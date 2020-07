EA gibt Datum für Spielankündigungen bekannt – kommt Battlefield 6?

EA hat angekündigt, dass es sein EA Play-Event am 11. Juni digital abhalten wird. Darin sollen „Weltpremieren, News und mehr“ vorgestellt werden.

Das Event würde auf den letzten Tag der E3 2020 fallen, wenn diese nicht abgesagt worden wäre. Für EA ist der Termin nichts Ungewöhnliches, da das Unternehmen seit geraumer Zeit unabhängige Vorstellungen im Nachgang zur Messe abhält, an der es seit einigen Jahren nicht mehr teilgenommen hat.

Letztes Jahr wurden während der EA Play die „Inselleben“-Erweiterung für Sims 4, ein neuer Apex Legends-Charakter und Gameplay aus Star Wars Jedi: Fallen Order gezeigt.

EA Play Live goes digital in 2020!See you on June 11th at 4pm PST... World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfsMay 4, 2020