Google Pixel 4a XL Leaks könnten uns zeigen, wie das Handy hätte aussehen können

Wenn es später im Jahr eingeführt wird, wird das Google Pixel 4a das erste Pixel-Handy sein, das ohne eine XL-Variante auf den Markt kommt. Trotzdem sind einige Leaks aufgetaucht, in denen Renderings des Google Pixel 4a XL gezeigt werden.

Bilder vom Handy-Case Hersteller Pigtou, der es sich in letzter Zeit zur Gewohnheit gemacht hat, Einzelheiten über das Telefon durchsickern zu lassen, zeigen, wie das Google Pixel 4a XL hätte aussehen können, wenn es nicht abgekündigt worden wäre.

Natürlich gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass wir kein Pixel 4a XL erhalten werden, also kann es sein, dass es noch auf den Markt kommt, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint es unwahrscheinlich.

EXCLUSIVE: The complete look of cancelled Google Pixel 4a XL (based on leaked prototype) and comparison with upcoming #Pixel4a#googlepixelThanks to collaboration with @xleaks7 pic.twitter.com/6SmYmYTCIzMay 28, 2020