Bester 4K-Monitor 2020: Die besten Ultra-HD-Monitore und UHD-Bildschirme

Der beste 4K-Monitor ist dabei, ein essenzieller Bestandteil eines jeden PC-Setups zu werden. Immer mehr Inhalte sind in höheren Auflösung verfügbar und die PCs von Nutzern eignen sich immer mehr fürs Multitasking von anspruchsvollen Aufgaben. Und ein 4K-Bildschirm schlägt beide Fliegen mit einer Klappe.

Um Filme und Spiele in bestmöglicher Qualität genießen zu können, ist einer der besten Monitore unabdingbar. Darüber hinaus bieten 4K-Monitore eine größere Anzeigefläche, was mehr Platz fürs Multitasking oder nahtlosen kreativen Workflow ermöglicht. Und da sie günstiger sind als je zuvor, sind sie kein unerreichbares Märchen mehr, das nur Gamern und Creatives vorbehalten ist.

Whether you’re spending a lot of time gaming, doing a lot of digital multitasking or taking on 3D design and video editing, consider getting the best 4K monitor that suits your needs. Including some of the best USB-C monitors, here are our top picks.

Egal, ob du viel Zeit mit Zocken verbringst, viel digitales Multitasking betreibst, 3D-Modelle designst oder Videos schneidest – du solltest definitiv einen der besten 4K-Monitore in Betracht ziehen. In unserer Bestenliste sind auch ein paar der besten USB-C-Monitore dabei.

Wir haben besten Ultrawide-Monitore auf dem Markt in 2020 gefunden

Hier ist unsere Liste der besten Gaming-Monitore 2020

Wir haben die besten 4K Monitor-Preise ausfindig gemacht, die im Moment verfügbar sind, aber wenn du noch etwas länger warten kannst, dann kannst du am Amazon Prime Day, der am 13. und 14. Oktober dieses Jahres stattfindet, vielleicht ein großartiges Schnäppchen ergattern.

Günstigen 4K-Monitor gesucht und kein passendes Angebot gefunden? (Image credit: Amazon) Am 13. und 14. Oktober findet endlich der heiß ersehnte Amazon Prime Day 2020 statt. Dort erwarten wir jede Menge Rabatte, Aktionen und Preissenkungen. Womit du außerdem rechnen kannst? Das liest du hier.

Die besten 4K-Monitore im Überblick

(Image credit: BenQ)

1. BenQ SW321C PhotoVue Günstiger Profi-Foto-Monitor in 4K Bildschirmgröße: 32 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3.840 x 2.160 | Helligkeit: 250 cd/m2 | Reaktionszeit: 5 ms | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastverhältnis: 1.000:1 | Farbunterstützung: 99 % AdobeRGB, 95 % P3, 100 % sRGB | Gewicht: 25,6 kg 1.694,36 € Anzeigen bei idealo DE Verbesserte Helligkeit und Farbgleichmäßigkeit USB-C Anschlusspaneel schwer zu erreichen „Paper Color Sync“ muss angepasst werden, um wirklich nützlich zu sein

Profi-Displays sind nicht mehr die unbezahlbaren, unerreichbaren Anschaffungen, die sie einst waren. Zumindest gilt das für den BenQ SW321C PhotoVue. Dieser 32 Zoll 4K-Monitor ist in Sachen Performance und Usability ein oder zwei Schritte besser und verfügt über unglaublich breite Farbunterstützung von 99 % beim Adobe RGB-Farbraum und 95 % bei DCI-P3. Wenn du in der Cinematografie oder der Fotografie arbeitest, ist das genau das, was du brauchst. Dazu kommen aber auch noch die ganzen anderen Funktionen. Das ist einer der besten Monitore für Bild- und Videobearbeitung, ist aber gleichzeitig auch wesentlich günstiger als viele andere.

Lies den kompletten Testbericht: BenQ SW321C PhotoVue

Der Philips Brilliance 328P ist wirklich einer der besten 4K-Monitore auf dem Markt. (Image credit: Philips)

2. Philips Brilliance 328P Einfach brillant Bildschirmgröße: 31,5 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 300 cd/m² | Reaktionszeit: 4 ms | Kontrastverhältnis: 3000:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mrd. 384,01 € Anzeigen bei idealo DE Großer, schöner Bildschirm Günstig Mittelmäßige HDR-Leistung

Da sowohl 4K-Panels als auch die HDR-Technologie immer mehr Verbreitung finden, kommen immer preisgünstigere Monitore auf den Markt, und der Philips Brilliance 328P ist genau das. Dieser 4K-Monitor kombiniert ein 4K-VA-Panel mit einer ordentlichen HDR-Leistung zu einem Preis, der einen nicht zwingt, das Sparschwein zu plündern. Seine Helligkeit erreicht zwar nicht ganz die hohe HDR-600-Wertung, aber bei diesem Preis kann man sich kaum beschweren. Der Philips Brilliance 328P ist wirklich einer der besten 4K-Monitore auf dem Markt.

Lies den kompletten 4K Monitor Test: Philips Brilliance 328P*

Der LG Ultrafine 24MD4KL ist die perfekte Ergänzung für deinen Mac oder dein Ultrabook. (Image credit: LG)

3. LG Ultrafine 24MD4KL Mehr als gut Bildschirmgröße: 24 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 540 cd/m² | Reaktionszeit: 14 ms | Kontrastverhältnis: 1200:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mrd. 657 € Anzeigen bei Computeruniverse DE Unglaubliche Farbgenauigkeit Hell und lebhaft USB-C und Thunderbolt 3-Kompatibilität Teuer Breite Ränder

Fans von 4K werden beim LG Ultrafine 24MD4KL eine Menge zu schätzen wissen, besonders wenn sie Fotografen oder Filmmacher sind, die die wertvolle Fläche und eine hohe Auflösung benötigen. Von seiner 4K-Auflösung und Farbgenauigkeit bis hin zu den zahlreichen USB-C- und Thunderbolt 3-Ports und dem knopflosen Design ist dieses 4K-Display die perfekte Ergänzung für deinen Mac oder dein Ultrabook. Und trotz des bizarr dicken Randes und des hohen Preises kann man diesem Display nur schwer widerstehen.

Lies den kompletten 4K Monitor Test: LG Ultrafine 24MD4KL *

Wenn du den BenQ PD2700U kaufst, bekommst du eine Menge Pixel. (Image Credit: BenQ)

4. BenQ PD2700U Kein Schnickschnack, viele Pixel Bildschirmgröße: 27 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 350 cd/m² | Reaktionszeit: 5 ms | Kontrastverhältnis: 1300:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mrd. 473,36 € Anzeigen bei idealo DE Farbgenaue Anzeige Eine Menge Platz auf dem Desktop Kein USB Type-C

Wenn du auf der Suche nach einem der besten 4K-Monitore für die alltägliche Computerarbeit ohne all den ausgefallenen Schnickschnack bist, dann ist der BenQ PD2700U genau das Richtige für dich. Dieser Monitor verfügt nicht über die ausgefallene Quantum Dot-Technologie oder Adaptive Sync, er hat nicht einmal einen USB-C-Eingang! Aber wenn du den BenQ PD2700U kaufst, bekommst du eine Menge Pixel, was alles ist, was du wirklich brauchst. Es ist nicht der günstigste 4K-Monitor auf dieser Liste, aber er ist farbentreu, hat viel Platz auf dem Desktop und passt bequem in jede Büroumgebung.

Lies den kompletten 4K Monitor Test: BenQ PD2700U*

Das IPS-Panel des Monoprice 27" 4K UHD ermöglicht ein extrem scharfes Bild. (Image Credit: Monoprice)

5. Monoprice 27" 4K UHD Einer der günstigsten 4K-Monitore Bildschirmgröße: 27 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 350 cd/m2 | Reaktionszeit: 5 ms | Kontrastverhältnis: 10.000.000:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Check Amazon Günstiges großes Panel Großartige Konnektivität Erfordert eine gewisse Farbkalibrierung

Du hast vielleicht noch nicht von Monoprice gehört, aber diese Marke steht hinter einigen der günstigsten Monitore, die es derzeit gibt. Der ultraflache Aluminiummonitor beispielsweise wird für sein schlankes, ultradünnes Rahmendesign und seinen ultraweiten Betrachtungswinkel von 178° gelobt. Dieser Monitor ist nicht besonders funktionsreich - er verfügt beispielsweise über keine eingebauten Lautsprecher - aber sein IPS-Panel ermöglicht ein extrem scharfes Bild, die FreeSync-Technologie reduziert Screen Tearing und die Pixel Perfect Guarantee von Monoprice sorgt für eine lebendige Farbwiedergabe. Mit zwei DisplayPorts und zwei HDMI-Anschlüssen sind zudem zahlreiche Anschlussmöglichkeiten vorhanden.

Der Asus ROG Swift PG27UQ ist ein 4K-Spielmonitor mit HDR und der Art von Farbunterstützung, die man in professionellen Displays findet. (Image Credit: Asus)

6. Asus ROG Swift PG27UQ Der Maybach der Gaming-Monitore Bildschirmgröße: 27 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 1000 cd/m2 (Spitze) | Reaktionszeit: 4 ms | Kontrastverhältnis: 1000:1, 5000:1 (HDR) | Farbunterstützung: 99% Adobe RGB Check Amazon 9 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Außerirdische Bildqualität G-sync Absurder Preis

Obwohl 4K-Monitore auch ohne besonders leistungsfähige Hardware immer häufiger eingesetzt werden, stoßen wir immer noch auf die Art von Monitor, die alles verändert. Der Asus ROG Swift PG27UQ ist einer dieser Monitore. Asus hat es geschafft, einen 4K-Spielmonitor mit HDR und Farbunterstützung, wie man sie in professionellen Bildschirmen findet, zu entwickeln – und das alles auch noch mit 144 Hz und G-Sync. Es gibt nur wenige Monitore, die so viele Funktionen bieten wie dieser Asus-Bildschirm, und deshalb ist er einer der besten 4K-Monitore. Aber denk daran, dass so etwas Fortschrittliches seinen Preis hat – und was für einen.

Lies den kompletten 4K Monitor Test: Asus ROG Swift PG27UQ*

Der ViewSonic XG2700-4K zeichnet sich durch eine erstaunliche Bildqualität, eine schnelle Reaktionszeit, eine präzise Farbwiedergabe und mehrere Anschlüsse aus. (Image Credit: ViewSonic)

7. ViewSonic XG2700-4K Ein echtes 4K-Gaming-Tool. Bildschirmgröße: 27 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 300 cd/m2 | Reaktionszeit: 5 ms | Kontrastverhältnis: 1000:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mrd. 598,63 € Anzeigen bei Amazon 243 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Genaue Farbwiedergabe Schnelle Reaktionszeit Erstaunliche Bildqualität Begrenzte Bildschirmhelligkeit

Wenn du nach einem 4K-Monitor für Spiele suchst, ist der XG2700-4K von ViewSonic die perfekte Wahl. Er ist nicht ohne Macken: Die Bildschirmhelligkeit könnte höher sein, die rot auf schwarz verzierten Zierleisten sind gewöhnungsbedürftig, und er hat keine eingebauten Lautsprecher. Andererseits erhältst du eine erstaunliche Bildqualität, eine schnelle Reaktionszeit, eine präzise Farbwiedergabe, mehrere Anschlüsse und einen vielseitigen Ständer für verschiedenste Betrachtungswinkel. Die bemerkenswerteste Funktion ist AMD FreeSync, um Tearing zu verhindern und sicherzustellen, dass deine Spiele flüssig laufen. Natürlich sind auch die Bild-in-Bild- und Bild-für-Bild-Modi hilfreich, denn wer kann heutzutage nicht Multitasking betreiben.

Der AOC U2879VF hat eine Reaktionszeit von 1 ms und eine Bildwiederholrate von 144 Hz zu einem niedrigen Preis. (Image Credit: AOC)

8. AOC U2879VF Der günstigste 4K-Monitor für Spiele Bildschirmgröße: 28 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 300 cd/m2 | Reaktionszeit: 1 ms | Kontrastverhältnis: 1000:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mrd. 194,57 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de 117 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4K-Gaming mit 144 Hz Schnellste Reaktionszeit von 1 ms Schmale Betrachtungswinkel

IPS-Bildschirme bieten zwar bessere Blickwinkel und Farbdarstellung, aber ein gutes TN-Panel macht einen viel besseren Gaming-Monitor aus, dank wesentlich kürzerer Reaktionszeiten, höherer Bildwiederholraten und günstigerem Preis. Deshalb hat der AOC U2879VF eine Reaktionszeit von 1 ms und eine Bildwiederholrate von 144 Hz zu einem niedrigen Preis. Wenn du die eingeschränkten Betrachtungswinkel, das gelegentliche Flackern bei 144 Hz, das Fehlen eines USB-Anschlusses und die mäßige Farbwiedergabe verkraften kannst, ist dieser AMD FreeSync-fähige Monitor genau das Richtige für dich.

Lies den kompletten 4K Monitor Test: AOC U2879 VF*

Wenn du die Technik brauchst, ist sie im Acer Predator X27 definitiv vorhanden. (Image Credit: Acer)

9. Acer Predator X27 4K, HDR und 144 Hz? Meine Güte! Bildschirmgröße: 27 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 1,000 cd/m2 (Spitze) | Reaktionszeit: 4 ms | Kontrastverhältnis: 1000:1 | Farbunterstützung: 16,7 Mio. 464,63 € Anzeigen bei idealo DE 427 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Großartiges HDR Schnelle Aktualisierungsrate Sehr teuer

Wenn du ein absolutes Monster von einem Gaming-Computer hast - sprich zwei Nvidia RTX 2080 Tis in SLI – und du einen Monitor brauchst, der mithalten kann, solltest du dir vielleicht den Acer Predator X27 ansehen. Er ist nicht nur ein 27-Zoll-4K-Monitor mit HDR, sondern hat auch eine Bildwiederholrate von satten 144 Hz. Wenn du über die nötige Leistung verfügst, kannst du Spiele in 4K spielen, ohne einen Vorteil gegenüber der Person zu verlieren, die in 1080p spielt. Aber, wie von einem Datenblatt wie diesem zu erwarten ist, ist er sehr teuer – aber wenn du die Technik brauchst, ist sie auf jeden Fall vorhanden.

Lies den kompletten 4K Monitor Test: Acer Predator X27*

Die Funktionen des LG 43UD79-B werden seine Schwächen mehr als ausgleichen. (Image Credit: LG)

10. LG 43UD79-B Ein saftiges Display mit noch saftigeren Merkmalen Bildschirmgröße: 42,51 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 350 cd/m2 | Reaktionszeit: 5 ms | Kontrastverhältnis: 1000:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mrd. 528,97 € Anzeigen bei VIBUONLINE DE 88 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Riesiges 42-Zoll-Panel Mehrere Optionen zur Bildschirmaufteilung Passt schlecht auf kleine Schreibtische Sehr teuer

Für den 43UD79-B mit seinem 42 Zoll brauchst du einen größeren Schreibtisch. Leider kann dieser gigantische Bildschirm an den Rändern etwas dunkel sein und eine träge Bildwiederholrate aufweisen. Die anderen Merkmale dieses 4K-Monitors können seine Mängel jedoch mehr als ausgleichen. Die Software zur Bildschirmteilung ermöglicht zum einen eine Reihe von Bildschirmkonfigurationen. In Verbindung mit den vier HDMI-Eingängen, einem DisplayPort 1.2a und einem USB-C-Anschluss können problemlos mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden. Zusammen mit seinem echten IPS-Bildschirm, der lebhaften Anzeige und seiner FreeSync-Kompatibilität könntest du hier ein Schnäppchen schießen.

