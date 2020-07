Neues Windows 10 Startmenü auf Twitter vorgestellt – mit einer kontroversen Änderung

Wir wissen, dass Microsoft das ikonische Startmenü in Windows 10 überarbeiten will, und jetzt hat uns das Unternehmen dank eines Videos auf Twitter den bisher besten Blick darauf gegeben.

Das kurze Video, das vom Microsoft Design-Account gepostet wurde, zeigt, wie sich das Startmenü, das seit Windows 95 integraler Bestandteil des Betriebssystems ist, über die Jahre hinweg entwickelt hat.

Wie dem Tweet unten zu entnehmen ist, hat das Team die Twitter-Benutzer nach ihrer Meinung zum neuen Design gefragt, und bisher scheint das Feedback überwiegend positiv zu sein.

Microsoft, und insbesondere Windows 10, hatte in letzter Zeit nicht gerade viele gute Nachrichten, hauptsächlich aufgrund der anhaltenden Probleme mit Windows 10-Updates. Daher dürfte das Unternehmen erleichtert sein, dass sein aktualisiertes Startmenü gut anzukommen scheint.

Created by the @Windows design team, this animated clip illustrates a sliver of the #UX evolution and modernization of the Windows experience. Let us know what you think in the comments below! pic.twitter.com/s4SVXncLEoApril 6, 2020