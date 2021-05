Locke and Key Staffel 2: Vorhersage des Erscheinungsdatums, Besetzung und was wir wissen

Locke and Key Staffel 2 kommt anscheinend noch dieses Jahr. Auch wenn wir noch kein genaues Datum haben, gibt es doch bereits einige Informationen über die nächste Staffel. Die Serie ist inspiriert von der Comicserie von Joe Hill und Gabriel Rodríguez und war eine der faszinierendsten Horrorserien auf Netflix.

Da Staffel 1 hinter uns liegt und Staffel 2 im Dezember letzten Jahres zur Hälfte abgedreht wurde, hoffen wir, dass wir in den kommenden Wochen ein konkretes Veröffentlichungsdatum bekommen werden. In der Zwischenzeit wissen wir bereits, dass Staffel 3 bestätigt wurde.

Erfahre hier alles, was wir über Locke and Key Staffel 2 wissen.

Locke und Key Staffel 2 – Erscheinungsdatum

Locke and Key fans, the cast has some news for you: The show has been picked up for Season 3! But first, Season 2 will arrive in 2021! pic.twitter.com/d4c0dheBkZDecember 18, 2020 See more

Im September 2020 wurde durch einen Tweet vom Locke and Key Twitter Account bestätigt, dass sich Staffel 2 in der Produktion befindet. Während 2021 als Veröffentlichungsdatum ärgerlich vage ist, erwarten wir, dass wir die Serie frühestens im Juli sehen werden. Natürlich ist das nicht die einzige wichtige Information in diesem Tweet, denn es wurde auch bekannt gegeben, dass die Serie um eine dritte Staffel verlängert wird. Im vergangenen Jahr mussten bereits viele Produktionen aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Daher ist es umso erfreulicher, dass die dritte Staffel bestätigt wurde, bevor dir zweite überhaupt erschienen ist.

Außerdem hat Darby Stanchfield auf Instagram ein Foto mit seinen Co-Stars Connor Jessup und Jackson Robert Scott mit der Bildunterschrift "Half of season 3 Locke'd in..." gepostet. Die Dreharbeiten haben im September begonnen, also sollten sie vermutlich bereits mehr oder weniger abgeschlossen sein.

Locke and Key season 2 – Besetzung und Handlung

Es folgen Spoiler zu Locke and Key Staffel 1!

Zunächst können wir erwarten, dass die Hauptdarsteller zurückkehren. Dazu gehören Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones und Jackson Robert Scott als Familie Locke, sowie Dodge, Lucas und Gabe, gespielt von Laysla De Oliveira, Felix Mallard und Griffin Gluck.

Was die neuen Gesichter angeht, so stößt Brendan Hines (The Tick, Scorpion) zum Cast von Locke and Key Staffel 2 als Josh Bennett, einem charmanten Geschichtslehrer an der Matheson Academy, der eine geheime alternative Agenda verfolgt, berichtet Deadline. Es wird auch berichtet, dass Aaron Ashmore und Hallea Jones zur festen Besetzung in Staffel 2 befördert wurden, wobei Liyou Abere (Mrs. America) Gerüchten zufolge einen Gastauftritt haben wird. Ashmore ist angeblich Duncan Locke, ein Familienmitglied mit einer Vergangenheit, die mit den Schlüsseln zu tun hat, der den Lockes gegen Dodge hilft, mit Jones als Dämon und ehemaliges fieses High School Mädchen.

Die Geschichte soll genau dort anknüpfen, wo Staffel geendet hat. Die Lockes sind von dem Dämon als Dodge, Lucas und Gabe überlistet worden. Die Locke-Familie muss sich nicht nur mit der Tatsache auseinandersetzen, dass der Dämon sie dazu gebracht hat, Ellie (Sherrie Saum) in die Leere jenseits der Omega-Tür zu werfen, sondern es scheint, dass auch Eden (Hallea Jones) vom Dämon kontrolliert wird.

more keys, more demons, more aloha 🖕Locke & Key is officially returning for season two!! pic.twitter.com/OYfHBKmik8March 30, 2020 See more

An anderer Stelle erwarten wir eine Menge Türen, Schlüssel und Dämonen (wie im Tweet oben erwähnt), aber es gibt viele weitere Informationen zur Geschichte, die noch nicht bekannt sind. Wir wissen aber, dass Hill und Rodríguez keine Scheu haben, Änderungen vorzunehmen, wenn es um die Adaption von Geschichten aus den Comics geht. "Es muss als Fernsehserie funktionieren", antwortete Hill auf Entertainment Weekly auf die Frage über Sam Lessers geringe Beteiligung und die Vermischung von zwei Hauptschlüsseln in Staffel 1.

"Es muss in den Möglichkeiten und Grenzen seiner eigenen besonderen Form erfolgreich sein", fuhr Hill fort. Während "wir [Hill und Rodríguez] an dem Comic gearbeitet haben, waren wir immer bestrebt, ihn als Comic erfolgreich zu machen", sagte Hill und fügte hinzu, dass es die Aufgabe der Besetzung und der Crew der Serie sei, "etwas zu machen, das auf seine eigene Weise als Fernsehserie erfolgreich sein würde".

Locke and Key Staffel 2 könnte die Comics und die Originalgeschichten mischen

Locke and Key Staffel 2 wird anscheinend einige Originalgeschichten beinhalten, aber es gibt immer noch eine Menge Material, das in den kommenden Jahren aus den Comics adaptiert werden kann. "Es gibt definitiv noch Geschichten in den Comics, die wir in zukünftigen Staffeln verwenden wollen", sagte Cuse. "Es bleibt also immer noch ein kleiner Mix, der Geschichten aus den Comics und unsere eigenen Originalgeschichten kombiniert".