F1 Spanien Live-Stream: So kannst du den Großen Preis von Spanien 2021 online von überall aus verfolgen

Lewis Hamilton hat seine Vormachtstellung behauptet, indem er Max Verstappen auf seinem Weg zu einem komfortablen Sieg in Portugal überholte. Jetzt lastet der Druck wieder auf dem Niederländer für den Großen Preis von Spanien an diesem Wochenende. Folge unserem Leitfaden zum F1 Live-Stream und sieh dir den Grand Prix von Spanien 2021 online an, egal wo du bist.

Der siebenfache Weltmeister liegt nun acht Punkte vor Verstappen in der Fahrerwertung und der Red Bull Fahrer wird Portugal so schnell wie möglich hinter sich lassen wollen.

Großer Preis von Spanien F1 Live Stream Datum: Sonntag, 9. Mai Startzeit des Rennens: 15 Uhr Ortszeit / 15 Uhr MESZ Austragungsort: Circuit de Barcelona-Catalunya, Katalonien, Spanien Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Dumme Fehler kosteten ihn am vergangenen Wochenende sowohl die Pole Position als auch die schnellste Runde und da der Kampf um die Meisterschaft in dieser Saison so extrem spannend ist, ist jeder einzelne Punkt kostbar.

Es war ein schmerzhafter Tag für Valtteri Bottas, der vom ersten auf den dritten Platz zurückfiel und dort blieb, obwohl Verstappens späte Streckenverletzung dem Finnen einen zusätzlichen Trostpunkt für die schnellste Runde bescherte.

Lando Norris zeigt weiterhin seine Klasse für McLaren. Er ist bisher in jedem Rennen in den Top 5 gelandet und liegt derzeit auf dem dritten Platz in der Fahrerwertung.

Sergio Perez und Charles Leclerc sehen ebenfalls stark aus, und auch das Alpen-Duo Esteban Ocon und Fernando Alonso hat einige vielversprechende Zeichen gesetzt.

Es gibt viel, worauf du dich in Katalonien freuen kannst. Lies weiter, um alle Details zu erfahren, wie du einen F1-Live-Stream bekommst und den Grand Prix von Spanien online mitverfolgen kannst. In diesem Guide erfährst du, wie du den F1 Grand Prix von Spanien von Anfang bis Ende erleben kannst und wie du die Qualifyings und das Training ansiehst.

F1 Grand Prix Spanien 2021: Zeitplan

Training 1 - Freitag, 7. Mai um 11.30 Uhr MESZ

Training 2 - Freitag, 7. Mai um 15 Uhr MESZ

Training 3 - Samstag, 8. Mai um 12 Uhr MESZ

Qualifying - Samstag, 8. Mai um 15 Uhr MESZ

Spanien GP 2021 - Sonntag, 9. Mai um 15 Uhr MESZ

Wie du die F1 von außerhalb deines Landes live streamen kannst

Nicht allein aufgrund der neuen Lizenzvergabe an Sky wirst du in dieser Saison deine Formel 1 Komfortzone verlassen und anderweitig auf deine gewohnte Berichterstattung zurückgreifen müssen.

So findest du beispielsweise alle Rennen und weitere spannende Information rund um die Formel 1 im Pay-TV bei Sky oder als Stream über Sky Ticket oder SkyGo. Zudem werden vier der 23 Rennen auch live im Free-TV bei RTL oder TVNow gezeigt. Glücklicherweise gehört der Große Preis von Spanien am Sonntag in Barcelona dazu.

Als Österreicher hast du zudem einen Vorteil in Form von ORF und ServusTV, denn diese haben sich ebenfalls die Rechte gesichert und du kannst wie gewohnt dein Rennwochenende via TV genießen.

Gleiche Sprache, verschiedene Länder und unterschiedliche Lizenzrechte: Des einen Freud ist des anderen Leid. Denn auf deutschem Grund hast du, bis auf die Ausnahme der vier Rennen auf RTL, keine Möglichkeit, direkt kostenlos zu streamen.

Das ist allerdings nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Glücklicherweise gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen, und zwar in Form eines VPNs. Das ist eine raffinierte Software, die es dir ermöglicht, diese digitalen Grenzen zu umgehen und trotzdem auf deinen bevorzugten F1 Live-Stream zuzugreifen. Es ist ein völlig legaler Workaround, sehr preiswert und super einfach zu bedienen - lass uns dir mehr dazu erklären.

Nutze ein VPN, um den Live-Stream der F1 2021 von überall aus zu sehen

