Preis des Galaxy S20 nicht verkraften kannst (oder willst), dann könnte die Marke bald eine neue Option für dich haben: Ein großes Leak hat das Samsung Galaxy A21s vollständig enthüllt - ein Telefon mit einem großen Akku und einigen Ähnlichkeiten zum Galaxy S20, aber mit einem viel niedrigeren Preis.

Roland Quandt (ein seriöser Leaker) erwarb für Winfuture.de die vollständigen Spezifikationen und eine Menge Renderings des Galaxy A21s, wobei er bekanntgab, dass das Galaxy A21s anscheinend einen 6,5-Zoll-Bildschirm mit 720 x 1600 Pixeln, einen 5.000 mAh-Akku, 3 GB RAM, 32 GB oder 64 GB Speicher und einen Exynos 850-Chipsatz haben wird. Das ist ein neuer Chipsatz, der anscheinend einen Octa-Core hat, mit einer maximalen Taktfrequenz von 2 GHz.

Darüber hinaus soll das Samsung Galaxy A21s über eine Rückkamera mit vier Linsen verfügen, mit einem 48 MP f/2.0 Hauptsensor und einem 8 MP Ultra-Weitwinkel-Objektiv, zusammen mit zwei weiteren, noch unbekannten Linsen. Auf der Vorderseite befindet sich anscheinend eine 13 MP Kamera, wobei das Galaxy A21s auch einen microSD-Kartensteckplatz, NFC, Android 10 und einen Kopfhöreranschluss haben soll.

