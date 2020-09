Nvidia GeForce RTX 3080: Erscheinungsdatum, Preis, News und Features

Beim Vorstellungsevent hat Nvidia endlich die langersehnte Nvidia GeForce RTX 3080 offiziell präsentiert. Die neue Grafikkarte soll am 17. September erscheinen.

Es wurde viel spekuliert über die RTX 3080 – einschließlich eines Benchmark-Leaks nach der Ankündigung, der zeigt, wie sie die RTX 2080 zerstört*. Jetzt kennen wir aber einige der wichtigsten Fakten von Nvidias Flaggschiff-GPU, einschließlich ihren Preis von € 699,-.

Zwar wird berichtet, dass die Nvidia GeForce RTX 3080 bis 2021 von Lieferschwierigkeiten betroffen* sein könnte, dürften wir bald eine Testeinheit bekommen, die wir dann auf Herz und Nieren überprüfen und schauen, wie gut sie wirklich ist.

Fürs Erste haben wir auf dieser Seite alle Informationen gesammelt, die wir bisher über die Nvidia GeForce RTX 3080 kennen, einschließlich ihrer traumhaften Spezifikationen und der Tatsache, dass sie mit einer Kopie von Watch Dogs: Legion* und einem Jahresabo für GeForce Now kommt.

Das Wichtigste in Kürze

Was ist das? Nvidias neues Flaggschiff-Grafikkarte

Nvidias neues Flaggschiff-Grafikkarte Wann erscheint sie? 17. September

17. September Wie viel kostet sie? € 699,-

(Image credit: Flickr)

RTX 3080 Erscheinungsdatum

Nvidia hat offiziell bestätigt, dass die RTX 3080 GPU am 17. September erscheint.

(Image credit: Nvidia)

RTX 3080 Preis

Die RTX 3080 soll € 699,- kosten – genauso viel, wie die RTX 2080 ursprünglich. Das ist zwar immer noch recht teuer, aber nicht so schlimm, wie wir beim Performance-Sprung befürchtet hatten.

(Image credit: Nvidia)

RTX 3080 Spezifikationen

CUDA Cores: 8.704

8.704 Boost-Taktung: 1,71 GHz

1,71 GHz VRAM: 10 GB GDDR6X

10 GB GDDR6X Speicher-Interface: 320-Bit

320-Bit Leistungsaufnahme: 320 W

320 W Benötigte Stromanschlüsse: 2 x PCIe 8-polig

Wie du siehst, ist die Nvidia GeForce RTX 3080 ein absolutes Ungetüm von einer Grafikkarte, die mit satten 29,7 TFLOPs theoretischer FP32-Leistung aufwartet, was eine ganze Menge ist. Nvidia gibt an, dass die Nvidia GeForce RTX 3080 doppelt so schnell ist wie die RTX 2080, was aus der Sicht der technischen Daten stimmt, aber es sieht auch so aus, als wäre sie etwa doppelt so schnell wie die RTX 2080 Ti, was eine hervorragende Nachricht für alle ist, die 4K-Spiele spielen möchten.

Um diese Performance zu erreichen, benötigt die Nvidia GeForce RTX 3080 jedoch ein kräftiges Netzteil. Diese Grafikkarte hat eine Leistungsaufnahme von 320 W, und Nvidia empfiehlt mindestens ein 750-W-Netzteil, wenn du diese Karte verwenden möchtest. Wenn du allerdings auch einen leistungsstarken Prozessor verwendest – wie einen Intel Core i9-10900K oder Ryzen 9 3950X – wäre es ratsam, in ein Netzteil mit mindestens 1000 W Leistung zu investieren.

Nvidia hat für die RTX 3080 außerdem ein neues Gehäusedesign entwickelt. Statt zwei Lüftern auf der Vorderseite, wie noch bei der RTX 2080, hat die neue einen Lüfter vorne und einen hinten. Dadurch soll laut Nvidia in den meisten Cases der Luftstrom optimiert werden, indem kühle Luft im vorderen Bereich angesogen und warme Luft im hinteren Bereich deines PC-Gehäuses ausgestoßen wird.

Wir müssen das zwar noch selbst testen, aber bereits jetzt ist es ein sehr einzigartiges Design. Und wenn Nvidia behauptet, dass die neuen Karten dreimal leiser laufen als die Turing Founders Edition-Karten, dann interessiert uns das definitiv auch.