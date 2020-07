Neueste iPhone 12-Spezifikationen scheinen vier verschiedene Modelle zu bestätigen

Im Widerspruch zu einem kürzlich erschienenen Bericht, in dem vorhergesagt wurde, dass sich die Markteinführung des iPhone 12 bis zum nächsten Jahr verzögern könnte, behauptet ein neues Spezifikations-Leak des Tech-Analysten Jon Prosser, dass die Prototypentwicklung für die kommenden Mobiltelefone abgeschlossen ist, so dass eine Veröffentlichung im Jahr 2020 durchaus wahrscheinlich ist.

In Übereinstimmung mit einem Bericht des vertrauenswürdigen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo von Ende letzten Jahres scheint das neue Leak zu bestätigen, dass das Unternehmen aus Cupertino an vier verschiedenen iPhone 12-Modellen arbeitet.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2April 6, 2020