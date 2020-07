Neues Teaser-Video für Nintendo NES-Lego-Set

Anknüpfend an die erfolgreiche Zusammenarbeit bei Super Mario Lego arbeiten Nintendo und Lego erneut bei einem nostalgischen Set zusammen, das auf der klassischen NES-Konsole der 1980er Jahre basiert.

Das Set, das in einem Fünf-Sekunden-Video von Legos offiziellem Twitter-Account angedeutet wurde, wird es den Fans ermöglichen, eine Nintendo Entertainment System-Konsole und den dazugehörigen Controller aus Lego-Steinen zu bauen, zusammen mit einer Super Mario Bros.-Kassette und einem Old-School-Fernseher, um das Retro-Set abzurunden.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0BJuly 13, 2020

Während das Video genauso kurz ist wie dunkel, wurden Bilder des Sets auf der chinesischen Webseite VJGamer gepostet, wo sie von Twitter-Nutzer @Nibellion entdeckt wurden, und geben einen wesentlich besseren Eindruck vom endgültigen Produkt.

According to Chinese website VJGamer LEGO is planning to launch a Nintendo Entertainment System LEGO sethttps://t.co/B15owu8ShCGerman website Promo Bricks reports an August 1 release date with a 229,99€ price taghttps://t.co/m6fUMjsoTe pic.twitter.com/9Vg9taQ4k5July 13, 2020

Den geleakten Bildern zufolge wird das Lego NES-Set insgesamt 2.646 Teile enthalten, was in etwa richtig erscheint. Überraschender ist jedoch, dass auf der Schachtel auch eine Altersangabe für das Set von über 18 Jahren vermerkt ist, was wir angesichts des familienfreundlichen Charakters sowohl von Nintendo als auch von Lego als Fehler annehmen müssen.

Wenn man bedenkt, dass Lego das Set nur kurz angedeutet hat, überrascht es wenig, dass Preis und Verfügbarkeit noch nicht bekannt gegeben wurden. Nibels Tweet verlinkt allerdings auf Promobricks, wo behauptet wird, dass das Set am 1. August für €229,99 in Deutschland erhältlich sein wird.