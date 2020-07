PS5 und Xbox Series X im Vergleich: Was haben wir über die wichtigsten Unterschiede gelernt?

Beim Vergleich der PS5- und Xbox Series X-Konsolen gibt es eine Menge Informationen zu analysieren. Wir haben ein immer klareres Bild, wenn es um das Innenleben und die technischen Daten, erste Eindrücke der Spielebibliothek bei Release jeder Konsole und - was am wichtigsten ist - das derzeit geplante Erscheinungsdatum für Ende 2020 geht, aber die lange Liste der bereits bekannten und unbekannten Faktoren erschwert jede Diskussion über die PlayStation und Xbox der nächsten Generation.

Sony hat endlich enthüllt, wie die PS5 aussieht, und sie ist gelinde gesagt ziemlich auffällig. Sie übernimmt das zweifarbige Design des DualSense PS5-Controllers und kann vertikal oder horizontal platziert werden. Sony bringt auch eine Digital Edition PS5 auf den Markt, die das 4K-Blu-Ray-Laufwerk entfernt und billiger als das Standardmodell sein dürfte. Wir haben jedoch weder einen Preis noch ein Veröffentlichungsdatum für beide Versionen erhalten.

Anfang diesen Jahres wurde der DualSense PS5-Controller vorgeführt, während uns ein von PS5-Systemarchitekt Mark Cerny gehosteter Live-Stream durch viele Spezifikationen der Konsole führte, einschließlich des SSD-Laufwerks und der Abwärtskompatibilität - auch wenn es den Anschein hat, dass die Sony-Konsole nicht ganz die Leistung der Xbox-Konsole der nächsten Generation haben wird.

Microsoft hat sich etwas offener über die Fähigkeiten - und das Aussehen - der Xbox Series X geäußert und das Design der nächsten Xbox, den Namen und einige kommende Spiele der Series X enthüllt. Wir haben uns auch über eine Reihe von Funktionen wie Smart Delivery informiert, mit denen Du die „aktuellste Version“ eines Spiels, das Du auf der Xbox One gekauft hast, spielen kannst, ohne die verbesserten Versionen extra erneut kaufen zu müssen.

Wir konnten in einem Xbox-Stream auch einen ersten Blick auf das Gameplay der nächsten Generation werfen, der mehrere Xbox-Spiele von Drittanbietern in Aktion zeigt. Das reichte nicht ganz aus, um die realen Fähigkeiten der Engine der neuen Konsole zu zeigen, aber es hat sicherlich ein klareres Bild davon vermittelt, was uns bei oder kurz nach der Markteinführung erwartet.

Trotz aller Unterschiede bei den internen Möglichkeiten werden die Releases der Xbox Series X und der PS5 wahrscheinlich zur gleichen Zeit - wahrscheinlich in derselben Woche - stattfinden, sodass sie sich direkt gegenüberstehen und die Spieler erneut in Lager ‚Xbox‘ oder ‚PlayStation‘ aufteilen werden.

Die bevorstehenden Konsoleneinführungen stellen für beide Hersteller ein großes Risiko dar, wobei Sonys Führung im aktuellen Konsolenkrieg um neue Hochleistungs-Hardware kämpfen wird, wenn diese auf den Markt kommt. Aber kann die Xbox Series X die Krone übernehmen und was werden die neuen Konsolen tatsächlich anders machen als die ältere Xbox One und PS4?

Wir haben diesen Leitfaden zur Xbox Series X vs. PS5 zusammengestellt, um beide Konsolen der nächsten Generation unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob das, was wir über ihre Preisgestaltung (definitiv teuer), ihr Erscheinungsdatum (Ende 2020) und ihre Hardware-Fähigkeiten (viele) wissen, uns etwas über die Zukunft der Konsolenspiele sagen kann.

Xbox Series X und PS 5 im Vergleich: Wichtige Fakten

Image credit: Sony

Worum geht's? Xbox Series X und die PlayStation 5 sind die kommenden Spielekonsolen der nächsten Generation von Microsoft und Sony, die anspruchsvollere und grafisch beeindruckendere Spielerlebnisse als je zuvor bieten sollen.

Xbox Series X und die PlayStation 5 sind die kommenden Spielekonsolen der nächsten Generation von Microsoft und Sony, die anspruchsvollere und grafisch beeindruckendere Spielerlebnisse als je zuvor bieten sollen. Erscheinungsdatum der Xbox Series X und PS5: Sowohl Sony als auch Microsoft haben das Veröffentlichungsdatum „Holiday 2020“ bestätigt, also irgendwann zwischen Oktober und Dezember.

Sowohl Sony als auch Microsoft haben das Veröffentlichungsdatum „Holiday 2020“ bestätigt, also irgendwann zwischen Oktober und Dezember. Was kann ich darauf spielen? Bisher wurden uns noch nicht viele Spiele bestätigt. Beide Konsolen werden jedoch Elemente der Abwärtskompatibilität aufweisen und wir erwarten, dass Spiele wie Cyberpunk 2077 auf beiden Geräten erscheinen werden.

Bisher wurden uns noch nicht viele Spiele bestätigt. Beide Konsolen werden jedoch Elemente der Abwärtskompatibilität aufweisen und wir erwarten, dass Spiele wie Cyberpunk 2077 auf beiden Geräten erscheinen werden. Ist die PS5 leistungsstärker als die Xbox Series X? Ihre Verarbeitungsmöglichkeiten scheinen bisher ziemlich ähnlich zu sein, aber Microsoft scheint einen leichten Vorteil zu haben.

Ihre Verarbeitungsmöglichkeiten scheinen bisher ziemlich ähnlich zu sein, aber Microsoft scheint einen leichten Vorteil zu haben. Was werden die PS5 und Xbox Series X kosten? Wir könnten auf Preisschilder mit 415 € - 499 € blicken, aber bisher gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die höhere Leistung der Xbox könnte auch auf einen leichten Aufpreis hindeuten.

Xbox Series X und PS 5 im Vergleich: Bisherige Spezifikationen

Obwohl Sony den ersten Schritt machte und bereits im April 2019 die ersten konkreten Details zu ihrer PS5 bekannt gab, zeigte Microsofts E3 2019-Showcase, dass beide Unternehmen mit den internen Spezifikationen ihrer neuen Geräte anscheinend gleichauf sind.

Die PlayStation 5 wird auf einer speziell angefertigten Version des AMD Ryzen-Chipsatzes der dritten Generation laufen, die 8 Kerne mit der neuen Zen 2*-Architektur des Unternehmens und Navi-Grafiken* vereint. Die CPU wird mit 3,5 GHz laufen. Der Grafikprozessor bietet 36 Recheneinheiten, die mit 2,23 GHz laufen und 10,28 TFLOPs bieten. Diese Teile sind gepaart mit 16 GB GDDR6 mit einer Bandbreite von 448 GB/s. Es handelt sich um ein System, das in der Lage sein wird, Raytracing *zu unterstützen - eine leistungsintensive Beleuchtungstechnik, die bisher teuren High-End-PC-GPUs vorbehalten war und von der wir jetzt wissen, dass sie „in die GPU-Hardware“ für die PS5 „eingebaut“ wird.

Sony hat auch davon gesprochen, dass die Konsole einen neuen „Goldstandard“ im Bereich des immersiven 3-D-Audios setzt, insbesondere für diejenigen, die beim Spielen ein Headset verwenden. (Auch einige geleakte Patente zeigen ein intensives Belüftungsdesign* für die Handhabung all dieser Verarbeitungsleistung, was das einzigartige Aussehen der Konsole erklären könnte). Wir haben erfahren, dass Sony dieses Audio über die Tempest Engine liefert, die mit Hunderten von Klangquellen umgehen kann, um eine realistischere Audioumgebung zu schaffen.

Die PS5 wird auch Bildschirmauflösungen von bis zu 8K unterstützen - weit höher als die standardmäßige 1080 p-HD-Auflösung der meisten Fernseher, ganz zu schweigen von der des immer beliebter werdenden 4K-Fernsehers. Sie arbeitet auch mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und ermöglicht so superflüssige Bewegungen in Spielen. Dies sind unglaublich leistungsintensive Spezifikationen, sodass wir nicht erwarten würden, dass ein Spiel diese Standards regelmäßig erreicht (ganz zu schweigen davon, dass ein teurer Fernseher erforderlich ist, der diese Standards unterstützt), aber es ist schön zu sehen, was Sony anstrebt.

Marvel's Spider-Man (PS4) (Image credit: Insomniac Games)

Das vielleicht interessanteste Element der Sony-Konsole ist die Entscheidung für die Verwendung von SSD-Speichern. Das Solid-State-Laufwerk in der PlayStation 5 wird wieder ein speziell angefertigtes Stück Hardware sein, das bis zu 825 GB Speicher mit ungefähren 5,5 GB/s Durchsatz (und bis zu 9 GB/s an komprimierten Daten) bietet.

Sony hat ihre technischen Fähigkeiten bereits mit einer Demo ihres bestehenden Spider-Man PS4-Spiels unter Beweis gestellt (siehe oben). Auf PS5-Hardware ist das Spiel in der Lage, mit unglaublich hoher Geschwindigkeit durch ein unglaublich detailliertes New York City zu rasen, ohne Verzögerungen beim Laden der Geometrie oder beim Textur-Streaming, was auf der PS4 niemals möglich wäre.

Wir haben auch die Enthüllung des Controllers der Konsole gesehen, der den Namen DualShock für DualSense fallen lässt. Wie zu erwarten war, hat sich der neue Name im neuen Design des Controllers niedergeschlagen, das sich von allem, was wir bisher von PlayStation kennen, deutlich unterscheidet.

Was die Technologie anbelangt, so wird der DualSense-Controller haptisches Feedback verwenden und die Rumble-Technologie des DualShock 4 ersetzen. Bei der Simulation von Berührungen bedeutet haptisches Feedback, dass der Controller Vibrationen oder Bewegungen ausgibt, um ein realistisches Berührungserlebnis nachzubilden, wodurch das Feedback und die Immersion verbessert werden.

PS5 DualSense-Controller (Image credit: Sony)

Haptisches Feedback simuliert Berührung, d. h. der Controller gibt Vibrationen oder Bewegungen aus, um eine reale Berührungserfahrung nachzubilden. Dadurch soll das Feedback des Controllers und damit die Immersion des Spielers verbessert werden.

Der PS5-Controller wird auch über adaptive Auslöser verfügen, die laut Sony „in die Auslösetasten (L2 / R2) integriert wurden“. Diese adaptiven Auslöser werden es Entwicklern ermöglichen, den Widerstand der Auslöser zu programmieren, um Aktionen genauer zu simulieren.

Er wird auch weiterhin einen Kopfhöreranschluss haben und ein eingebautes Mikrofon enthalten, von dem Sony sagt, dass es den Spielern dadurch möglich sein wird, einfacher mit ihren Freunden online zu sprechen.

Der DualSense hat uns einen ziemlich guten Eindruck vom endgültigen Design der PlayStation 5 vermittelt. Beide Geräte sehen futuristisch und schnittig aus und beide verfügen über ein zweifarbiges Schwarz-Weiß-Design. Es ist keineswegs eine subtil aussehende Konsole.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Die Xbox Series X sieht auf dem Papier inzwischen unglaublich beeindruckend aus.

Auch sie wird benutzerdefinierte AMD-Komponenten verwenden, die dieselbe Zen-2- und RDNA-2-Architektur wie die PS5 verwendet, wodurch sie 4x leistungsfähiger ist als die Xbox One X - die technisch beeindruckendste Gaming-Hardware dieser Generation.

Wir wissen jetzt, dass der Grafikprozessor der Xbox Series X eine Rechenleistung von 12 TeraFLOPS aufweist, wobei 3328 Shader auf 52 Recheneinheiten verteilt sind. Sie läuft mit einer festen Frequenz von 1.825 MHz und schwankt im Gegensatz zu den meisten Grafikprozessoren nicht zwischen den Geschwindigkeiten. Stattdessen liefert sie unabhängig von Temperatur oder Game, das Du spielst, dieselbe Taktrate.

Der Prozessor ist eine maßgeschneiderte AMD Zen 2 CPU mit 8 Kernen und 16 Threads. Interessanterweise können Entwickler wählen, ob sie das simultane Multithreading (SMT) deaktivieren möchten, um eine Spitzengeschwindigkeit von 3,8 GHz zu erreichen, oder ob sie eine Basisgeschwindigkeit von 3,6 GHz erreichen möchten, wenn es aktiviert ist.

Sie wird in der Lage sein, Inhalte (wenn es sich nicht um Spiele handelt) mit einer Auflösung von 8K auszuführen und es wird auch 120 Hz-Aktualisierungsraten bei 4K unterstützen. Die Xbox Series X wird wie die PS5 mit DirectX-Raytracing-Fähigkeiten ausgestattet sein, über eine superschnelle interne NVMe-SSD verfügen (die mit einer geeigneten NVMe-Karte erweitert werden kann) und als virtueller RAM genutzt werden können, um die Ladezeiten um bis zu 40x zu erhöhen. Der Standard-RAM wird von der GDDR6-Variante sein, wobei die Xbox Series X 16 GB umfasst - ein erfreuliches Upgrade gegenüber dem 12-GB-GDDR5 der Xbox One X. Diese Spezifikationen zeigen einen leichten Vorsprung der Xbox Series X gegenüber der PS5 in Bezug auf die Rohleistung, aber wir werden sehen müssen, wie sich das auf die Leistung in Spielen in der realen Welt auswirkt.

Microsoft hofft, die Latenz bei der Xbox Series X der Vergangenheit* angehören zu lassen, mit zukunftsweisenden Funktionen wie dem Auto Low Latency Mode (ALLM), Kommunikationsverbesserungen am Xbox-Controller und Unterstützung für variable Aktualisierungsraten (VRR), die die Vorteile von Fernsehern mit HDMI 2.1-Unterstützung nutzen.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Die nächste Xbox wird auch rückwärtskompatibel mit dem unterstützenden Hardware-Zubehör der Xbox One sein, was bedeutet, dass Du Dich nicht beeilen musst, neue Pads und Headsets zu kaufen, um die Konsole bei der Markteinführung zu begleiten. Der Xbox Series X-Controller wird jedoch einige neue Funktionen enthalten wie z. B. eine dedizierte Share-Taste und texturierte Bumper und Auslöser.

Microsoft hat außerdem angedeutet, dass bestehende Xbox One-Spiele wie Gears 5 für die Xbox Series X verbessert werden könnten, um die neue Leistung der Konsole zu nutzen. Und wenn Du es vorziehst, Spiele in einer Box zu kaufen, anstatt sie digital zu erwerben, ist bereits bestätigt, dass ein physisches Laufwerk enthalten ist. Genau wie bei der PS5 wird es sich dabei um ein 4K UHD Blu-ray-Laufwerk handeln.

Auch Microsoft hat im Februar 2020 einige Features enthüllt. Zu diesen Funktionen gehörte Smart Delivery, das es Spielern der aktuellen Generation ermöglicht, die „bestmögliche Version“ gekaufter Spiele auf zukünftigen Konsolen zu spielen. Du kannst also ein Spiel wie Cyberpunk 2077 für Xbox One kaufen, mit der Gewissheit, dass Du die aufgemotzte Version auf der Xbox Series X ohne zusätzliche Kosten spielen kannst.

Microsoft kündigte auch eine Funktion zur schnellen Wiederaufnahme des Spiels an, mit der Du mehrere Spiele auf einmal auf der Konsole pausieren lassen und dort weitermachen kannst, wo Du aufgehört hast, „aus einem pausierten Zustand fast augenblicklich, sodass Du zu dem zurückkehren kannst, wo Du warst und was Du gemacht hast, ohne lange Ladebildschirme durchlaufen zu müssen“. Sie werden auch Variable Rate Shading (VRS) einsetzen, um „individuelle Effekte auf bestimmte Spielcharaktere oder wichtige Umgebungsobjekte zu priorisieren“.

Cyberpunk 2077 (2020) (Image credit: CD Projekt Red)

Es ist erwähnenswert, dass Gerüchte um die Xbox Series X auch die Möglichkeit einer weiteren diskettenlosen Konsole mit dem Codenamen Project Lockhart in Betracht gezogen haben. Die Theorie hier ist, dass die Xbox Series X eine High-End-Maschine sein wird, während Lockhart eine Budget-Option wäre, die sich auf das Streaming konzentriert (möglicherweise in Anlehnung an die Xbox One S All Digital Edition). Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich jedoch lediglich um Gerüchte, da Microsoft die Existenz eines Duos noch nicht bestätigt (aber auch nicht dementiert) hat.

Wenn Du darauf bedacht bist, umweltfreundlich zu sein, dann ist die Xbox Series X vielleicht nicht die beste Wahl. Während Sony behauptet hat, dass die PS5 viel energieeffizienter als ihr Vorgänger, die PS4, sein wird, deutet die Analyse von Digital Foundry darauf hin, dass die Series X die doppelte Leistung der Xbox One X ziehen wird - und als Folge davon mehr Wärme abgibt.

Insgesamt sieht die Xbox Series X auf dem Papier wie die leistungsstärkere Konsole aus, aber es gibt auch die Frage der Entwicklerfreundlichkeit. In einem Interview mit Vigiato* wies Crytek-Rendering-Engineer Ali Salehi darauf hin, dass die Series X eigentlich eine komplizierter zu bedienende Konsole ist, wodurch es schwierig sein kann, den theoretischen Höchstwert von 12 TeraFLOPS zu erreichen, während es einfach ist, das volle Potenzial der PS5 auszuschöpfen.

All diese Spezifikationen sagen jedoch nicht viel aus, bis wir die Konsolen in die Hände bekommen und sie selbst testen können.

Xbox Series X und PS 5 im Vergleich: Spiele, die wir erwarten

(Image credit: CD Projekt Red)

Es sind erste Ansätze für die neuen Next-Gen-Konsolen, aber schon jetzt machen wir uns ein Bild von den Erfahrungen, die Du auf der Xbox Series X und der PS5 erwarten kannst.

Beginnen wir mit der Xbox, da Microsoft mit seiner Aufstellung im Vorfeld etwas offener war. Zunächst einmal hat Microsoft bestätigt, dass Halo Infinite, auch bekannt als Halo 6, ein Einführungstitel für die Xbox Series X sein wird. Das Halo-Franchise ist ein wichtiges Verkaufsargument für Microsoft. Als FPS-Serie mit großem Budget, liegt das letzte Spiel zum Zeitpunkt der ‚Holiday 2020‘-Veröffentlichung von Halo Infinite bereits 5 Jahre zurück. Das ist eine sehr große Sache.

Wir wissen auch, dass Senua's Saga: Hellblade II und das in der Welt der Wikinger spielende Assassin's Creed Valhalla für die Xbox Series X veröffentlicht werden. Ein kürzlich veröffentlichtes Xbox Series X Gameplay enthüllte auch eine Reihe von Xbox Series X Spielen von Drittanbietern, darunter Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2, Yakuza: Like A Dragon, Dirt 5 und The Medium.

Vielleicht genauso wichtig wie Halo ist die Tatsache, dass die Xbox Series X ab der Markteinführung rückwärtskompatibel mit allen bestehenden Xbox-Plattformen sein wird. Wenn Du Spiele für die originale Xbox, die Xbox 360 und die Xbox One hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auf der Xbox Series X funktionieren - insbesondere was Deine Xbox One-Bibliothek angeht. Wie tief Microsoft in die Bibliotheken der anderen Generationen einsteigt, bleibt abzuwarten, aber Microsoft hat die Xbox One während ihrer Lebenszeit relativ großzügig unterstützt.

Wir kennen derzeit keinen der PS5-Launch-Titel, aber wir wissen, dass Watch Dogs: Legion und Godfall ihren Weg zur nächsten Generation der Sony-Plattform finden werden. Sony hat außerdem bestätigt, dass ihre PS5 rückwärtskompatibel sein wird, zumindest mit Deiner PS4-Spielebibliothek.

Godfall (PS5) (Image credit: Sony)

Wie weit die PS5 die Spielgeschichte der PlayStation-Familie unterstützen wird, bleibt abzuwarten, aber in der aktuellen Generation war sie in dieser Hinsicht etwas weniger unterstützend, abgesehen von ihrem kostenpflichtigen PlayStation Now-Streaming-Service.

Womit wir bei der Diskussion um das Game Streaming wären. Nachdem Google mit ihrer Spiele-Streaming-Plattform Google Stadia in den Kampf um die Spiele eingetreten ist, sind Microsoft und Sony eine Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam an der Entwicklung von Spiele-Streaming-Technologien für die nächste Generation zu arbeiten. Wie dies genau ablaufen wird, bleibt abzuwarten. Aber da Sony bereits PlayStation Now hostet und Microsoft Geld in ihr Project xCloud pumpt, solltest Du nicht überrascht sein, wenn ein großer Teil Deiner Spielerfahrung in der nächsten Generation über das Internet gestreamt wird.

Was andere Titel betrifft? Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass einige der ambitionierteren Spiele, die derzeit als Abgesänge auf die aktuelle Konsolengeneration geplant sind, als „remastered“ oder „definitive“ Editionen ihren Weg auf die neueren Maschinen finden werden.

Wir erwarten, dass viele Spiele, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und im nächsten Jahr veröffentlicht werden sollen, generationenübergreifende Titel sein werden. Das bedeutet, dass wir mit Titeln wie Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima und The Last of Us: Part 2 sowohl auf aktuellen als auch auf Next-Gen-Konsolen rechnen.

Xbox Series X und PS 5 im Vergleich: Preiserwartungen

(Image credit: Microsoft)

An diesem Punkt über den Preis der Xbox Series X *oder den PS5-Preis* zu sprechen, ist reine Spekulation. Es ist einfach noch zu früh, um darüber zu reden, und es gibt zu viele fehlende Faktoren in ihrer Zusammensetzung, als dass wir eine fundierte Entscheidung über die Einzelheiten ihres Endpreises treffen könnten.

Es gab viele vermeintliche Preis-Leaks für die Konsolen bei Online-Händlern und ein paar PS5-Leaks haben die Konsole bis zu 700 € in die Höhe getrieben. Wir glauben nicht, dass man diesen Leaks trauen kann*, nicht zuletzt, weil Sony und Microsoft noch keine offiziellen RRPs ankündigen werden.

Aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die oben genannten Spezifikationen nicht billig zu haben sind. Bei der Markteinführung wird es sich um High-End-Geräte handeln, die bei der Vorbestellung der Xbox Series X* sowie bei den PS5-Bundles* mit erheblichen Preisen versehen werden.

Was wir auch tun können, ist, auf den Preisvergleich zwischen der Xbox One und der PS4 bei der Markteinführung zurückzublicken. Einer der Gründe, warum die PS4 sich als die beliebtere Konsole dieser Generation erwies, war die Tatsache, dass sie zum attraktiveren Preis von 399,99 € auf den Markt kam. Das war ein relativer Schnäppchenpreis im Vergleich zur Xbox One für 499,99 €, die bei der Markteinführung die Kosten für ihren unglücklichen (und relativ kurzlebigen) Kinect Motion Tracker einkalkulieren musste. Kinect wurde ursprünglich als eines der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen den Konsolen gefeiert, erwies sich jedoch sowohl bei den Entwicklern als auch bei den Spielern als unbeliebt, was dazu führte, dass Microsoft es langsam auslaufen ließ, um den Preis des Gesamtpakets mit späteren Konsolenrevisionen zu senken.

Microsoft wird nicht noch einmal ähnliche Fehler machen wollen - der Einführungspreis (und der seltsame anfängliche Fokus auf allen Entertainment-Features außer Spielesoftware), waren Schlüsselfaktoren für Startschwierigkeiten, gegen die bis heute angekämpft wird.

In einem kürzlich erschienenen Bericht von Bloomberg hieß es, dass Sony nicht so viele PlayStation 5-Konsolen für die Markteinführung herstellen wird wie bei der Einführung der PS4 im Jahr 2013, obwohl keine Verzögerung der Produktion oder des Verkaufsdatums zu erwarten ist.

Bloombergs Quellen gehen davon aus, dass bis März 2021 maximal sechs Millionen Konsolen ausgeliefert werden, während die PS4 im gleichen Zeitraum nach der Markteinführung 7,5 Millionen Mal verkauft wurde.

Es scheint, dass Sony einfach mit einer geringeren Nachfrage rechnet, möglicherweise aufgrund eines voraussichtlich höheren Verkaufspreises für die PS5 als für die PS4 - könnte Sony dieses Mal derjenige mit dem höheren Preis sein?

Ein Unternehmen wird unweigerlich das andere unterbieten, aber da die Spezifikationen zu diesem Zeitpunkt ähnlich aussehen, musst Du nicht erwarten, dass es diesmal einen so dramatischen Unterschied geben wird.

Bauchgefühl

Es gibt noch so viel über die PS5 und die Xbox Series X zu lernen. Aber in diesem Stadium sind die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Konsolen eklatant.

Das gemeinsame Bekenntnis von Sony und Microsoft zur SSD-Technologie deutet auf Parallelen zwischen beiden Konsolen hin, was die Zusammenarbeit mit Third Party-Entwicklern betrifft. Beide Konsolen werden das Ergebnis großer Anstrengungen sein, bibliotheksübergreifende Abwärtskompatibilität zu bieten. Und die erstaunliche Tatsache, dass sie die Streaming-Technologien gemeinsam nutzen werden, ist die Art von Zusammenarbeit, die es früher nicht gegeben hat. Microsoft und Sony haben ganz klar auf ihre Fangemeinde gehört - die Leute interessieren sich nicht für die Politik zwischen den Unternehmen, sie wollen nur das bestmögliche Spielerlebnis.

Aber es gibt immer noch Lagerbildungen unter den Fans und so wird der First-Party-Gaming-Inhalt vielleicht wichtiger sein als je zuvor. Bei so vielen Möglichkeiten zu spielen, vom Remote Play bis zum Streaming, rückt die Hardware gegenüber dem eigentlichen Spielerlebnis in den Hintergrund - vor allem, wenn sich die beiden Plattformen immer ähnlicher werden.

Microsoft ist der erste Anbieter, der einen Plattform-Exklusivtitel mit Halo ankündigt, aber Sony hat mit seinen Exklusivtiteln die Konkurrenz in der PS4-Generation absolut zerstört. Hoffe und erwarte nichts weniger in den kommenden Konsolenkriegen.

* Link englischsprachig