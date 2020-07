Kommt ein OnePlus Nord Lite?

Das bevorstehende OnePlus Nord wird die Rückkehr des Unternehmens in das mittlere Preissegment markieren. Allerdings könnte es eine Überraschung geben, da jetzt zum ersten Mal eine neue Version des Smartphones mit anderen Spezifikationen entdeckt wurde.

Es wurde bestätigt, dass das OnePlus Nord am 21. Juli in AR mit dem Snapdragon 765G Chipsatz auf den Markt kommen wird. Es ist das derzeit beste SoC*, das für Android-OEMs* nach der Snapdragon 8-Serie erhältlich ist, und ist einer der Schlüsselfaktoren dafür, dass das Nord preisgünstiger als die Flaggschiffe sein wird.

* SoC (System-on-a-Chip): Alle oder fast alle Funktionen eines programmierbaren elektronischen Systems liegen auf einem Chip (hier kannst du es nachlesen)

Android-OEMs: Sicherheitsfunktion gegen unberechtigtes Entsperren des Bootloaders dient (zum Nachlesen hier entlang)

Es scheint jedoch, dass der Plot sich wendet: Ein weiteres OnePlus-Smartphone wurde jetzt auf der Benchmarking-Software Geekbench mit noch geringeren Spezifikationen entdeckt.

So yes, the Lito motherboard indeed resonates to a Snapdragon 765 series chipset, but as @Sudhanshu1414 has mentioned, the GPU here is the Adreno 619, which belongs to the SD690.#oneplus #OnePlusNord #newbeginnings pic.twitter.com/TLixOnDu0oJuly 11, 2020