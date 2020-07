OnePlus Nord: Erscheinungsdatum, Preis, Leaks und alles, was wir bisher wissen

Das OnePlus Nord ist das neue günstige Smartphone des chinesischen Telefon-Herstellers. Indem es neben seinem Flaggschiff eine erschwingliche Alternative bietet, möchte das Unternehmen mehr Fans erreichen.

Sowohl der Name der neuen Produktlinie als auch das erste Gerät dieser Serie ist: OnePlus Nord.

Update: Alle wichtigen OnePlus Nord-Spezifikationen sind nun durchgesickert. Außerdem verrät OnePlus selbst bereits Details, wobei die neueste Information* eine Bestätigung dafür ist, dass es vier Kameras auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite geben wird.

Vor kurzem wurde eine Reihe von Details über das Nord-Telefon bestätigt, einige davon exklusiv von TechRadar, und wir haben alle wichtigen Informationen unten aufgeführt.

Das neue OnePlus Nord-Smartphone hat einen niedrigeren Preis als das OnePlus 8. Damit wird der Besorgnis einiger Fans über die starken Preiserhöhungen des Unternehmens in den letzten Jahren Rechnung getragen, als es sich vom mittleren Preissegment entfernte.

Während es über den Namen viel zu spekulieren gab - es gab Gerüchte über OnePlus Z, OnePlus 8 Lite und OnePlus Nord, wurde letzteres nun offiziell als Name für das günstige Smartphone bestätigt.

OnePlus Nord: Erscheinungsdatum

Das Veröffentlichungsdatum von OnePlus Nord muss noch bestätigt werden, aber es dauert nicht mehr lange. Wir wissen jedoch, dass das OnePlus Nord am 21. Juli vorgestellt wird. Dies hat OnePlus bestätigt.

Während wir bereits einige Details über das OnePlus Nord kennen, wird die Veranstaltung am 21. Juli - bei der es sich um ein AR-Event (Augmented Reality) handelt, das du über eine mobile App verfolgen kannst - die vollständigen Details über das erschwingliche Smartphone enthüllen.

Das Unternehmen startete am 1. Juli die erste Runde von Vorbestellungen - limitiert auf nur 100 Stück - die innerhalb von nur einer Sekunde ausverkauft waren.

Eine zweite Runde - bestehend aus 900 Einheiten - erfolgte am 8. Juli um 9 Uhr BST (entspricht 18 Uhr in Deutschland) über die OnePlus-Website, während eine dritte und letzte Runde am 15. Juli stattfinden wird.

Das OnePlus Nord wird zunächst in Europa und Indien erhältlich sein, während "eine ausgewählte Anzahl von Nutzern in Nordamerika auch die Möglichkeit haben wird, das neue Gerät nach dem Start im Rahmen eines sehr begrenzten Betaprogramms zu testen".

OnePlus Nord: Preis

OnePlus Nord Preis: bestätigt auf 500 €

Zu den Eigenschaften, über die wir Bescheid wissen, gehört der Preis des OnePlus Nord. OnePlus hat bestätigt, dass er "unter $500" liegen wird. Zudem hat CEO und Gründer, Pete Lau, gegenüber TechRadar bestätigt, dass es in Europa 500 € kostet.

Damit ist das OnePlus Nord deutlich günstiger als das OnePlus 8, das bei 699 € beginnt.

Wir wären nicht überrascht, wenn sich "unter 500 $" in 499 $ niederschlägt und nicht in einem noch niedrigeren Preis - aber du kannst natürlich weiterhin die Daumen drücken, dass es weniger kostet.

OnePlus Nord: Name

Nicht langer das OnePlus Z oder OnePlus 8 Lite

Es ist offiziell, das günstige OnePlus-Smartphone heißt OnePlus Nord.

Nach mehreren Monaten, in denen Gerüchte um ein Namenstrio - OnePlus 8 Lite, OnePlus Z und zuletzt OnePlus Nord - kursierten, war es das bizarrere der drei, das schließlich zur Wahrheit wurde.

Wir sprachen exklusiv* mit Carl Pei, dem stellvertretenden Leiter von OnePlus Nord, um herauszufinden, wie es zu dem Namen kam, was er bedeutet und warum er letztendlich ausgewählt wurde.

OnePlus Nord: Leistung und Interface

Exklusiv: Nord wird einen Snapdragon 765G Chipsatz beinhalten

Nord wird einen Snapdragon 765G Chipsatz beinhalten Exklusiv: Nord ist 5G-fähig

OnePlus hat TechRadar gegenüber exklusiv bestätigt, dass das Nord mit dem Snapdragon 765G-Chipsatz von Qualcomm ausgeliefert wird.

Das ist derselbe Chip, den wir auch im LG Velvet gesehen haben, und seine Integration bedeutet, dass das OnePlus Nord auch 5G-fähig ist.

Auch wenn dies noch nicht bestätigt wurde, gehen wir davon aus, dass das OnePlus Nord unter Android läuft - mit der Oxygen OS-Schnittstelle des Unternehmens, die Funktionen und Anpassungsoptionen auf dem Google-Betriebssystem bietet.

OnePlus Nord: Kameras

Exklusiv: OnePlus Nord wird Kameras auf Flaggschiff-Niveau haben

OnePlus Nord wird Kameras auf Flaggschiff-Niveau haben Bestätigt: Vier hintere und zwei Frontkameras

Ein kürzliches Leak deutet auf einen 48 MP Hauptsensor hin

OnePlus selbst hat nun bestätigt, dass das OnePlus Nord vier Kameras auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite haben wird. Carl Pei, stellvertretender Leiter bei OnePlus Nord, teilte TechRadar exklusiv mit, dass das Mobilteil "eine Kamera auf Flaggschiff-Niveau" hat.

Möglicherweise haben Leaks nun die Wissenslücken in den technischen Daten ausgefüllt, da laut einer Quelle* die vier hinteren Kameras ein 48 MP Haupt-, ein 8 MP Ultraweit- und ein 5 MP Makroobjektiv sowie einen 2 MP Tiefensensor umfassen werden.

Einem Leak eines "OnePlus-Insiders" zufolge wird das OnePlus Nord auf der Vorderseite sowohl einen Sensor mit 32 MP als auch einen mit 8MP aufweisen.

Während einige Quellen, wie die oben und der Tweet unten, bezüglich der Anzahl der Objektive Recht hatten, haben sich andere als falsch erwiesen.

So wurde beispielsweise in einer Talkshow* überraschend angedeutet, dass das Handy drei Rückkameras haben würde, was eine weniger ist, als wir jetzt wissen.

OnePlus Nord: Design und Display

Wir konnten jetzt einen ersten Blick auf das OnePlus Nord werfen, mit einem Bild, das auf Amazon in Indien zu sehen ist, und ein paar Videos, die von OnePlus gepostet wurden und uns Einblicke in das günstige Handy geben.

Das Bild, das bei Amazon (unten) durchgesickert ist, zeigt die Rückseite des OnePlus Nord, und obwohl das Mobilteil selbst etwas verschwommen ist, ist es leicht, das OnePlus-Logo, die Lautstärkeregler, den Ein-/Aus-Schlüssel und den großen Kamerabereich zu erkennen.

Der erste Blick auf das OnePlus Nord (Image credit: Amazon / OnePlus)

In der Zwischenzeit hat OnePlus auf Instagram ein Video (unten) veröffentlicht, das uns einen kurzen Blick auf die Vorderseite des OnePlus Nord gibt. Es verrät nicht allzu viel über die Spezifikationen, aber du kannst dich im Schnelldurchlauf von dem Video überzeugen lassen.

OnePlus Nord: Leaks und Gerüchte

Ein Rendering* (unten) vermittelte uns eine Vorstellung vom OnePlus Nord, und es zeigte tatsächlich ein Telefon, das sich nicht allzu sehr von der Hauptreihe OnePlus 8 unterscheidet.

Es hat einen "Punchhole"-Ausschnitt in der oberen Mitte des Displays, Kameras auf der Rückseite (links) und scheinbar keine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.

Das geleakte OnePlus Nord Bild (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Wir haben auch Live-Bilder vom Telefon gesehen*, die im Allgemeinen diese Darstellung zu unterstützen scheinen. Der Bildschirm ist flach, was eine Abwechslung zu den anderen OnePlus 8-Geräten darstellt, aber das Foto zeigte nicht die Rückseite des Smartphones.

Kurz vor der Ankündigung des OnePlus 8 wurden alle drei Telefone, einschließlich eines "Lite"-Geräts, durch ein riesiges Leak* enthüllt. Dieses Leak besagte, dass das 'Lite'-Modell - das jetzt OnePlus Nord genannt wird - einen 6,4-Zoll-Bildschirm, eine 48 MP + 16 MP + 12 MP Rückkamera-Kombination, eine 16 MP Frontkamera und einen 4.000 mAh-Akku haben würde.

Wir sind von all dem nicht überzeugt, da im gleichen Bericht auch gesagt wurde, dass es einen Mediatek 1000 Chipsatz hätte - was, wie wir mit Sicherheit wissen, nicht wahr ist. Aber eine neuere undichte Stelle unterstützte einen 48 MP-Hauptsensor in einem Kamera-Quartett, so dass einige Elemente dieses Gerüchts wahr sein könnten.

Ein großes Specs-Leak* deutet beim OnePlus Nord auf den jetzt bestätigten Snapdragon 765G-Chipsatz hin, zusammen mit 6 GB RAM, einer hinteren Kamera mit drei Linsen und 64 MP-, 16 MP- und 2 MP-Sensoren, einer 16 MP Frontkamera in einem "Stanzloch", einem 6,55-Zoll-Super-AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz, 128 GB Speicherplatz, einem Fingerabdruck-Scanner auf dem Bildschirm und einem 4.300 mAh-Akku mit 30 W Schnellladung.

Allerdings hat ein anderes Leak gesagt, dass diese Spezifikationen falsch sind, also würden wir sie mit Vorsicht genießen. Tatsächlich besagt ein noch jüngeres Leak, dass das OnePlus Nord eine nach vorne gerichtete Kamera mit zwei Linsen* haben würde, mit einem 32 MP Hauptsensor und einem 8 MP Weitwinkel-Objektiv, beide in einem Ausschnitt in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

Das jüngste große Leak stimmt mit den meisten anderen jüngsten Gerüchten und bestätigten Details überein. Es besagt, dass das OnePlus Nord über einen 6,44-Zoll-Bildschirm mit 1080 x 2400 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz, 8 GB oder 12 GB RAM und 128 GB oder 256 GB Speicher verfügt.

Der Snapper soll unterdessen eine 48 MP f/1,75 Hauptkamera, einen 8 MP ultraweiten Sensor, einen 5 MP f/2,4 Tiefensensor und einen 2 MP f/2,4 Makrosensor enthalten. Auf der Vorderseite befinden sich angeblich eine 32 MP Haupt- und eine 8 MP Weitwinkelkamera. Diese Kameraspezifikationen stimmen alle mit früheren Leaks überein.

Schließlich weist das Leak auf einen 4.115 mAh-Akku, 30W Schnellladung, einen In-Screen Fingerabdruck-Scanner, Gesichtserkennung und die Farboptionen Blue Marble, Gray Onyx und Gray Ash hin.

In anderen Nachrichten deutet ein früherer Benchmark-Test für das, was das OnePlus Nord zu sein scheint, darauf hin, dass es bis zu 12 GB RAM haben könnte, was eine überraschende Menge für das ist, was wir uns als ein preiswertes Smartphone vorgestellt haben. Abgesehen davon stimmt das obige Leak damit überein.

Dieselbe Auflistung deutet darauf hin, dass das OnePlus Handy 5G-fähig sein und über einen Snapdragon 765G-Chipsatz verfügen wird - zwei Aspekte, die für das Mobiltelefon bereits bestätigt wurden.

