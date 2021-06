Italien gegen Österreich Live-Stream: So kannst du das Spiel der EM 2021 kostenlos und von überall sehen

(Image credit: Guido De Bortoli - UEFA/UEFA via Getty Images & Christian Hofer - UEFA/UEFA via Getty Images)

Italien sieht aus wie die Mannschaft, die es bei der Europameisterschaft 2021 zu schlagen gilt. Drei sehr beeindruckende Siege haben sie ins Achtelfinale gebracht, wo sie auf eine immer stärker werdende österreichische Mannschaft treffen. Folge unserer Anleitung, um das Spiel Italien gegen Österreich im Live-Stream zu sehen und erlebe das K.O.-Spiel der EM 2021 von überall.

Italien - Österreich EM 2021 Livestream Datum: Samstag, 26. Juni Anstoß: 21 Uhr Austragungsort: Wembley Stadium, London, England Kostenloser Livestream: ZDF / ZDF Mediathek Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Das flüssige Spiel der Italiener ist eine wahre Freude. Leonardo Spinazzola beherrscht die linke Flanke, während Federico Chiesa, Manuel Locatelli und Marco Verratti das Mittelfeld beleben.

David Alaba ist für Österreich fast ein Übermensch, der auf fünf Positionen gleichzeitig spielen kann. Er ist der beste Verteidiger und die größte Offensivkraft, aber er muss sich mit seinen Teamkollegen steigern, wenn Österreich an Italien vorbeiziehen will.

Die Mannschaft von Roberto Mancini hat in diesem Turnier noch kein Gegentor kassiert, aber Leonardo Bonucci ist ein potenzieller Schwachpunkt in der Abwehrreihe. Könnte Marcel Sabitzer der Mann sein, der die Lücke schließt? Der Spielmacher von RB Leipzig ist noch nicht in das Turnier gestartet, aber wenn er seine Form findet und Marco Arnautović füttern kann, hat Österreich eine Chance.

Kann die Squadra Azzurra ihre perfekte Form fortsetzen, oder wird Das Team sie frustrieren? Wir erklären dir, wie du das Spiel Deutschland gegen Ungarn im Livestream verfolgen kannst, egal wo du dich gerade befindest und das KOSTENLOS.

Kostenlose EM 2021 Live-Streams

Das Beste an der EM 2020 ist, dass jedes einzelne Spiel kostenlos in einigen Ländern gezeigt wird. So beispielsweise in Großbritannien, Österreich und der Schweiz. In Deutschland kannst du dich darauf verlassen, dass zumindest alle Partien unserer Nationalelf bei ARD bzw. ZDF und deren jeweiligen Mediatheken gestreamt werden.

Deutschland - ARD und ZDF

Großbritannien - ITV und ITV Hub

Frankreich - TF1

Spanien - Mediaset

Italien - RAI

Das heutige Match zwischen Italien und Österreich wird bei ZDF übertragen, du kannst es außerdem kostenlos und live in der ZDF-Mediathek streamen.

So kannst du Italien gegen Österreich aus dem Ausland live streamen

Du befindest dich gerade im Urlaub und möchtest trotzdem mitfiebern, wie es weitergeht? Und das ganz ohne Sprachunterschiede?

Aufgrund von Geoblocking wäre das normalerweise nicht möglich, du kannst dies jedoch umgehen, indem du ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzt. Es ist völlig legal, sehr erschwinglich und einfach zu benutzen - und es verschlüsselt auch dein Surfen und bietet Schutz vor Cyberkriminellen und staatlichen Schnüffeleien.

Verwende ein VPN, um die EM 2021 von überall aus live zu streamen

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ZDF.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.