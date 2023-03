E3 2023: Devolver Digital, Sega und weitere Publisher sagen ab

Die Electronic Entertainment Expo (E3) steht vor einem weiteren Scherbenhaufen: Die bekannten Publisher Devolver Digital und Sega sowie der chinesische Unterhaltungsriese Tencent haben ihre Teilnahme an der kommenden Messe 2023 abgesagt.

Sega, der Publisher von Sonic Frontiers und den Yakuza-Spielen, bestätigt dies heute gegenüber IGN: "Nach sorgfältiger Überlegung haben wir beschlossen, nicht als Aussteller an der E3 2023 teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr Informationen über angekündigte und unangekündigte Projekte zu teilen." IGN berichtet außerdem, dass Tencent "durch einen Sprecher" bestätigt hat, dass Level Infinite, eine seiner Tochtergesellschaften, ebenfalls nicht teilnehmen wird.

Devolver Digital, der Publisher hinter Indie-Hits wie Cult of the Lamb, Weird West und Inscryption, hat traditionell auf seine eigene seltsame Art zur E3 beigetragen, indem er seine eigene Ausstellung auf einem Parkplatz gegenüber der Haupthalle aufgebaut hat. In einem Tweet kündigt der Herausgeber heute jedoch an, dass er nicht an der Hauptveranstaltung der Entertainment Software Association (ESA) teilnehmen wird: "Kein Devolver E3 Parkplatz dieses Jahr, aber wir werden eine frische, neue Devolver Direct Präsentation während des @SummerGameFest haben. Das wird bestimmt toll."

Die Absagen und damit verbundenen Verluste von Sega, Devolver Digital und Level Infinite sind die jüngsten in einer langen Reihe von Enttäuschungen für die E3. Erst gestern hat Ubisoft seinen eigenen E3-Auftritt abgesagt und erklärt, dass das Unternehmen "eine andere Richtung" einschlagen und sein eigenes Ubisoft Forward Live Event am 12. Juni in Los Angeles veranstalten möchte (via Kotaku). Die E3 2023 wird auch die erste E3 sein, bei der Microsoft, Nintendo und Sony die Veranstaltung auslassen und stattdessen ihre Konsolen und Spiele über andere Kanäle bewerben werden.

Wird die E3 2023 zu einer leeren Bühne?

(Image credit: Devolver Digital)

All diese Absagen haben die E3 in eine prekäre Lage gebracht. Viele Nachrichtenmedien spekulieren bereits, dass die Veranstaltung abgesagt werden könnte, wie zum Beispiel die Kollegen von GamesRadar. Obwohl sich weder die ESA noch ReedPop, die Produzenten der Messe, zu den Spekulationen geäußert haben, ist klar, dass die glücklichen Tage der E3 der Vergangenheit angehören.

Vielen von uns sind die Zeiten in Erinnerung geblieben, in denen wir uns vor dem Bildschirm versammelten, um die Ankündigungen der E3 zu verfolgen. Es ist aber klar, dass die Messe diese Rolle in der Spieleindustrie nicht mehr erfüllt.

Trotzdem hat die E3 oft einen großartigen Job gemacht, indem sie einen berauschenden Cocktail aus Hype, Spektakel und Gemeinschaft geboten hat, was alles zu einer gesünderen Spielewelt beiträgt. Auch wenn die Absagen zweifellos ein Schlag für die ESA und ReedPop sind, bietet sich hier die Gelegenheit, die E3 in Richtung einer offeneren und gemeinschaftsorientierten Veranstaltung zu lenken.

Während eine Fülle von Präsentationen und Ausstellungen der E3 in den letzten Jahren zweifellos einen gewissen Glanz verliehen haben, ist es durchaus möglich, dass die Organisatoren die Veranstaltung in ein mehr gemeinschaftsorientiertes Treffen umwandeln, bei dem die Spieler und Fans im Mittelpunkt stehen und nicht die Ausstellungen selbst.

Obwohl ein solcher Schritt von der ESA verlangen würde, sich mit einigen hässlichen Wahrheiten über den Zustand der E3 2023 auseinanderzusetzen, könnte die ESA die Messe in eine völlig neue Richtung lenken. Trotz der Rückschläge ist die E3 immer noch eine weithin bekannte Plattform, die einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Es gibt hier einen Silberstreif am Horizont, aber nur, wenn die ESA bereit ist, ihn zu nutzen. Solange wir auf eine Stellungnahme der ESA warten, kannst du dir unsere Ostergeschenkideen für Gamer ansehen.