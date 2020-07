Command & Conquer Remastered bekommt 4K-Grafik und einen Haufen Fan-Features

EA hats soeben angekündigt, dass die Command & Conquer Remastered Collection* am 5. Juni 2020 für PC auf Steam und im eigenen Origin-Store veröffentlicht wird.

Die überarbeitete Sammlung, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der renommierten RTS-Serie zusammengestellt wurde, besteht aus Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Alarmstufe Rot, sowie drei Erweiterungspaketen – Der Ausnahmezustand, Gegenangriff und Vergeltungsschlag.

Die Zusammenstellung ist das Ergebnis der Arbeit von EA zusammen mit einigen ursprünglichen Teammitgliedern der Westwood Studios* und Beiträgen aus der breiteren C&C-Community (viele von den Fans gewünschte Features wurden integriert, wie z.B. ein Skirmish-Modus für Tiberian Dawn).

Was genau bekommt man also mit der Remastered Collection? Die Visuals wurden wie erwartet modernisiert, mit überarbeiteten Grafiken und Texturen, sowie Unterstützung für 4K-Auflösung (man kann den Unterschied zwischen den alten Grafiken auf der linken Seite und dem glänzenden 4K-Remaster im Vergleichsbild unten sehen).

Darüber hinaus wurde das Interface mithilfe der Community überholt. Dazu gehören ein neuer Look für die Benutzeroberfläche, neue Bedienelemente sowie eine Karteneditor-Funktion.

Der Mehrspieler-Modus wurde ebenfalls stark überarbeitet, mit ELO-basiertem Matchmaking und Ranglisten, sowie der Möglichkeit, benutzerdefinierte Spiele oder ein schnelles Einzelspiel zu spielen. Es ist auch möglich, Match-Wiederholungen anzuzeigen.

Schließlich ist noch erwähnenswert, dass der Soundtrack – über sieben Stunden – vom Originalkomponisten der Musik, Frank Klepacki, neu gemastert wurde.

Jim Vessella, Lead Producer bei EA, merkte dazu an: „Unser Team arbeitet seit dem ersten Tag Hand in Hand mit der C&C-Community und wir hoffen, dass dieser transparente Dialog dazu führen wird, dass die Command & Conquer Remastered Collection ein Liebesbrief an unsere Fans sein wird.“

Es ist zu beachten, dass eine Limited Edition der Compilation mit allen möglichen Extras in einer Box veröffentlicht wird, die laut der untenstehenden Ankündigung auf Twitter jetzt vorbestellt werden kann.

We're happy to announce that we're producing a PC physical Limited Run of @EA's Command & Conquer Remastered Collection.This goodie-packed Special Edition is available to pre-order now through April 10.https://t.co/UagsoTc7Bq pic.twitter.com/rNCduo9TYWMarch 10, 2020