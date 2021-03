Far Cry 6 Erscheinungsdatum, Trailer, Neuigkeiten und Gerüchte

Far Cry 6, der mit Spannung erwartete nächste Teil der Far Cry-Reihe von Ubisoft, befindet sich in Entwicklung und wir erwarten, dass er irgendwann im nächsten Jahr auf Konsolen und PC erscheint.

Im Gegensatz zu Far Cry 5 wird uns Far Cry 6 in ein "tropisches Paradies, das in der Zeit eingefroren ist" namens Yara führen. Yara wird von Diktator Anton Castillo (gespielt von Giancarlo Esposito aus Breaking Bad) beherrscht, der das Paradies mit Hilfe seines Sohnes Diego zu neuem Ruhm verhelfen will - mit allen Mitteln. In Yara findet jedoch eine Revolution statt, die darauf abzielt, Castillo zu stürzen. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Protagonisten Dani, einem Revolutionär im Kampf gegen Castillo.

Im Moment wissen wir zwar eine ganze Menge über die Handlung von Far Cry 6, aber das Veröffentlichungsdatum ist immer noch ein Geheimnis. Ursprünglich sollte das Spiel am 18. Februar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Stadia erscheinen, aber nachdem es verschoben wurde, hat Ubisoft kein neues Datum bestätigt, obwohl es mehrere nicht schlüssige Leaks gab. Da wir uns jetzt im Jahr 2021 befinden und uns dem (zugegebenermaßen großen) aktuellen Veröffentlichungsfenster des Spiels nähern, hoffen wir, dass sich das bald ändern wird.

Du willst mehr wissen? Dann lies weiter für alle Informationen, die wir bis jetzt über Far Cry 6 wissen.

Update: Falle nicht auf die Far Cry 6 Beta-Phishing-Masche herein, die derzeit die Runde macht. Lese weiter, um mehr zu erfahren].

Far Cry 6: Die wichtigsten Fakten

Was ist Far Cry 6? Die sechste Umsetzung von Ubisofts Far Cry-Serie.

Die sechste Umsetzung von Ubisofts Far Cry-Serie. Wann ist es draußen? Im Zeitraum von April 202 und März 2022)

Im Zeitraum von April 202 und März 2022) Auf was kann ich es spielen? PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X und Stadia

Far Cry 6 Erscheinungsdatum

(Image credit: Ubisoft)

Far Cry 6 sollte am 18. Februar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia erscheinen, wurde aber inzwischen verschoben. Ubisoft machte die Ankündigung während seines finanziellen Ergebnisberichts und erklärte, dass das Spiel nach April 2021, aber nicht später als März 2022 erscheinen wird.

Ubisoft hat bestätigt, dass PS4- und Xbox One-Spieler in der Lage sein werden, ihre Versionen des Spiels kostenlos auf die Xbox Series X- und PS5-Versionen zu aktualisieren.

Far Cry 6-Trailer

Ubisoft veröffentlichte den Far Cry 6-Weltpremieren-Trailer während seines Ubisoft Forward-Events am 12. Juli 2020.

In dem Trailer sehen wir, wie Castillo seinem Sohn Diego ein bisschen harte Liebe gibt, während Zivilisten in den Straßen vor ihrem Haus randalieren. Sieh ihn dir mal an:

Zusätzlich zum Weltpremieren-Trailer enthüllte Ubisoft während des Ubisoft Forward-Events am 12. Juli auch den Trailer zur filmischen Titelsequenz von Far Cry 6.

Far Cry 6 Neuigkeiten und Gerüchte

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Neuigkeiten und Gerüchte rund um Far Cry 6 zusammengetragen:

Fallt nicht auf den Beta-Betrug herein

Ubisoft hat eifrige Far Cry-Fans davor gewarnt, auf einen aktuellen E-Mail-Betrug hereinzufallen, der Zugang zu einer Far Cry 6-Beta verspricht. Der YouTuber theRadBrad (via Eurogamer*) machte auf den Phishing-Betrug aufmerksam und twitterte: "Es ist eine E-Mail von der offiziellen Ubisoft-Adresse im Umlauf, die einen Beta-Zugang zu Far Cry 6 verspricht. Sie hat sogar ein Embargo mit einem speziellen Passwort für den Zugang."

Ubisoft selbst antwortete, um zu bestätigen, dass die E-Mails ein Betrug sind und sagte: "Bitte reagiert nicht, wenn ihr diese E-Mail oder eine ähnliche erhalten habt."

We can confirm the email regarding FC6 beta access is a phishing attempt. It has been reported. Please do not respond if you have received this email or similar. Thank you for the report! https://t.co/G7jBlRS6IWFebruary 19, 2021 See more

Mögiches Veröffentlichungsdatum

Nach der Verzögerung von Far Cry 6 hat Ubisoft noch keinen neuen festen Veröffentlichungstermin für das Spiel genannt. Allerdings gab es Leaks, die darauf hindeuten, dass es nicht mehr lange dauern könnte.

Das erste Leak kam Ende 2020 (via Eurogamer*), als Far Cry 6 auf der Microsoft-Store-Seite mit einem Veröffentlichungsdatum vom 26. Mai 2020 auftauchte. Diese Information ist allerdings inzwischen verschwunden und wurde von Ubisoft nicht bestätigt.

Ein zweiter Leak zum Veröffentlichungsdatum tauchte erst kürzlich auf, im Januar 2021, und deutete darauf hin, dass das Spiel tatsächlich früher als im Mai erscheinen könnte. Auf der Seite des niederländischen Händlers Proxis (via NME*) wurde Far Cry 6 mit dem 30. April 2021 als Veröffentlichungsdatum angegeben. Dies wurde inzwischen auf den 31. Dezember 2021 geändert, was wahrscheinlich ein Platzhalter-Datum ist.

Tatsächlich ist es möglich, dass beide Daten Platzhalter waren, da sie unterschiedlich sind, inzwischen entfernt wurden und wir immer noch auf ein offizielles Veröffentlichungsdatum von Ubisoft warten. Im Moment ist es am besten, davon auszugehen, dass Far Cry 6 noch kein festes Veröffentlichungsdatum hat, bis es von Ubisoft selbst kommt.

Dani Rojas

In Far Cry 6 schlüpft der Spieler in die Rolle von Dani Rojas, einem Guerillakämpfer, der das tyrannische Regime von Castillo stürzen will. Du wirst in der Lage sein, Danis Geschlecht zu Beginn des Spiels zu wählen und sie anzupassen, wie in Far Cry 5. Außerdem werden Danis Handlungen einen direkten Einfluss auf die Welt haben und man wird mehr Handlungsmöglichkeiten haben, als wir es bisher bei anderen Protagonisten der Serie gesehen haben.

Amigos

Fangs for Hire" wird in Form von "Amigos" zurückkehren, die es dir ermöglichen, tierische Begleiter zu rekrutieren, die dich in Kämpfen unterstützen. Bislang kennen wir nur einen tierischen Rekruten: Chorizo, ein liebenswerter (aber angriffslustiger) Dackel.

(Image credit: Ubisoft)

Yaras durchwachsene Welt.

In einem Interview mit GameSpot* bezeichnete der Narrative Director Navid Khavari Far Cry 6 als die "bisher ambitionierteste Open-World". Laut Khavari umfasst die Insel Yara eine Mischung aus Dschungel, Küstenstädten, Ackerland und städtischen Umgebungen, die der Spieler erkunden kann.

Eingefroren in der Zeit

Obwohl Far Cry 6 in der Gegenwart spielt, wirkt die Insel aufgrund des repressiven Regimes von Castillo so, als sei sie in den 1960er Jahren stecken geblieben. Das bedeutet, dass du alte Autos, Gadgets und Waffen erwarten kannst.

*englischsprachige Artikel