Huawei Mate 40: Erscheinungsdatum, Preis, News und Leaks

Das Huawei Mate 40 und das Mate 40 Pro werden die beiden besten Smartphones des Jahres von Huawei sein, denn in der Mate-Serie setzt das Unternehmen all seine beste Technik und Funktionen ein. Sie sind auch schon fast da, denn Huawei wird sie am 22. Oktober auf den Markt bringen.

Allerdings gibt es viele Fragen zu klären, z.B. ob sie in den meisten Teilen der Welt überhaupt zu kaufen sein werden.

Konkrete Antworten darauf haben wir noch nicht, aber wir können spekulieren, und da weiterhin News und Gerüchte eintrudeln, werden wir dich entsprechend informieren. Die Einführung der P40-Serie von Huawei im März 2020 gab uns einen ersten Einblick in Huawei's Vision für das Jahr, also wirf einen Blick auf diese Telefone, um einige erste Anhaltspunkte zu erhalten.

In der Zwischenzeit findest du unten auch unsere Liste mit dem, was wir uns von der Mate 40-Reihe wünschen - sie beginnt mit vollständigem Android, aber es gibt noch viel mehr, was wir gerne sehen würden.

Update: Huawei hat ein Teaserbild des Huawei Mate 40 gezeigt*, auf dem eine achteckige Kamera zu sehen ist. Außerdem hat das Unternehmen bestätigt, dass die Mate 40-Reihe am 22. Oktober enthüllt wird*.

Neueste News: Ein neues Leak hat genau beschrieben, wie das Huawei Mate 40 Pro aussehen könnte und wie leistungsfähig es sein soll.

Huawei Mate 40: Kurz & knapp

Worum geht es? Den Nachfolger des Huawei Mate 30

Den Nachfolger des Huawei Mate 30 Wann kommt es? Am 22. Oktober

Am 22. Oktober Was kostet es? Ungefähr das, was auch andere Flaggschifftelefone kosten

Huawei Mate 40: Erscheinungsdatum und Preis

Der Launch des Huawei Mate 40 ist für den 22. Oktober vorgesehen*. Wir wissen dies mit Sicherheit, denn Huawei hat dies in einem Tweet bekannt gegeben. Um 14.00 Uhr MESZ ist es soweit.

Das Timing macht Sinn, da das Huawei Mate 30 und das Huawei Mate 30 Pro am 19. September 2019 angekündigt wurden, während das Huawei Mate 20* im Oktober 2018 launchte.

Der 22. Oktober ist jedoch nicht unbedingt der Zeitpunkt, an dem du die Smartphones kaufen kannst, da aufgrund des Huawei-Verbots* die Verfügbarkeit der Mate 30 Serie noch ein wenig unklar ist. In Deutschland hast du wohl aber Glück.

Was den Preis anbelangt, so können wir im Moment nur die Modellreihe Huawei Mate 30 betrachten, wobei die Standardvariante 799 € und das Mate 30 Pro 1.099 € kostet. Die Preise für die Mate 40-Reihe könnten also ähnlich sein.

(Image credit: TechRadar)

Huawei Mate 40: News und Gerüchte

Es gibt bisher nur sehr wenige Gerüchte über das Huawei Mate 40 und Mate 40 Pro, und es hat den Anschein, dass das Interesse an der Serie im Vergleich zu ihren Vorgängern dank des Huawei-Verbots nachgelassen hat.

Wir haben jedoch ein paar Dinge gehört. Erstens hat eine Führungskraft von Huawei ein Teaser-Bild des Telefons gepostet* (unten), und obwohl es größtenteils im Schatten verdeckt ist, kannst du zwei wichtige Details sehen - einen Teil des Kamerablocks und Knöpfe am Rand.

Die Tasten sind bemerkenswert, weil es hier eine Lautstärkewippe zu geben scheint, die das Huawei Mate 30 Pro nicht hatte - obwohl das Standard Mate 30 sie hatte.

(Image credit: Huawei)

Der Kamerablock ist unterdessen bemerkenswert, weil er achteckig zu sein scheint, was eine sehr ungewöhnliche Form ist.

Seltsamerweise passt dies auch nicht zu einem geleakten Bild aus einer Huawei-Fabrik*, das zeigt, wie der Kamerabock aussehen könnte. Hier scheint es sich um ein kreisförmiges oder quadratisches abgerundetes Design in der Mitte des Telefons zu handeln, wie bei früheren Mate-Geräten. Also ist entweder das Leak aus der Fertigungskette falsch oder Huawei verwendet zwei sehr unterschiedliche Designs für die verschiedenen Mate 40-Modelle.

Auf dem Bauteil, das du auf dem geleakten Fabrik-Bild sehen kannst, steht auch "3D", also könnte es hier einen Time-of-Flight-Sensor für die 3D-Bildgebung geben, obwohl wir darüber hinaus keine Ahnung haben, welche Sensoren das Mate 40 haben könnte.

Wir wissen auch, dass die Huawei Mate 40-Reihe wahrscheinlich mit Android laufen wird - wenn auch ohne Google Play Services, so dass sie sich in einer ähnlichen Situation befinden wie die Huawei Mate 30-Reihe.

Huawei hat ein eigenes Betriebssystem namens HarmonyOS* entwickelt, sagt aber, dass es keine Eile habe, Android dafür abzuschaffen*.

Es gibt auch Gerüchte, dass die Huawei Mate 40-Reihe einen Kirin 1000-Chipsatz verwendet. Dieser Chipsatz wurde noch nicht angekündigt, aber laut Huawei Central wird es der erste Chipsatz des Unternehmens sein, der in einem 5nm-Prozess hergestellt wird (was ihn kleiner und effizienter macht als den Chipsatz des Huawei Mate 30), und er wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 launchen, wobei die Smartphones der Huawei Mate 40 Serie die ersten Telefone sein werden, die ihn nutzen.

Auch wenn dies im Moment nur ein Gerücht ist, so ist es doch sehr glaubwürdig, da Huawei dem Muster folgt, neue Chipsätze mit der Mate-Serie auf den Markt zu bringen.

Außerdem haben wir ähnliche Aussagen von Ming-Chi Kuo* (einem angesehenen Analysten) gehört, obwohl er behauptet, dass der Chipsatz den Namen Kirin 1020 trägt - es ist natürlich möglich, dass beide in Arbeit sind.

Kuo behauptet außerdem, dass die Mate 40-Reihe ein neues "Freeform"-Kameradesign erhalten könnte, ein Design, das Verzerrungen bei Weitwinkelaufnahmen reduzieren kann.

(Image credit: TechRadar)

Huawei Mate 40: Was wir uns wünschen

Das Huawei Mate 30 und insbesondere das Huawei Mate 30 Pro sind großartige Smartphones, aber mit einem großen Fehler und einer Reihe von kleineren. Hier liest du nun, was unserer Meinung nach in den nächsten Modellen verbessert werden könnte.

1. Android in vollem Umfang

Unsere Wunschliste für das Huawei Mate 40 endet nicht bei vollständigem Android (komplett mit Google Mobile Services), aber sie beginnt dort.

Ohne dieses - ganz gleich, wie großartig das Handy auch immer sein mag - wird es auf andere Weise auf das Abstellgleis geschoben. Wir hoffen also wirklich, dass Huawei mit den USA zu einem Kompromiss finden, der es dem Unternehmen erlaubt, Googles Apps und Dienste wieder zu nutzen.

2. Bringt die Lautstärketasten zurück

Beim Mate 30 Pro wurden einige gewagte Designentscheidungen getroffen, darunter die Entfernung aller physischen Lautstärketasten. Stattdessen kannst du die Lautstärke mithilfe von Gestensteuerelementen einstellen. Diese funktionieren zwar gut, wenn das Display eingeschaltet ist, aber überhaupt nicht, wenn es ausgeschaltet ist.

Das ist ein echtes Ärgernis, deshalb möchten wir für die Huawei Mate 40-Reihe entweder physische Lautstärketasten oder Gestenregler, die auch bei ausgeschaltetem Display funktionieren.

3. Die gleichen Kurven, ohne die Vignettierung

(Image credit: TechRadar)

Dies ist ein weiteres Problem, das nur für das Huawei Mate 30 Pro und nicht für das Standard Mate 30 gilt, aber es hat einen steil gewölbten Bildschirm, der großartig aussieht - zumindest die meiste Zeit.

Leider führen diese Kurven auch zu einer Vignettierung des Bildschirms, was wir gerne für die nächsten Modelle behoben sehen würden. Wenn Huawei das kann, würden wir uns jedoch wünschen, dass diese scharfen Kurven sowohl beim Mate 40 als auch beim Mate 40 Pro vorhanden sind.

4. Keine Notch mehr

Während das Huawei Mate 30 und insbesondere das Mate 30 Pro im Allgemeinen eine gute Figur machen, weisen beide Kerben auf, die zunehmend veraltet aussehen. Daher möchten wir, dass das Unternehmen für die Huawei Mate 40-Reihe ein All-Screen-Design ohne Notch und idealerweise auch ohne Punch-Hole liefert.

5. Ein schärferer Bildschirm

(Image credit: TechRadar)

Trotz seiner allgemein hochmodernen Spezifikationen hat das Huawei Mate 30 Pro "nur" ein 1176 x 2400-Display, während das Standard Mate 30 eine ähnliche Auflösung von 1080 x 2340 hat.

Das sind zwar keine schlechten Auflösungen, aber sie sind nicht ganz QHD, und viele Konkurrenten haben jetzt Bildschirme, die QHD+-fähig sind, so dass wir gerne eine Steigerung auf mindestens 1440 x 2560 bei der Huawei Mate 40-Reihe sehen würden.

6. Ein im Lieferumfang enthaltener Eingabestift

Die Mate-Serie ist in vielerlei Hinsicht ein Rivale der Samsung Galaxy Note-Serie - größere Alternativen zur "Haupt"-Flaggschifflinie jedes Unternehmens. Die Note-Reihe zeichnet sich jedoch zusätzlich durch den Samsung-eigenen Eingabestift, den S Pen, aus, der eine Schlüsselkomponente jedes Modells ist.

Das Huawei Mate 30 Pro unterstützt zwar den M-Pen von Huawei, dieser ist aber nicht im Lieferumfang enthalten, und die Funktionalität ist eingeschränkter als beim S Pen von Samsung.

Daher möchten wir, dass der M-Pen für die Huawei Mate 40-Reihe eine Kernkomponente darstellt. Er sollte zusammen mit dem Telefon geliefert werden, in einen Schlitz im Smartphone passen und vollgepackt mit Funktionen sein, damit du das Beste aus dem unvermeidlich großen Bildschirm herausholen kannst.

7. Eine Kamera, die im Bildschirm sitzt

Kameras, die in den Screen eingebettet sind, sind 2020 schon fast ein Must-have. Und wir wollen, dass das beim Huawei Mate 40 (oder zumindest das Huawei Mate 40 Pro) nicht anders ist. Das wäre nicht nur ein beeindruckendes Merkmal an sich, sondern würde auch dazu beitragen, die Notch zu beseitigen, die wir oben beklagt haben.

* Link englischsprachig