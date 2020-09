OnePlus 8T: Erscheinungsdatum, Preis, News und Leaks

Kommt das OnePlus 8T? Wir hatten zwar erwartet, dass die verbesserte Version des OnePlus 8 und 8 Pro gegen Ende des Jahres auf den Markt kommt, aber wir haben überraschend wenig von Leaks und Gerüchten über das (die) kommende(n) Telefon(e) gehört.

Dies mag die Schuld des OnePlus Nord sein - das unerwartete, günstige 5G-Smartphone des Unternehmens hat ihm sicherlich ein wenig Rampenlicht genommen, und die Leute scheinen sich jetzt mehr auf ein Gerücht über das Nord Lite oder eine weltweite Markteinführung des Nord (das nur nach Europa und Indien kam) zu freuen als auf das OnePlus 8T.

Das Nord ist ein neuer Schritt für ein Unternehmen, das zu Wiederholungen und Abläufen neigt. Könnte OnePlus also eine andere neue Sache versuchen, indem es dieses Jahr das OnePlus 8T überspringt? Es gibt keine Möglichkeit, das sicher zu wissen.

Wir könnten bis zum Ende der Zeit (oder bis zum Erscheinen des nächsten OnePlus T-Telefons) spekulieren, aber das wird nichts bringen - stattdessen haben wir diesen Artikel geschrieben, um alle Gerüchte und Nachrichten zu sammeln, die es rund um das Smartphone gibt, und auch um dir unsere Liste zu zeigen, was wir in dem neuen Gerät sehen wollen.

Bis vor kurzem war OnePlus dafür bekannt, "Flaggschiff-Killer"-Smartphones auf den Markt zu bringen, die in allem außer dem Preis mit Spitzengeräten konkurrierten. Seit den OnePlus 7-Telefonen sind die Handys des Unternehmens nun jedoch sowohl preislich als auch in Bezug auf die Spezifikationen immer hochwertiger geworden.

Die "T"-Serie der OnePlus-Smartphones ist in der Regel eine schrittweise Aufrüstung der Nicht-T-Handy desselben Jahres, bei der neuere Technologien hinzukommen, die Marke aber nicht gerade neu erfunden wird. Wir gehen davon aus, dass dies bei den OnePlus 8T-Telefonen der Fall ist, wobei OnePlus die OnePlus 8-Geräte optimiert und verbessert, ohne sie zu überholen.

Wir sagen "wir würden erwarten", da wir bisher noch nicht viel über die Telefone gehört haben, aber einige Gerüchte machen die Runde, und du findest sie weiter unten. Bevor die unvermeidliche Kaskade von Leaks und News einsetzt, haben wir auch eine Liste mit dem erstellt, was wir uns von den 8T-Smartphones erhoffen.

Aktuelle News: Das OnePlus 8T wurde gerade erst einem Benchmarking* unterzogen, aber sein Arbeitsspeicher und seine Werte liegen beide im Mittelfeld.

OnePlus 8T: Kurz & knapp

Worum geht es? Ein inkrementelles Update zum OnePlus 8

Ein inkrementelles Update zum OnePlus 8 Wann kommt es? Gegen Ende des Jahres 2020

Gegen Ende des Jahres 2020 Wie viel wird es kosten? Mindestens 699 $ (etwa 699 €)

OnePlus 8T: Erscheinungsdatum und Preis

OnePlus 8 Pro (Image credit: Future)

Wir haben noch keine offiziellen oder auch nur gemunkelten Preis- oder Veröffentlichungsinformationen für das OnePlus 8T gehört, aber das bedeutet nicht, dass wir nichts wissen, denn wir können uns vergangene Veröffentlichungen ansehen, um vorherzusagen, wann das neue Smartphone/die neuen Smartphones auf den Markt kommen und was sie kosten werden.

Die OnePlus 7T-Serie wurde im September 2019 angekündigt, aber das OnePlus 6T wurde im November 2018 auf den Markt gebracht, so dass wir nicht sicher sein können, wann das neue Handy (oder die neuen Handys) erscheinen wird und was es kosten soll.

Das ist ein ziemlich großes potenzielles Release-Fenster, und da die Covid-19-Pandemie auch Smartphones und andere technische Lieferketten betroffen hat, gehen wir davon aus, dass wir das OnePlus 8T eher am Ende dieses Fensters sehen werden. Wir sollten an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass OnePlus immer behauptet hat, dass das "T"-Modell nie garantiert ist, obwohl es bisher immer wieder veröffentlicht wurde.

Noch etwas, was man sich vor Augen halten sollte, ist, dass OnePlus den Hype um seine neuen Telefone erst aufbaut, wenn sie kurz vor der Ankündigung stehen - so etwas haben wir bisher noch nicht für das 8T-Modell gesehen, so dass wir nicht davon ausgehen, dass die Markteinführung unmittelbar bevor stünde.

Auch der Preis ist ein weiteres Fragezeichen. Aber wir gehen davon aus, dass es zum gleichen Preis wie das OnePlus 8 auf den Markt kommt, oder nur etwas mehr kostet. Dieses Smartphone kostete 699 € für seine günstigste Version, und das OnePlus 8 Pro begann bei 799 €, so dass wir davon ausgehen könnten, dass das OnePlus 8T Pro etwa zu diesem Preis angeboten wird.

OnePlus 8T: News, Gerüchte und Leaks

Das Wichtigste, was wir zum jetzigen Zeitpunkt über das OnePlus 8T noch nicht wissen, ist, welchen Chipsatz es haben wird.

Während das OnePlus 7T den Snapdragon 855 Plus Chipsatz verwendete, eine etwas bessere Version des Snapdragon 855, die das OnePlus 7 verwendete, deuteten frühe Gerüchte darauf hin, dass es keinen Snapdragon 865 Plus Chipsatz geben wird*.

Das ist jetzt nicht mehr der Fall, da Qualcomm, die Snapdragon-Chipsätze herstellen, die Existenz des Snapdragon 865 Plus bestätigte*. Es ist also wahrscheinlich, dass das OnePlus 8T diesen Chipsatz enthält, aber es ist auch möglich, dass das vorherige Gerücht eher eine Warnung war, dass der Snapdragon 865 Plus überhaupt nicht weit verbreitet sein wird, so dass wir uns noch nicht allzu sicher sind.

Das ist ein Gerücht, das die gesamte Telefonindustrie betrifft, nicht nur Smartphones von OnePlus, sondern die 8T-Serie ist vielleicht das am stärksten betroffene neue Handy.

Es hat sich scheinbar ein Benchmark für das Telefon herauskristallisiert*, aber er hat nicht viel Klarheit gebracht, da der Chipsatz als "kona" aufgeführt ist, ein Codename der Industrie, der entweder für den Snapdragon 865 oder 865 Plus verwendet werden könnte. Es werden jedoch auch 8 GB RAM erwähnt, was das Minimum ist, das wir erwarten würden. Android 11 wird ebenfalls angeführt, und die erzielten Werte sind ähnlich wie bei der OnePlus 8-Reihe.

Wenn dieser Benchmark also stimmt, dann ist das OnePlus 8T vielleicht kein großes Upgrade, aber es gibt immer noch das OnePlus 8T Pro.

Wir haben auch gehört, dass das OnePlus 8T mit 65W* geladen werden kann, eine schnelle Geschwindigkeit, die eine große Sache wäre. Die letzten Generationen der OnePlus Smartphones haben mit einer Ladeleistung von 30 W ihren Höhepunkt erreicht, und eine Aufladung auf 65 W würde das OnePlus 8T zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten zu Oppo und Realme machen, die diese Geschwindigkeit nutzen.

Die andere große Neuigkeit im Zusammenhang mit dem OnePlus 8T ist, dass es möglicherweise keine McLaren Edition* gibt, obwohl frühere OnePlus T-Serien über ein solches Modell verfügten. Der Grund dafür ist, dass OnePlus anscheinend nicht mehr Sponsor von McLaren ist, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die beiden Marken ihre Smartphone-Kooperation fortsetzen werden.

OnePlus 8T: Was wir uns wünschen

Hier ist unsere Liste mit Verbesserungen, die wir uns beim OnePlus 8T gegenüber den diesjährigen Nicht-T-Geräten und anderen Smartphones im Allgemeinen wünschen, basierend auf den aktuellen OnePlus-Geräten und den Handys, mit denen die 8T-Serie konkurrieren wird.

OnePlus 7 (Image credit: TechRadar)

Eine günstige Variante

Das OnePlus 7 war wohl das letzte wirklich "erschwingliche" OnePlus-Telefon, und der schleichende Preisanstieg der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Smartphones in Bezug auf die Kosten näher an die Flaggschiffe von Apple und Samsung herankommen.

Das bedeutet, dass OnePlus-Fans, die ihr Bankkonto nicht plündern wollen, ein wenig im Regen stehen gelassen wurden. Wir würden es gerne sehen, wenn OnePlus ein Handy auf den Markt bringt, das viel weniger kostet als seine aktuellen Modelle - aber ohne allzu große Abstriche bei den Spezifikationen und Funktionen zu machen.

Es wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, dass das Unternehmen genau das tatsächlich tut, und das OnePlus Z, das auch OnePlus 8 Lite genannt werden könnte, ist das Gerücht, dass dieses Preisproblem lösen soll. Könnte es stattdessen tatsächlich ein OnePlus 8T Lite sein?

Update: Alle gemunkelten Namen, wie OnePlus Z oder OnePlus 8 Lite, lockten uns auf die falsche Fährte und stattdessen kam: Das OnePlus Nord.

OnePlus 8 (Image credit: Elisa Huttunen)

Ein Teleobjektiv

Das OnePlus 8 hatte einen eklatanten Mangel in seinem Kamerabereich, nämlich das Fehlen eines Teleobjektivs - in der Tat fehlt den OnePlus-Telefonen, die keine Pro-Modelle sind, immer wieder die Technik der Zoom-Fotografie.

OnePlus scheint zu denken, dass die Leute Ultraweitwinkel- und Makroobjektive dem Teleobjektiv vorziehen, aber wir sind anderer Meinung. Die Möglichkeit, ein gutes Bild aus der Ferne aufzunehmen oder deinen eigenen Bildausschnitt zu wählen, ohne sich physisch bewegen zu müssen, kann genauso nützlich sein wie diese anderen Optionen, doch darüber lässt sich streiten.

Wenn OnePlus ernsthaft mit seinem engen Rivalen Oppo konkurrieren will (der ziemlich ähnliche Smartphones herausbringt und sich im Besitz derselben Muttergesellschaft befindet), werden sie sich mit der Kameratechnik von Oppo auseinandersetzen müssen.

Oppo bringt, auch dank seiner maßgeschneiderten Zoom-Technologie (das Oppo Reno 10x Zoom wurde buchstäblich nach dieser Technologie benannt), zweifellos überlegene Kamerahandys auf den Markt, und um konkurrieren zu können, muss OnePlus die Kameraspezifikationen seiner Smartphones ernst nehmen.

(Image credit: Truls Steinung)

Kabelloses Laden in allen Modellen

Eines der überraschenden Merkmale des OnePlus 8 Pro war das drahtlose Aufladen - das Unternehmen hatte zuvor auf diese Funktion verzichtet, und das OnePlus 8 Pro war sein erstes Telefon, das mit dieser Funktion ausgestattet war.

Das OnePlus 8 jedoch nicht, und wir würden argumentieren, dass es angesichts der Tatsache, dass drahtlose Ladegeräte in immer mehr Haushalten Einzug halten, an der Zeit ist, dass auch Nicht-Pro-OnePlus-Smartphones die Technologie erhalten.

Wenn OnePlus immer noch eine gewisse Unterscheidung zwischen "Standard"- und Pro-Handys beibehalten wollen würde, könnten letztere ein schnelleres drahtloses Aufladen unterstützen, aber wir würden trotzdem gerne einige drahtlose Funktionen im OnePlus 8T sehen.

OnePlus 7T Pro (Image credit: Future)

Eine Pop-up-Kamera im Pro

Sowohl das OnePlus 7 Pro als auch das 7T Pro beherbergten ihre nach vorne gerichteten Kameras in Popup-Modulen, die versteckt wurden, wenn du sie nicht benutzt hast - dies sorgte dafür, dass die Smartphones über ununterbrochene Vollbildschirme verfügten, und verlieh den Geräten einen Neuheitsfaktor.

Beim OnePlus 8 und 8 Pro wurde diese Funktion jedoch weggelassen, da beide Handys stattdessen "Punch Hole"-Ausschnitte im Bildschirm haben.

Diese Änderung ist verständlich - Popup-Mechanismen nehmen viel Platz im Inneren ein und sind anfälliger für Brüche als nicht bewegliche Teile, aber Popup-Mechanismen sind auch ziemlich cool und ermöglichen es, dass der Bildschirm durch die Ausschnitte nicht unterbrochen wird.

Wir würden uns freuen, wenn das OnePlus 8T Pro die Pop-ups zurückbringt und uns damit erneut das Vollbildschirmerlebnis beschert - auch wenn das Telefon dadurch etwas schwerer oder dicker wird.

(Image credit: Future)

120Hz Aktualisierungsraten

Der OnePlus 8 Pro verfügte über einen Bildschirm mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz, doppelt so hoch wie die "Standard"-Aktualisierungsrate von 60 Hz, die normalerweise bei Smartphones zu finden ist. Höhere Bildwiederholraten bedeuten eine flüssigere Navigation durch die Menüs, und viele Flaggschiffe im Jahr 2020 verwenden diese Technologie.

Das OnePlus 8 hatte jedoch kein 120 Hz Display, sondern die gleichen 90 Hz, die auch die OnePlus 7T-Telefone und das OnePlus 7 Pro hatten. Das ist zwar nicht das Ende der Welt, aber da die Bildwiederholrate einer der Hauptunterscheidungsfaktoren zwischen Smartphones im Jahr 2020 ist, würden wir uns wünschen, dass die Technologie auf beiden Geräten eingesetzt wird, damit die OnePlus 8T-Modelle wettbewerbsfähig bleiben.

OnePlus war eines der ersten Unternehmen, das Anfang 2019 schnellere Bildschirmaktualisierungsraten einführte, und es wäre großartig, wenn das Unternehmen als erstes auch ein günstiges Smartphone mit 120 Hz herstellen würde, um zu zeigen, dass immer noch einige dieser "Flaggschiff-Killer"-Instinkte in ihm schlummern.

* Link englischsprachig