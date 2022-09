iPhone 14 Plus Erscheinungsdatum, Preis, technische Daten und Funktionen

Das iPhone 14 Plus wurde auf Apples "Far Out" Event angekündigt. Dieses Smartphone, über das viele Gerüchte kursierten, ist im Grunde genau das, was wir erwartet haben - eine größere Version des iPhone 14, das ebenfalls angekündigt wurde - ebenso wie das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max.

Das iPhone 14 Plus hat einen 6,7-Zoll-Bildschirm, verbesserte Kameras und eine Reihe neuer Funktionen, darunter Unfallerkennung und Notfall-SOS über Satellit.

Nachfolgend findest du alles, was du über dieses faszinierende neue Handy wissen musst, einschließlich der technischen Daten und Funktionen sowie des Erscheinungsdatums und des Preises.

iPhone 14 Plus: Erscheinungsdatum und Preis

Das iPhone 14 Plus kann ab dem 9. September vorbestellt werden und wird am 7. Oktober ausgeliefert.

Die Preise beginnen bei $899, für die du 128 GB Speicherplatz erhältst. 256 GB Speicherplatz kosten $999 und 512 GB kosten dich $1.199. Die Preise für Deutschland sind derzeit noch nicht bekannt - wir reichen sie dir nach, sobald wir mehr wissen.

iPhone 14 Plus: Design und Display

Das iPhone 14 Plus hat einen 6,7 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Bildschirm mit einer Spitzenhelligkeit von 1.200 nits und Unterstützung für HDR10 und Dolby Vision.

Das Smartphone sieht ähnlich aus wie die aktuellen iPhones, hat aber einen Rahmen aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität, einen Ceramic Shield Schutz auf der Vorderseite und ist wasser- und staubdicht. Es ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich: Blau, Lila, Mitternacht, Polarstern und Product Red.

Die Abmessungen sind 160,8 x 78,1 x 7,8 mm und das Gewicht beträgt 203 g.

Apple hat auch die Umweltfreundlichkeit des Smartphones hervorgehoben: Der Draht der Kameras besteht zu 100 % aus recyceltem Gold und die Verpackung zu mindestens 90 % aus Fasern.

iPhone 14 Plus: Kamera und Akku

Zu den Kameras des iPhone 14 Plus gehört eine 12MP f/1.5 Hauptkamera mit einem größeren Sensor als beim Vorgängermodell und 1,9 Mikrometer großen Pixeln. Diese Kamera verfügt über die optische Bildstabilisierung Sensor Shift (OIS) und bietet laut Apple eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Es gibt einen helleren True Tone-Blitz und neben dem Hauptobjektiv auch eine Ultraweitwinkelkamera. Außerdem kommt eine neue "Photonic Engine" zum Einsatz, die Bilder für ein besseres Ergebnis kombinieren kann.

Die Frontkamera ist eine 12-MP-Kamera mit f/1.9 True Depth und verfügt endlich über einen Autofokus, den wir bei den Selfie-Kameras des iPhones noch nicht gesehen haben.

Auch die Videoaufnahmen sollten besser sein, denn ein neuer Action-Modus sorgt für Stabilität und es gibt Unterstützung für Dolby Vision und HDR.

Die Akkulaufzeit wird von Apple zwar angepriesen, aber nicht näher beschrieben, sondern nur mit einer ganztägigen Laufzeit angegeben.

iPhone 14 Plus: Specs und Funktionen

(Image credit: Apple)

Das iPhone 14 Plus hat einen A15 Bionic Chipsatz - genau wie das iPhone 13, also wird es in Sachen Performance nicht übermäßig beeindrucken. Allerdings wurde er seit letztem Jahr ein wenig aufgerüstet, sodass du einen kleinen Geschwindigkeitsschub erwarten kannst. Es überrascht nicht, dass das Smartphone auch 5G unterstützt.

Das iPhone 14 Plus verfügt außerdem über eine Unfallerkennung, die feststellt, ob du in einen schweren Autounfall verwickelt bist und automatisch den Rettungsdienst und einen Notfallkontakt kontaktiert.

Eine Überraschung ist, dass es nicht nur eSIM-Unterstützung gibt, sondern dass alle US-Modelle keinen SIM-Schacht haben werden. Vermutlich wird es dort also vollständig auf die eSIM angewiesen sein.

Außerdem gibt es eine SOS-Notfallfunktion via Satellit, mit der du Nachrichten verschicken kannst, wenn es kein Mobilfunksignal gibt - z. B. in der Wildnis oder während einer Naturkatastrophe, wenn die Netze ausgefallen sind.

Mit diesem Dienst kannst du auch deinen Standort über Wo ist? teilen. Er kommt im November auf den Markt - allerdings zunächst nur in den USA und Kanada - und wird zwei Jahre lang kostenlos sein.

Es überrascht nicht, dass das iPhone 14 Plus auch MagSafe enthält, und - obwohl es sich nicht um ein spezielles Feature des iPhone 14 Plus handelt - nutzte Apple die Ankündigung dieses Smartphones, um zu verkünden, dass Apple Fitness Plus bald auch für iPhone-Nutzer verfügbar sein wird - ohne dass sie eine Apple Watch benötigen.