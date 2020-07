Neue AMD-Grafikkarten sollen noch vor PS5 und Xbox Series X erscheinen

Wir wissen schon eine ganze Weile, dass beide Next-Gen-Konsolen und neue Grafikkarten mit AMDs RDNA 2-Architektur laufen werden. Doch jetzt ist es wohl ziemlich sicher, das Big Navi-GPUs noch vor der PS5 und der Xbox Series X erscheinen werden.

Die Nachricht kommt von der Bank of America Securities Global Technology Conference, auf der AMD CFO Devinder Kumar bestätigte, dass Big Navi das langersehnte, erste Produkt basierend auf der RDNA 2-Architektur sein wird. Und da wir wissen, dass beide neuen Konsolen AMDs neue GPU-Architektur verwenden werden und vermutlich im November 2020 erscheinen, dürften wir schon in naher Zukunft eine neue Top-End-Grafikkarte von AMD sehen.

Aktuell deuten alle Gerüchte darauf hin, dass eine High-End-Grafikkarte im Oktober auf den Markt kommt. Von allen Orten gaben zuletzt Linux-Treiber Hinweise darauf.

Bei der Konferenz bestätigte Kumar abermals den Zeitraum des Erscheinens und versicherte Investoren und Computer-Enthusiasten, dass AMD „auf bestem Weg ist, Zen 3-CPUs und RDNA 2-GPUs Ende 2020 zu veröffentlichen“. Wir vermuten, dass AMD sowohl seine Ryzen 4000-Desktopprozessoren als auch seine RDNA 2-Grafikkarten im August oder September vorstellen wird und beide in den Monaten danach in den Handel kommen.

