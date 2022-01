Lucasfilm räumt alten Franchises wie Star Wars Vorrang vor neuen Projekten ein

Es sieht so aus, als würde Lucasfilm auch in Zukunft auf seine berühmtesten Filme setzen - selbst wenn das bedeutet, dass brandneue Projekte auf der Strecke bleiben.

Einem aktuellen Bericht von THR zufolge behaupten Quellen aus dem Umfeld von Lucasfilm, dass sich das Disney-Studio "von der Entwicklung neuer Projekte abgewandt hat" und sich stattdessen "noch mehr auf die bereits vorhandenen Projekte konzentriert". Das bedeutet, dass wir mehr Filme und Fernsehsendungen erwarten, die auf bereits existierenden Produktionen basieren, statt auf neuen Inhalten.

Diese Äußerungen kommen, nachdem die Rechte an der Verfilmung von Tomi Adeyemis Fantasy-Roman "Children of Blood and Bone" - einst als kommendes Lucasfilm-Projekt angekündigt - vom konkurrierenden Studio Paramount aufgekauft wurden.

THR behauptet, dass die Arbeit an einer von Lucasfilm produzierten Children of Blood and Bone-Adaption ins Stocken geriet, da die Führungskräfte der Entwicklung von Star Wars-Serien wie The Mandalorian und The Book of Boba Fett den Vorrang gaben.

Adeyemi selbst war "unzufrieden" mit dem stockenden Projekt, da Lucasfilm sich weigerte, ihren kreativen Beitrag zu berücksichtigen. Berichten zufolge hat Paramount Adeyemi jedoch erlaubt, das Drehbuch für die noch in der Entwicklung befindliche Adaption zu schreiben.

Zu den Projekten, die bei Lucasfilm derzeit Priorität haben, nennt THR eine Serie, die auf dem Fantasy-Film Willow von 1988 basiert, Indiana Jones 5 und "viele, viele Star Wars-Filme und -Serien".

Analyse: Weniger ist mehr?

So enttäuschend es auch ist, dass vielversprechende Projekte wie Children of Blood and Bone zugunsten von scheinbar zahllosen Star Wars-Spin-offs verworfen werden, so verständlich ist es, dass Lucasfilm letzteren den Vorzug gibt.

Star Wars ist nach wie vor eines der beliebtesten (sprich: lukrativsten) Franchises der Welt und die Fans werden immer Appetit auf neue Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie haben. Jüngste Erfolge wie The Mandalorian beweisen auch, dass Disneys Ansatz für neue Star Wars-Projekte tragfähig ist - Jon Favreaus Show zerstreute Befürchtungen, dass TV-Spin-offs niemals die Qualität der Originalfilme erreichen, geschweige denn übertreffen könnten.

Aber die Abwesenheit lässt das Herz wachsen, und Lucasfilm riskiert, den Reiz seiner goldenen Gans zu verderben, indem es die Fans mit einem Projekt nach dem anderen verwöhnt.

Auch werden nicht alle von ihnen auf Gegenliebe stoßen. Die Reaktionen auf The Book of Boba Fett zeigen, dass Lucasfilm nicht automatisch auf der Gewinnerseite steht, wenn er seine Serien auf die nostalgische Anziehungskraft einst geliebter Figuren setzt.

Im Fall von Boba Fett riskiert das Studio sogar, das Erbe dieser Figuren zu beschädigen, indem es sie in einem ganz anderen Licht darstellt (eine Tatsache, die der Schauspieler Temuera Morrison im Interview unten subtil einräumt).

Temuera Morrison didn't like the writing in The Book of Boba Fett. He thinks Boba Fett talks way too much and tried to get it fixed multiple times. pic.twitter.com/kjXzb3WXYYJanuary 17, 2022 See more

Es besteht kein Zweifel daran, dass Lucasfilm weiterhin die Kassen von Disney füllen wird, indem es sich auf Projekte stützt, die bereits unter dem Dach des Unternehmens angesiedelt sind - aber die Devise "Qualität vor Quantität" könnte ein besserer Weg sein, um mehr Star Wars-Fans wieder auf seine Seite zu bringen.

Außerdem ist Star Wars zwar das Juwel in der Krone von Lucasfilm, aber die Adaption neuerer Werke wie Children of Blood and Bone würde wahrscheinlich neue Zuschauer anziehen, die sich nicht für das Universum von George Lucas interessieren.

Die Diversifizierung des Katalogs, anstatt sich nur auf die größten und lukrativsten Franchises zu konzentrieren, sollte also Lucasfilms Priorität sein.