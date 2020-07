Google IO 2020 abgesagt: werden wir trotzdem von Android 11, Pixel 4a und weiterem hören?

Die Google IO 2020 (die jährliche Entwicklerkonferenz des Unternehmens) ist zwar noch einige Monate entfernt, aber Google hat das Event, das vom 12. bis 14. Mai stattfinden sollte, aus Sorge um den Coronavirus abgesagt.

Was das für all die Neuigkeiten bedeutet, die wir über Produkte wie das Google Pixel 4a und Software wie Android 11* zu hören erwarteten, ist ungewiss. Die Show könnte jedoch auf eine andere Art und Weise weitergehen.

Am 3. März hat Google die physische Veranstaltung, die in Kalifornien stattfinden sollte, offiziell abgesagt.

A #GoogleIO update.Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)March 3, 2020