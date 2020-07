iPhone 9 oder iPhone SE? Ein Name erschien nun auf der Website eines Mobilfunkanbieters

Das iPhone 9 wurde Berichten zufolge auf einer Website von Verizon gesehen, was Gerüchte bestätigt, dass das Erscheinungsdatum des günstigen Apple-Handys kurz bevorsteht.

Es wurde in einer Liste von Telefonen erwähnt, die Verizon als Tauschwert akzeptiert, neben führenden Flaggschiffen wie der iPhone 11-Serie, der Samsung Galaxy S10-Reihe, der Galaxy Note 10-Serie und den Pixel 4-Smartphones.

Dies könnte ein unüberlegter Schnellschuss von Verizon gewesen sein - und das iPhone 9 wurde jetzt auch wieder von der Liste entfernt - aber Jon Prosser von FrontPageTech hat einen Screenshot getwittert:

Verizon slipped and mentioned the new “iPhone 9” on their trade-in page. 👀 pic.twitter.com/N1qkuFHN3iApril 5, 2020

Der jetzt gelöschte Verweis auf das iPhone 9 war offenbar in einer Anzeige in der Mobil-App My Verizon zu finden. Der selbe Text ist weiterhin einsehbar - jedoch ohne die Aufzählung des 'iPhone 9'.

Einige Kommentare bei Prossers ursprünglichem Tweet stellen seine Authentizität in Frage, aber es scheint nicht, dass der Text mit Photoshop bearbeitet wurde. Und während wir anfangs skeptisch waren, weil die Samsung Galaxy S20-Telefone ausgelassen wurden, bringt die Überprüfung der Eintausch-Details bzw. Inzahlungsnahmen bei jedem Smartphone die gleiche Liste ans Licht (wie hier beim Apple iPhone XS Max).

Daher ist es plausibel, dass Verizon die Erwähnung zurückgezogen hat, nachdem tatendurstige Leaker die Erwähnung des iPhone 9 gefunden hatten. Oder es könnte sich um eine sehr aufwendige Fälschung von jemandem handeln, der darauf erpicht ist, den Namen "iPhone 9" weiter zu streuen als den des "iPhone SE 2". Letzterer war bis vor kurzem der führende Name für das günstige Apple Handy.

... und der Name?

Es wurde schon lange gemunkelt, dass Apple ein Nachfolgemodell für das beliebte iPhone SE entwickelt, das sowohl günstig als auch physisch klein war - und damit kleine Brieftaschen und schmale Hände gleichermaßen abdeckt.

Die Gerüchteküche begann bereits 2018 zu brodeln, dass Apple an einem iPhone SE 2 arbeitete, aber wir haben seitdem nichts Konkretes über ein mögliches Veröffentlichungsdatum gehört. Kürzlich wurde diese Namensgebung in Frage gestellt, zwei Bezeichnungen sind als potentielle Namen im Rennen: iPhone 9 und das iPhone SE (2020).

Während frühere Erscheinungstermine kamen und gingen, soll laut einem jüngstem Gerücht die Veröffentlichung am 15. April sein, wobei die Smartphones dann am 22. April zum Kauf angeboten werden sollen. Wir müssen abwarten, ob dieses Datum nun das heiß ersehnte Datum ist, an dem Apple der Welt endlich ein günstiges iPhone schenkt.