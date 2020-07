Bester Laptop 2020: Unser Laptop Vergleich

Unsere Top 15 Auswahl hilft dir dabei, den besten Laptop für deine individuellen Anforderungen zu finden. Ob du einen neuen Gamer Laptop, ein portables 2-in-1 Gerät für die Uni oder ein günstiges Chromebook möchtest, hier wirst du fündig!

Jeder Laptop, der in unserer Bestenliste der besten Notebooks 2020 landet, wurde von uns ausführlich und sorgsam geprüft. Nur die beeindruckendsten und leistungsstärksten Geräte haben die Chance, von uns empfohlen zu werden.

In unseren Tests vergleichen und berücksichtigen wir verschiedene Merkmale und wir kreierten unsere eigenen Standards. Das wichtigste Merkmal dabei: die Leistung. Ganz gleich, welche Art von Laptop du suchst, du willst dich sicherlich nicht mit einem langsamen, leistungsschwachen Notebook herumärgern. Wir stoppten die Zeit, wie lange der Laptop zum Hochfahren braucht, wie er mit den normalen Alltagsaufgaben zurechtkommt und um den besten Gaming Laptop bestimmen zu können, spielten wir einige der neuesten und besten Laptop Games darauf.

Auch die Akkulaufzeit wurde sorgsam geprüft. Ein guter Laptop lässt dich im Bestfall mehrere Stunden arbeiten und spielen, ohne dass du die Batterieanzeige angstvoll im Blick haben musst! Moderne Laptops werden immer energieeffizienter. Das führte auch zu einer längeren Akkulaufzeit. Damit ein Gerät unser Prüfsiegel verdient hat, ist eine Akkulaufzeit von mindestens 5 Stunden nötig.

Doch nicht nur Leistung und Akkulaufzeit sind wichtige Kriterien, sondern unter anderem auch das Design, die beinhalteten Features und Konfigurationen und die Merkmale des Bildschirms. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sollte ebenfalls eingehalten werden, um unseren Laptop Test 2020 zu bestehen. Nur die besten Laptops erhalten eine Empfehlung, wir möchten dir die beste Laptop Kaufberatung bieten, die du finden kannst. Du hast es verdient!

Um nicht nur den deinen persönlichen Laptop Testsieger, sondern auch das beste Angebot zu bekommen, findest du unser Preisvergleichs-Tool ebenfalls in diesem Artikel.

Unserer Ansicht nach ist der HP Spectre x360 (2020) derzeit der beste Laptop, den du im Jahr 2020 kaufen kannst. Er ist einer dieser seltenen Laptops, der alles richtig macht.

Er hat ein wunderschönes Design, er ist dünn und leicht genug, um ihn mit sich herumzutragen, und er ist vollgepackt mit der besten Hardware, die man derzeit in einem Laptop finden kann.

Er ist unserer Ansicht nach auch das beste 2-in-1-Laptop, was bedeutet, dass du ihn wie einen herkömmlichen Laptop verwenden kannst, oder du kannst die Tastatur nach hinten klappen und wie ein Tablet benutzen. Dieses Maß an Vielseitigkeit ist ein weiterer Grund, warum wir den HP Spectre x360 für so gut halten.

Aber wenn das nicht der richtige Laptop für dich ist, dann haben wir auch eine Reihe von ausgezeichneten Alternativen. So haben wir zum Beispiel gerade diesen Leitfaden aktualisiert, um den neuen Asus ROG Zephyrus G14 aufzunehmen, der unserer Ansicht nach das beste Gaming-Notebook ist, das man derzeit für Geld kaufen kann.

Der beliebteste Laptop (Image credit: Dell) Das Dell XPS 13 ist seit Jahren in unserem Laptopvergleich der besten Notebooks zu finden - und es erweist sich auch als beliebtestes Laptop der Welt. Wenn dir das HP Dragonfly nicht gefällt (unsere Nummer eins unseres Laptop Test), dann sieh dir das Dell XPS 13 an. Es ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, sodass du speziell für deine Bedürfnisse und dein Budget die beste Konfiguration auswählen kannst.

Unsere Liste der besten Laptops 2020 wird regelmäßig aktualisiert – selbst die neuesten Modelle sind schon integriert (aber nur die, die unsere Tests bestehen) und du kannst dir somit sicher sein, keine News zu verpassen!

Im Vergleich: die besten Laptops 2020

Bild 1 von 3 (Image credit: HP) Bild 2 von 3 (Image credit: HP) Bild 3 von 3 (Image credit: HP)

1. HP Spectre x360 (2020)

Der beste Laptop insgesamt

CPU: Intel Core i5 – i7 der 10. Generation | Grafik: Intel Iris Plus Grafikkarte | RAM: 8 GB – 16 GB | Bildschirm: Randloses FHD IPS BrightView-Display im Micro-Edge-Design, multitouchfähig, mit 33,8 cm (13,3 Zoll) Diagonale, WLED-Hintergrundbeleuchtung und entspiegeltem Corning® Gorilla® Glass NBT™ (1920 x 1080) – 13,3" 4K UWVA BrightView Micro-Edge multitouchfähiges AMOLED-Display | Speicher: 256 GB – 2 TB SSD

Stylisches, hochqualitatives Aussehen

Rundum großartige Leistung

Akkulaufzeit könnte besser sein

Kann manchmal warm werden

Das HP Spectre x360 2-in-1-Notebook wurde für 2020 umfassend aufgefrischt. Diese Verbesserung der technischen Daten mit Intel Core-Prozessoren der 10. Generation und Intel Iris Plus-Grafik, zusammen mit dem tadellosen 2-in-1-Design und dem makellosen Gehäuse im Edelsteinschliff, bedeutet, dass die neue Version direkt an die Spitze unserer Liste der besten Laptops geschossen ist.

HP spielt in letzter Zeit eine große Rolle, wobei du das ausgezeichnete HP Elite Dragonfly ebenfalls auf den vorderen Plätzen unseres Laptop-Vergleich 2020 findest. Wenn es aber um Bauqualität, Design und die reine Leistung geht, ist das HP Spectre x360 (2020) bei weitem das beste Notebook, das du dir im Jahr 2020 kaufen kannst.

Es ist zwar sicherlich teuer, aber du erhältst einige hervorragende Extras, wie zum Beispiel beeindruckende Sicherheitsfunktionen und Bang & Olufsen Lautsprecher. Ist dir die Ästhetik ebenso wichtig wie Performance und Gesamtqualität? Dann ist dies der beste Laptop für dich und deine Bedürfnisse!

Lies den umfassenden HP Spectre x360 (2020) Test hier

Bild 1 von 6 Auch das Dell XPS 13 ist ein brillanter Laptop. Bild 2 von 6 Bild 3 von 6 Bild 4 von 6 Bild 5 von 6 Bild 6 von 6

2. Dell XPS 13 (2020)

Immer noch einer der besten Laptops aller Zeiten

CPU: Intel Core i5 – i7 der 10. Generation | Grafik: Intel Iris Plus | RAM: 8 GB – 16 GB | Bildschirm: 13,3 Zoll FHD (1.920 x 1.080) – 4K (3.840 x 2.160) | Speicher: 256 GB – 2 TB SSD

Wunderschönes Design

Hervorragende Akkulaufzeit

Schwacher Sound

Teuer

Das Dell XPS 13 ist ein regelmäßiger Begleiter unserer jährlichen Top 15 und auch das 2020er Modell ist heute keine Ausnahme. Es beinhaltet all das, was wir an Dells 13-Zoll Aushängeschild so lieben: vom umwerfenden und leichten Design bis hin zu den leistungsstarken und modernen Komponenten. Der Dell XPS 13 (2020) läuft mit einem Intel Core i5 oder i7 Prozessor der 10. Generation. Zusätzlich hat er ein rahmenloses Infinity-Edge Display – ganz standesgemäß für den (zweit-) beliebtesten Windows Laptop 2020 auf dem Markt.

Weitere Highlights sind die vielen Möglichkeiten zur Personalisierung, so kannst du den Dell XPS 13 komplett an deine Bedürfnisse anpassen und erhältst den Laptop deiner Träume! Das Modell von 2020 hat im Vergleich zum Vorgänger kaum Verbesserungen erhalten – aber diese sind auch gar nicht nötig gewesen. Die Webcam ist nun wieder an der gewohnten Stelle, zentriert über dem Bildschirm, zu finden. Das hatten sich viele User gewünscht. Und: Die Akkulaufzeit des Dell XPS 13 2019 wurde verlängert.

Lies unseren ausführlichen Laptop Test: Dell XPS 13

Bild 1 von 4 (Image credit: Huawei) Bild 2 von 4 (Image credit: Huawei) Bild 3 von 4 Das Huawei MateBook 13 is ein hervorragender Laptop im Jahr 2020 (Image credit: Huawei) Bild 4 von 4 (Image credit: Huawei)

3. Huawei MateBook 13

Der Laptop mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

CPU: Intel Core i5 – i7 der 8. Generation | Grafik: Intel UHD 620 Grafikkarte, Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8 GB | Bildschirm: 13 Zoll 1.440p (2.160 x 1.440) | Speicher: 256 GB - 512 GB SSD

Großartige Leistung

Nvidia Grafikkarte

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nur bis zu 8 GB RAM

Kein Thunderbolt 3

Huawei hat es wieder in unsere Top 15 geschafft – mit dem neuesten Modell, dem Huawei Matebook 13. Wie schon das Huawei MateBook X Pro* aus dem Jahr 2018 enthält es nur die neuesten Komponenten, darunter eine Nvidia MX150 Grafikkarte und ein atemberaubendes, leichtes und dünnes Design, welches man sonst nur bei viel teureren Laptops zu finden meint.

Aufgrund der hohen Leistung und dem (im Vergleich zu Konkurrenzmodellen wie dem XPS 13) geringen Preis ist das Huawei MateBook 13 für uns aktuell einer der Laptop Testsieger auf dem Markt. Ein paar kleine Feinheiten und Gimmicks hier und da wirst du wahrscheinlich vermissen, aber für den Preis ist das sicherlich verkraftbar. Und: Das MateBook 13 ist das Laptop mit der besten Preis-Leistung, die wir bisher jemals getestet haben! Bist du allerdings auf der Suche nach mehr Schnickschnack, wie zum Beispiel ein super-schneller Thunderbolt 3 Port und einem 4K Display, dann kommen für dich vielleicht eher das Dell XPS 13 oder das MacBook Pro infrage. Die beiden Modelle findest du übrigens auch in dieser Liste der besten Laptops 2020.

Lies auch unseren ausführlichen Laptop Test: Huawei MateBook 13 *

(Image credit: Acer)

4. Acer Swift 3

Der beste günstige Laptop der Welt

CPU: bis zu Intel Core i7-8565U | Grafik: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 oder AMD Radeon Vega 8 | RAM: 4 GB – 8 GB | Bildschirm: 14 Zoll FHD (1.920 x 1.080) ComfyView IPS – 15,6 Zoll Full HD (1.920 x 1.080) | Speicher: 128 GB – 1 TB HDD, 16 GB Intel Optane Memory

Überragende Tastatur und Touchpad

Herausragende Performance

Sehr vernünftiger Preis

Sieht etwas einfach aus

Abgesehen vom bescheidenen Äußeren des Acer Swift 3, bekommst du hier einen herausragenden Laptop mit genug Leistung für zum Arbeiten und zum Lernen. Der Swift 3 (nicht zu verwechseln mit dem Switch 3, einem anderen Laptop von Acer) ist ein günstiger Laptop – allerdings besteht sein schlichtes Gehäuse aus Aluminium und es stecken deftige Komponenten drin.

In puncto Leistung kommt er dem wesentlich teureren Microsoft Surface Laptop erstaunlich nahe. Sein Display hat eine etwas geringere Auflösung, aber abgesehen davon – und vom Preis –, sind sich die beiden erschreckend ähnlich.

Dieser Laptop lässt sich auch unglaublich gut bedienen, dank seines großen Trackpads und der beleuchteten Tastatur, auf der es sich angenehm tippen lässt und die einen passablen Tastenweg bietet. Wenn du viel schreibst – egal ob auf Reisen oder im Büro –, ist das der beste günstige Laptop, den du 2020 bekommen kannst.

Lies den kompletten Notebook Test: Acer Swift 3 *

Bild 1 von 4 (Image credit: Apple) Bild 2 von 4 (Image credit: Apple) Bild 3 von 4 (Image credit: Apple) Bild 4 von 4 (Image credit: Apple)

5. Apple MacBook Pro (16-Zoll, 2019)

Das beste Apple Laptop!

CPU: Intel Core i7 – i9 der 9. Generation | Grafik: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16 GB - 64 GB | Bildschirm: 16-Zoll Retina-Display mit True Tone | Speicher: 512 GB – 8 TB SSD

Atemberaubendes 16-Zoll Display

Neue und verbesserte Tastatur

Ziemlich teuer

Begrenzt auf vier Thunderbolt 3-Ports

Während wir traurig sind, dass es das 15-Zoll MacBook Pro nicht mehr gibt, haben wir das MacBook Pro (16-Zoll, 2019) mit offenen Armen empfangen. Es ist so dünn, leicht und elegant wie immer, man würde nicht glauben, dass es ein Monstrum mit unglaublichen 16-Zoll ist.

Und dennoch bekommst du mit diesem atemberaubenden Display wertvollen zusätzlichen Platz sowie die neuesten und besten Komponenten darunter. Dies ist zweifellos das beste MacBook für Content Creators, Designer und andere Kreative. Mit wunderbaren (und lauten) Lautsprechern und einer viel, viel besseren Tastatur.

Lies unseren ausführlichen Test für weitere Informationen: MacBook Pro (16-Zoll, 2019)*

(Image credit: Apple)

6. Apple MacBook Air (2020)

Der beste günstige Laptop von Apple

CPU: Intel Core i3 - 17 der 10. Generation | Grafik: Intel Iris Plus | RAM: 8 GB – 16 GB | Bildschirm: 13,3 Zoll 2.560 x 1.600 IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Speicher: 256 GB – 2 TB SSD | Maße: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm (B x T x H)

Schönes Design

Neuer gesenkter Preis

Bildschirmfarben sind etwas gedämpft

Akkulaufzeit nur OK

Apple hat das MacBook Air noch einmal aufgefrischt und verbessert und das Modell 2020 stellt das größte Upgrade dar, das wir seit langem gesehen haben. Damit ist es zweifellos einer der besten Laptops der Welt und mit Sicherheit das beste günstige MacBook, das je hergestellt wurde. Apple hat jetzt die neuesten Intel-Prozessoren der 10. Generation eingebaut und zum ersten Mal ist es möglich, ein MacBook Air mit einem Quad-Core-Prozessor zu bekommen, was in puncto Leistung einen großen Unterschied macht.

Außerdem bekommt man mehr Speicherplatz, denn Apple verdoppelt Größe des Basismodells auf 256 GB. Es kann zwar nicht mit der puren Leistung des MacBook Pro 16-Zoll (oben) konkurrieren, aber es ist bei weitem das beste MacBook Air, das das Unternehmen je hergestellt hat. Das Beste daran ist, dass Apple den Einstiegspreis noch einmal gesenkt hat, sodass du ein leistungsfähigeres Notebook zum günstigeren Preis bekommst. Was kann man daran nicht mögen?

Lies den kompletten Laptop Test: MacBook Air (2020)

Bild 1 von 3 (Image credit: Asus) Bild 2 von 3 (Image credit: Asus) Bild 3 von 3 (Image credit: Asus)

7. Asus ROG Zephyrus G14

Der beste Gaming-Laptop des Jahres

CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: 16 GB – 32 GB | Bildschirm: 14 Zoll, entspiegelt, Full-HD (1.920 x 1.080), IPS-Panel, 120 Hz – 14 Zoll, entspiegelt, WQHD (2.560 x 1.440) IPS-Panel, 60 Hz | Speicher: 512 GB / 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0

Beste Akkulaufzeit unter den Gaming-Notebooks

Herausragende Performance

Dünn und leicht

Keine Webcam

Laute Lüfter

Der Asus Zephyrus G14 ist nicht perfekt, denn ihm fehlen eine Webcam und ein Thunderbolt 3-Anschluss. Er ist jedoch verdammt nah dran, einer zu sein, denn er hat unsere begehrte, aber selten vergebene Fünf-Sterne-Bewertung erhalten und ist damit einer der besten Laptops des Jahres 2020 und unsere Wahl zum besten Gaming-Notebook insgesamt.

Dies ist ein absolutes Monstrum unter den Gaming-Notebooks, das mit seinen AMD Ryzen 4000-Prozessoren und der Nvidia RTX 2060-Grafikkarte eine unglaubliche Leistung liefert und gleichzeitig die beste Akkulaufzeit seiner Klasse (ein ganzer Tag!) hat, ein schnelles Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und ein leichtes, ultraflaches Design. Und das Beste daran ist, dass du das alles bekommst, ohne dir ein Loch in die Tasche zu reißen. Verstehe uns nicht falsch, er ist trotzdem nicht günstig, und wenn du nach einem preiswerteren Laptop suchst, sieh dir das Dell G5 15 weiter unten an.

Lies den kompletten Laptop Test: Asus Zephyrus G14 *

Bild 1 von 4 (Image credit: Asus) Bild 2 von 4 (Image credit: Asus) Bild 3 von 4 (Image credit: Asus) Bild 4 von 4 (Image credit: Asus)

8. Asus TUF A15

Der neue günstige Gaming-König

CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H | Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1660TI – RTX 2060 | RAM: bis zu 32 GB SDRAM | Display: 15,6" (16:9) FHD (1920x1080) 60Hz Anti-Glare IPS-level Panel – 15.6" (16:9) FHD (1920x1080) 144Hz Anti-Glare IPS-level Panel | Speicher: 1TB 5400 rpm SATA HDD – 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe Gen3 SSD

Großartige 1080p-Leistung

Neue AMD-Prozessoren

Sehr gute Akkulaufzeit

Lärmende Lüfter

Nicht das leistungsstärkste Gaming-Notebook

Design wird nicht für jeden sein

Wenn das obige Asus ROG Zephyrus G14 nicht in deiner Preisklasse liegt, dann ist das Asus TUF A15 das beste Notebook für dich. Es ist erschwinglicher als der Zephyrus, bietet aber dennoch eine erstaunliche Leistung und ist unsere Wahl für das beste günstige Gaming-Notebook im Jahr 2020.

Vieles von dem, was wir am Asus TUF A15 lieben, verdanken wir dem brillanten AMD Ryzen 4000 Mobilprozessor im Inneren. Das Asus TUF A15 ist jedoch nicht nur fantastische Gaming-Leistung - sondern auch ein preisgünstiges Spiele-Gerät mit einer langen Akkulaufzeit und einer Haltbarkeit in Militärqualität. Mit Hilfe der besten 1080p-Grafikkarte von Nvidia (der RTX 2060) wird dich dieser Ryzen 4000-Laptop durch all deine 1080p-Spieleanforderungen begleiten, ohne dir ein Loch in deinen Geldbeutel zu brennen. Ganz gleich, ob du viel im Wettkampfrang zockst oder einen robusten Laptop benötigst, dieses Notebook ist ein Gewinner.

Lies auch den umfassenden Laptop Test: Asus TUF A15 *

Bild 1 von 5 (Image credit: HP) Bild 2 von 5 (Image credit: HP) Bild 3 von 5 (Image credit: HP) Bild 4 von 5 (Image credit: HP) Bild 5 von 5 (Image credit: HP)

9. HP Elite Dragonfly

Das beste Business-Laptop

CPU: Intel Core i5 – i7 der 8. Generation | Grafik: Intel UHD 620 Grafikkarte | RAM: 8 GB - 16 GB | Bildschirm: 13,3" Full-HD-Touchscreen – Full-HD Sure View Touchscreen | Speicher: 256 GB SSD

Tadelloses Design

Hervorragende Akkulaufzeit

Ziemlich teuer

Dieser neue Laptop von HP ist unsere erste Wahl als bestes Business-Notebook - einfach ausgedrückt, es ist einer der elegantesten und schlanksten Laptops, die du je gesehen hast, und er ist außerdem vollgepackt mit einigen brillanten Funktionen und leistungsstarken Komponenten.

Lasse dich bloß nicht davon abschrecken, dass sich das HP Elite Dragonfly in erster Linie an Geschäftskunden richtet. Sein unglaubliches Design und sein wunderschöner Bildschirm machen dieses Notebook zum besten Laptop für jeden, der es sich leisten kann. Die Akkulaufzeit ist ausgezeichnet und es ist eine Freude, auf dieser Tastatur zu tippen. Und: es ist LTE-fähig. So kannst du eine SIM-Karte einstecken und überall auf das mobile Internet zugreifen, ohne dich mit langsamen (und potenziell gefährlichen) Wi-Fi-Hotspots verbinden zu müssen.

Es ist ganz schön teuer, aber wenn du es dir leisten kannst (und willst), dann hast du hiermit einen der besten Laptops des Jahres 2020.

Lies den umfassenden Testbericht zu: HP Elite Dragonfly*

(Image credit: HP)

10. HP Envy x360 13 (2019)

Der beste günstige 2-in-1

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Grafik: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Bildschirm: 13.3" Full-HD IPS (1.920 x 1.080) | Speicher: 256 GB – 1TB SSD

Dünn und schlicht für einen 2-in-1

Hochwertiges Gehäuse

Verbesserte Akkulaufzeit

Prozessorleistung nur ausreichend

Grafikleistung ernüchternd

Dank seines schlichten Designs ist dieser 13 Zoll 2-in-1 schmaler, als wir erwartet hätten, was von Vorteil ist, wenn man in den Tabletmodus wechselt. Aber es gibt auch andere Gründe, warum du den HP Envy x360 (2019) in Betracht ziehen solltest, wenn du nach den besten Laptops Ausschau hältst, besonders im hybriden 2-in-1-Format.

Der diese Schönheit von HP bietet eine hochwertige Verarbeitung, 9 Stunden Videowiedergabe und liefert eine Leistung, die dich für einen sehr vernünftigen Preis durch alle deine Projekte bringt.

Lies den ausführlichen Erfahrungsbericht: HP Envy x360 (2019)

Bild 1 von 5 (Image credit: Google) Bild 2 von 5 (Image credit: Google) Bild 3 von 5 (Image credit: Google) Bild 4 von 5 (Image credit: Google) Bild 5 von 5 (Image credit: Google)

11. Google Pixelbook Go

Das beste Chromebook ever!

CPU: Intel Core m3 - Intel Core i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 GB - 16 GB | Bildschirm: 13,3-Zoll Full HD (1.920 x 1.080) oder 4K LCD Touchscreen | Speicher: 128 GB - 256 GB eMMC

Unglaubliche Akkulaufzeit

Ausgezeichnete, leise Tastatur

Seltsame Preisgestaltung bei Mittelklasse- und Oberklassevarianten

Kein biometrischer Login

Googles neues Pixelbook Go ist das beste Chromebook, das man 2020 kaufen kann, und zeigt allen anderen Unternehmen, wie es richtig gemacht wird. Sein vorheriges Chromebook, das Pixelbook, war auf seine Weise ein brillantes Chromebook, aber es kostete ein kleines Vermögen.

Das Pixelbook Go hingegen ist ein erschwinglicheres Chromebook, das viele der Premium-Features seines Vorgängers beibehält und gleichzeitig einige brillante Upgrades mitbringt, darunter eine erstaunliche Akkulaufzeit und eine fantastische Tastatur.

Es verfügt über einige beeindruckende Spezifikationen für ein Chromebook, was sicherstellt, dass Chrome OS auf diesem Gerät positiv auffällt und seine Leistung mit vielen der teureren Windows-Laptops und MacBooks, die den Rest unserer Laptop-Bestenliste zieren, gleichzieht. Wenn du nach dem ultimativen Chromebook oder einfach nur nach einem der besten Laptops suchst, die 2020 auf den Markt kommen, dann ist das Pixelbook Go genau das Richtige für dich.

Lies den ausführlichen Chromebook Test: Google Pixelbook Go*

Bild 1 von 7 Das beste Chromebook auf dem Markt. (Image credit: Asus) Bild 2 von 7 Image credit: Asus Bild 3 von 7 Image credit: Asus Bild 4 von 7 Image credit: Asus Bild 5 von 7 Image credit: Asus Bild 6 von 7 Image credit: Asus Bild 7 von 7 Image credit: Asus

12. Asus Chromebook Flip

Premium Chromebook Spezifikationen zum besten Preis

CPU: Intel Core m3-6Y30 | Grafik: Intel HD Grafikkarte 510 – 515 | RAM: 4 GB – 8 GB | Bildschirm: 12,5-Zoll, FHD (1.920 x 1.080) LED, mit Hintergrundbeleuchtung, entspiegelt | Speicher: 32 GB – 128 GB eMMC

Schicker Tablet Modus

Schönes, lebhaftes Display

Von Werk aus kein Support für Android-Apps

Mittelmäßige Lautsprecher

Bist du auf der Suche nach dem besten Chromebook Laptop, hast du die Wahl zwischen zwei starken Alterativen. Zum einen das Premium Chromebook Pixel Go – direkt darüber in unserem Laptop Test 2020 – und das beeindruckende Asus Chromebook Flip C302. Letzteres vereint Premium Features mit einem günstigeren Preis.

Aus diesem Grund sind Chromebooks perfekt für alle. Als Laptop für Studenten sind sie der ideale Begleiter im Uni-Alltag und das Asus Chromebook Flip ist das beste Chromebook und Laptop in einem.

Es verfügt über einen Intel Core Prozessor, ein 1080p Display, Touchscreen, einen USB-C Port und: eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung! Die begeistert jeden!

Lies den ausführlichen Testbericht: Asus Chromebook Flip

Bild 1 von 3 Ein großartiges 2-in-1 Gerät von Dell. (Image credit: Dell) Bild 2 von 3 Image credit: Dell Bild 3 von 3 Image credit: Dell

13. Dell XPS 15 2-in-1

Der beste 15-Zoll-Laptop

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafik: Radeon RX Vega M GL Grafikkarte mit 4 GB HMB2 Graphics Memory | RAM: 8 GB | Speicher: 512 GB PCIe SSD

Beeindruckende Leistung

Ultra-dünnes Design

Eher weniger für kleine Budgets geeignet

Schon letztes Jahr war Dell in unserer Bestenliste vertreten – mit dem XPS 15 – und endlich wurde das wunderschöne Redesign des Dell XPS 13 übernommen. Heraus kam das beeindruckende Dell XPS 15 2-in-1. Denn die größte Neuerung ist wohl, dass du das Gerät je nach Einsatz zum Laptop oder Tablet switchen kannst.

So erhältst du einen zuverlässigen Partner für die Arbeit und das feierabendliche Entertainmentprogramm deiner Wahl. Zögere nicht und besorge dir den wohl schönsten 15-Zoll Laptop auf dem Markt. Doch du wirst nicht nur optisch von Luxus verführt, sondern auch im Inneren: neueste Technologie wie die Intel Kaby Lake G-Serie in Verbindung mit dedizierter Radeon-Grafik. Glaub uns, du wirst im 7. Himmel schweben (wenn du dich nicht durch die etwas lauteren Geräusche auf den Boden der Tatsachen zurückbringen lässt).

Lies den ausführlichen Laptop Test: Dell XPS 15 2-in-1

Bild 1 von 4 (Image credit: Asus) Bild 2 von 4 The Asus VivoBook S15 is the best affordable laptop (Image credit: Asus) The Asus VivoBook S15 is the best mid-range laptop Bild 3 von 4 (Image credit: Asus) Bild 4 von 4 (Image credit: Asus)

14. Asus VivoBook S15

Das beste günstige 15-Zoller

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics | RAM: 8 GB DDR4B | Bildschirm: 15,6-Zoll Full HD (1.920 x 1.080) | Speicher: 512 GB SSD

Heller, farbenfroher 15,6 Zoll Bildschirm

Wiegt nur 1,8 kg

Durchschnittliche Akkulaufzeit

ScreenPad ist etwas seltsam…

Das neue Asus VivoBook S15 ist noch nicht lange auf dem Markt, hat aber direkt seinen Weg in unsere Liste der Laptop Testsieger 2020 gefunden. Denn es verbindet ein dünnes und leichtes Design mit starker Leistung und einem ausgezeichneten Preis.

Wenn du nach einem Mittelklasse-Laptop suchst, das nicht zu viel kostet, aber dennoch eine hervorragende Leistung bietet, dann ist dies das beste Notebook für dich.

Dank seines leistungsstarken Intel-Prozessors, 8 GB RAM und schnellen SSD-Speichers ist dies ein Notebook, das fast jede Aufgabe mit Leichtigkeit bewältigen kann – als Gaming-Laptop kommt es jedoch nicht infrage. Der 15,6-Zoll-Bildschirm ist hell und lebendig und verfügt über zahlreiche Anschlüsse, über die du deine Lieblings-Peripheriegeräte problemlos anschließen kannst.

Allerdings hat es nicht die längste Akkulaufzeit für einen Laptop, und das ScreenPad, das das traditionelle Touchpad unter der Tastatur durch einen Touchscreen ersetzt, ist etwas gewöhnungsbedürftig.

Lies den ausführlichen Notebook Test: Asus VivoBook S15*

Bild 1 von 6 Das Microsoft Surface Laptop 3 zeigt, dass Microsoft einen der besten Laptops der Welt entwickeln kann (Image credit: Microsoft) Bild 2 von 6 (Image credit: Microsoft) Bild 3 von 6 (Image credit: Microsoft) Bild 4 von 6 (Image credit: Microsoft) Bild 5 von 6 (Image credit: Microsoft) Bild 6 von 6 (Image credit: Microsoft)

15. Microsoft Surface Laptop 3

Der beste Laptop von Microsoft

CPU: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Grafik: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 1 | RAM: 8 GB - 16 GB | Bildschirm: 13,5-Zoll PixelSense (2.256 x 1.504) / 15-Zoll PixelSense (2.496 x 1.664) | Speicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB SSD

Exzellente Akkulaufzeit

Wahl zwischen Intel oder AMD CPU

Noch kein Thunderbolt 3

Für die Größe würden wir uns mehr Ports wünschen

Mit der dritten Version des Surface Laptop 3 hat Microsoft seinen bisher bestes Notebook entwickelt! Obwohl es keinen großen Sprung gegenüber dem ursprünglichen Surface Laptop darstellt, bietet es genau die Verbesserungen, die wir uns so sehnlichst gewünscht hatten.

Das Beste: Du kannst bei der 15-Zoll Version zwischen Intel oder AMD Hardware wählen. Bisher war nur die Technologie von Intel verbaut. Außerdem setzt das Surface Laptop 3 den Ruf eines exzellent designten Geräts fort.

Die Surface Laptop-Reihe zählt zu den schönsten Laptops der Welt ohne Apfel auf dem Deckel und das neue Aluminiumgehäuse verleiht ihr ein noch höherwertiges Gefühl und mehr Schutz bei Schlägen und Stürzen. Ein bisschen haben wir aber dennoch zu meckern, nicht zuletzt an der weiterhin eingeschränkten Anzahl der Ports. Aber insgesamt ist das Surface Laptop 3 gerade dennoch einer der besten Laptops der Welt und nicht ohne Grund in unserer Top 15 der besten Laptops 2020 vertreten.

Lies den ausführlichen Laptop Test: Microsoft Surface Laptop 3

Was solltest du beachten, wenn du einen neuen Laptop kaufen möchtest?

Es gibt bestimmte Dinge, auf die du beim Kauf eines neuen Laptops achten solltest, um sicherzustellen, dass du den besten Laptop für dein Geld bekommst.

Schaue dir vor dem Laptop Kauf unbedingt die Spezifikationen des Laptops an. Auf diese Weise kannst du schnell erkennen, wie leistungsfähig ein Laptop ist und was er kann - solange du weißt, wonach du überhaupt suchst.

Zunächst einmal gibt es den Prozessor. Dies ist im Wesentlichen das Gehirn des Laptops. Normalerweise werden die Prozessoren (auch bekannt als CPU) entweder von Intel oder AMD hergestellt. Intel ist bei weitem der beliebteste CPU-Hersteller für Laptops, obwohl wir auch eine wachsende Zahl von Laptops mit AMD-Power sehen.

Als allgemeine Faustregel gilt, dass Intel-Prozessoren eine bessere Leistung bieten, AMD-Prozessoren jedoch preiswerter sind.

Um die Dinge einfacher zu machen, haben sowohl Intel als auch AMD ihre Prozessoren nummeriert, um dir eine grobe Vorstellung davon zu geben, welche Aufgaben ein Laptop mit diesem Prozessor ausführen kann.

Wenn du einen preisgünstigen Laptop für einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet oder das Schauen von Netflix suchst, dann wird ein Laptop mit einem Intel Pentium, Intel Core i3 oder AMD Ryzen 3 Prozessor diese Aufgabe erfüllen, ohne den Laptop zu teuer zu machen.

Falls du nach etwas mehr Pep suchst - vielleicht um komplexere Aufgaben erledigen zu können (wie das Bearbeiten deiner Videos oder das Gaming) - dann entscheide dich für einen Laptop mit einem Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5 Prozessor als Minimum.

Die besten Laptops zum Erstellen und Bearbeiten von Medien und für komplexere Aufgaben sind mit einem Intel Core i7 oder Core i9 Prozessor oder einem AMD Ryzen 7 Prozessor ausgestattet. Laptops mit diesen Prozessoren sind Spitzenklasse-Laptops, die brillante Leistung bieten, egal was du tun möchtest - aber sei gewarnt, dass damit oftmals auch der Preis steigt.

Schließlich solltest du ein Auge darauf haben, wie neu der Prozessor ist. Intel gibt seinen Prozessoren problemlos Generationen, d. h. je höher die Generation, desto neuer ist sie. Die neueste Generation ist die 10. Generation, obwohl die 9. Generation der Intel Core Prozessoren auch noch recht neu ist.

Ein neuerer Prozessor ist leistungsfähiger und stromsparender - die Lebensdauer der Batterie, die Akkulaufzeit, wird sich also verlängern. Allerdings sind diese teurer.

RAM (Random Access Memory) ist eine weitere wichtige Spezifikation, nach der man in einem Laptop suchen sollte. Für einen Windows-Laptop benötigst du mindestens 4 GB - obwohl wir vielen Leuten empfehlen, sich für 8 GB zu entscheiden. Das stellt sicher, dass der Laptop auch in den kommenden Jahren noch gut läuft.

Wenn es um die Grafik geht, brauchst du dir nicht allzu viele Sorgen zu machen, da die Laptop-Prozessoren mit integrierter Grafik ausgestattet sind. Wenn du jedoch PC-Spiele auf deinem Laptop spielen möchtest, dann brauchst du ein Gaming-Notebook mit einem separaten Grafikprozessor (GPU) - entweder von Nvidia oder AMD.

Welche Laptop Typen gibt es?

Laptops (allgemeine): Hier wirst du die meisten preiswerten Laptops finden. Praktische Funktionalität steht über einer guten Optik, leichtem Transport oder einer starken Leistung. Wir möchten nicht andeuten, dass du in dieser Kategorie keinen schnellen Laptop findest, aber es wird schwierig sein, ein Ultrabook-ähnliches Laptop mit HD Screen und genug Speicherplatz für weniger als 550 € zu bekommen.

Ultrabooks: Dies sind ultradünne und leichte Notebooks mit großem SSD Speicher und Display-Auflösungen von über 1.080p. Gepaart mit leistungsstarken, für mobil optimierte Komponenten und einer langen Akkulaufzeit kosten die besten Ultrabooks meist von 640 € bis 1800 €.

2-in-1 Laptops: Laptops die gleichzeitig auch als Tablet genutzt werden können, sind sogenannte 2-in-1 Laptops. Aktuell sind diese äußerst beliebt – sie unterstützen dich bestmöglich beim Arbeiten und sorgen mit nur einem kleinen Handgriff im Anschluss für die wohl verdiente Entspannung und Entertainment. Abnehmbare und um 360° drehbare Displays lassen diese Hybriden zur idealen Plattform werden, um Windows 10 (oder Chrome OS) mit einem Touchscreen zu entdecken.

Chromebooks: In diesem Bereich findest du die besten Chromebooks mit Chrome Betriebssystem. Sie können vieles abspielen, was auf Windows oder macOS läuft, bevorzugen allerdings das Speichern in der Cloud statt lokalem Speicherplatz und vor kurzem wurden einige Modelle mit Touchscreen für Android Apps freigeschalten. Chromebooks kosten meist weniger als 270 € und einige überstehen sogar kleinere Stürze.

Gaming Laptops: Du benötigst einen Laptop zum Zocken, der dieselben Eigenschaften wie ein Desktop PC bereithält? Wie wäre es mit einem der besten Gaming Laptops? Die Preisspanne der Laptops fürs Spielen liegt von 730€ bis zu mehr als 2700 €. Und: Gamer Laptops werden wohl die ersten Geräte sein, die von den Vorteilen der AMD Laptop-grade Ryzen Prozessoren profitieren.

Laptop-Tablet-Hybrid: In Anlehnung an Tablets wurden die ersten Laptop-Tablet-Hybriden entwickelt. Die besten Windows Tablets enthalten unter anderem HD Touchscreens, welche oft durch kleine Stützen im Rahmen oder durch Tastatur-Abdeckungen geschützt werden. Laptop-Tablet-Hybriden lassen sich via Eingabestift bedienen. Die Preisspanne umfasst alles von günstig bis Premium.