Letzte Chance: Spare 20 € bei Disney Plus, bevor die Preise pünktlich um Mitternacht steigen

Disney Plus wird heute Nacht (also am 23.02.21) um 00 Uhr mit der Ankunft von Star, einem zusätzlichen Dienst mit erwachsenengerechten Inhalten, Hunderte von zusätzlichen TV-Shows und Filmen beinhalten.

Während Star ein eigener Bereich innerhalb der bestehenden Disney Plus App sein wird, ist es im Wesentlichen ein eigener Streaming-Dienst, was bedeutet, dass es ab dem 23. Februar 2021 eine Preiserhöhung für alle Abonnenten gibt.

Das heißt, heute ist deine allerletzte Chance, dir Disney Plus zu seinem ursprünglichen Jahrespreis von 69,99 € zu sichern.

Die Kosten für ein monatliches Disney Plus-Abonnement steigen von 6,99 € auf 8,99 €, während das Jahresabonnement des Dienstes nun statt 69,90 € um 20 € teurer wird.

Disney Plus Star: Was ist enthalten?

Die Integration von Star bedeutet, dass du zusätzlich zu den familienfreundlichen Sendungen, die derzeit auf Disney Plus gestreamt werden können, auch Zugang zu erwachseneren Inhalten von Hulu, ABC, Disney Television Studios, FX, Touchstone, Searchlight Pictures, 20th Century Studios und 20th Television bekommst.

Klassiker wie Sons of Anarchy, Akte X und 24 werden neben neueren Serien wie Solar Opposites von Justin Roiland (Rick and Morty) und Big Sky, einer neuen Polizeiserie von David E. Kelley (The Practice, Ally McBeal), zu sehen sein.

Sie werden auch eine breite Palette von Filmen erhalten, die sich an Erwachsene richten - Disney Plus-Abonnenten erhalten endlich den Zugang zu Marvels gewalttätigeren Filmen, einschließlich Deadpool und Logan, und du kannst auch erwarten, dass Filmklassiker wie Aliens, Braveheart, Terminator 2: Judgment Day, Stirb langsam und sogar Starship Troopers zum Streamen zur Verfügung gestellt werden.

Spare 20 € bei einem Disney Plus-Abo

Glücklicherweise werden diejenigen, die bereits ein Jahresabonnement für Disney Plus abgeschlossen haben, keine Preiserhöhung bemerken, bis es Zeit ist, das Abonnement zu verlängern - dann tritt der neue Preispunkt in Kraft.

Natürlich gibt es für alle anderen eine Möglichkeit, den aktuellen Disney Plus-Abonnementpreis für ein weiteres Jahr beizubehalten - Monatsabonnenten und Neukunden haben eine letzte Chance, 20 € auf ein Jahresabo zu sparen, wenn sie sich vor dem 23. Februar 2021 anmelden.

Um dir weitere 12 Monate Disney Plus zum Preis von 69,90 € zu sichern, klicke einfach auf den unten stehenden Deal. Warte jedoch nicht zu lange - diese Gelegenheit wird sich in wenigen Stunden in Rauch auflösen, und Star wird aus dem Neben hervortreten und das Licht der Welt erblicken.