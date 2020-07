Apple AirPods Alternative: Die besten True Wireless Kopfhörer auf dem Markt

Die besten true wireless Kopfhörer sind jetzt ausgereift genug, um genauso gut zu klingen wie ein Paar gute kabelgebundene Kopfhörer. Daher gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um das Kabel zu kappen. Wir helfen dir dabei, die besten echten drahtlosen Ohrhörer für deine Bedürfnisse - und dein Budget - auszuwählen.

True Wireless bedeutet, dass es überhaupt keine Kabel zwischen zwei Ohrstöpseln gibt. Es gibt kein Kabel oder Nackenband, mit dem man sich herumschlagen muss. Nichts, was sich am Reißverschluss verfangen oder in der Tasche verheddern könnte, und nichts, was man sich mitten in der Fahrt um den Hals schlingen könnte, aber auch nichts, was die Ohrhörer zusammenhält. Echte drahtlose Ohrstöpsel haben Vor- und Nachteile.

Falls es an dir vorbeigegangen sein sollte: Kopfhörerkabel sind aus der Mode gekommen. Echtes drahtloses Audio klingt jetzt besser denn je. Das liegt daran, dass die Komprimierungsformate für Bluetooth 5.0 zuverlässiger sind, und außerdem werden viele Vorzeige-Smartphones ohne Kopfhöreranschluss ausgeliefert.

Die originalen Apple AirPods waren das erste Modell, das wirklich True Wireless-Technologie in den Mainstream brachte. Es gibt jedoch mittlerweile weitaus bessere Optionen in Bezug auf Audioqualität, Akkulaufzeit, Design und vor allem den Preis - und das schließt die neuen AirPods Pro ein, die es auf diese Liste geschafft haben. Bevor du also ein Paar Old-School-Pods kaufst, lies unsere Liste und finde die beste Airpods Alternative für dich - die Beste, die du 2020 kriegen kannst.

Was sind die neuesten Kopfhörer? (Image credit: Sennheiser) Die aktuellsten Ohrhörer, die wir getestet haben, sind die neuen True Wireless-Buds von Sennheiser - und sie haben es in diese Auswahl geschafft. Mehr dazu erfährst du in unserem Testbericht über Sennheiser Momentum True Wireless 2.

(Image credit: Sony)

1. Sony WF-1000XM3 True Wireless Kopfhörer

Geräuschdämpfende, True Wireless Kopfhörer, die unsere Träume wahr werden ließen.

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 70 g | Frequenzbereich: 20-20,000 Hz | Treiber: 6 mm | Treiber Typ: Dome Type | Empfindlichkeit: N/A | Widerstand: N/A | Akkulaufzeit: 6 Stunden | Akkulaufzeit (Case): 18 Stunden | Reichweite: 9 m | NFC: Ja

Effiziente Geräuschunterdrückung

Unauffälliger Look

Spaß beim Zuhören

Nicht für den Sport geeignet

In Anbetracht der Tatsache, dass es immer noch selten vorkommt, dass Kopfhörer mit Kabel Noise-Cancelling mit Rauschunterdrückung beinhalten, ist es sehr beeindruckend, dass Sony es geschafft hat: es kreierte ein Paar Kopfhörer, das nicht nur kabellos, sondern auch True Wireless ist.

Der Sony Kopfhörer WF-1000XM3 bietet eine Geräuschunterdrückung, die für Earbuds wirklich erstklassig ist. Er bietet nicht die gleiche Isolierung wie Over-Ear-Kopfhörer, schlägt diese jedoch mit seiner eleganteren Form.

Sony hat mit dem WF-1000XM3 einen absoluten Volltreffer gelandet. Diese Ohrhörer sind nicht nur die bestaussehendsten True Wireless Kopfhörer auf dem Markt, sondern kombinieren auch neueste Noise-Cancelling-Technologie mit atemberaubender Musikalität. Wenn dir das Tragen der mitunter üppigen Ohrmuscheln unangenehm ist, dann sind diese schlanken In-Ear-Kopfhörer eine überzeugende Alternative.

Die Akkulaufzeit ist überdurchschnittlich hoch und der kompakte Ladekoffer auch ziemlich schick. Nach dem kürzlich erschienenen Update sind diese Schmuckstücke sogar mit integrierter Lautstärkeregelung ausgestattet und Amazon Alexa-kompatibel. Wie es aussieht, hat der True Wireless Dschungel einen neuen König gefunden.

Lies unseren Bluetooth In Ear Kopfhörer Test: Sony WF-1000XM3

(Image credit: Sennheiser)

2. Sennheiser Momentum True Wireless 2

Großartiger Klang und Noise Cancelling

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 6 g | Frequenzbereich: 5 - 21.000 Hz | Treiber: 7 mm | Treibertyp: Dynamic | Empfindlichkeit: N/A | Impedanz: N/A | Akkulaufzeit: 7 Stunden | Akkulaufzeit (Lade-Case): 28 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Ja

Unglaublicher Klang

Schlankes Design

Unterstützung für Hi-Res Audio

Teurer als der Wettbewerb

Die Klangqualität, die Akkulaufzeit und das Design des Sennheiser Momentum True Wireless 2 sind wirklich brillant - und sie sind eine sehr gute Alternative zum Sony WF-1000XM3, besonders, wenn du ein auffälligeres Design als Ohrschmuck bevorzugt.

Wenn man besonders kleine Ohren hat, fühlen sie sich beim Tragen jedoch manchmal etwas unbequem an und der hohe Preis steht zwischen ihnen und der Nummer 1 auf dieser Liste.

Sonst? Sennheiser hat mit den Momentum True Wireless 2 den Sprung in die Spitzengruppe geschafft, sie bieten großartige Geräuschunterdrückung bei gleichzeitig elegantem Aussehen und atemberaubendem Klang

Lies auch unseren umfassenden Sennheiser Momentum True Wireless 2 Tesbericht

(Image credit: Cambridge Audio)

3. Cambridge Audio Melomania 1

Atemberaubender Klang mit diesem Kopfhörer ohne Kabel

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 9,2 g | Frequenzbereich: 20- 20.000 Hz | Treiber: 5,8 mm | Treiber Typ: Dome Type | Empfindlichkeit: 9,8 dB | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 9 Stunden | Akkulaufzeit (Case): 36 Stunden | Reichweite: / | NFC: Ja

Hervorragende Audioqualität

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Komfortables Design

Die Bedientasten können lästig sein

Cambridge Audio ist bekannt für seine High-End-Audioausrüstung, hat sich aber bisher noch nicht in die Welt der True Wireless Kopfhörer begeben. Mit dem Cambridge Audio Melomania 1 ändert sich das. Dieser besticht mit einer hervorragenden Akkulaufzeit von 45 Stunden und kombiniert preisgekrönte Technik der Marke mit dem Komfort des kabellosen Hörens mithilfe von Bluetooth Kopfhörern.

Für kabellose Kopfhörer mit True Wireless Technologie ist die Klangqualität der Cambridge Audio Melomania 1 sensationell. Tatsächlich konkurriert er in dieser Kategorie mit einigen der besten Over-Ear-Kopfhörer.

Sie haben vielleicht nicht die Rauschunterdrückung der WF-1000XM3 Kopfhörer von Sony, sind aber 100 € günstiger und bieten dir eine bessere Akkulaufzeit.

Die Cambridge Audio Melomania 1 übertreffen die Apple AirPods (2019) in jeder Hinsicht – abgesehen vom Fehlen eines drahtlosen Ladegeräts. Dies ist jedoch nur ein kleiner Abstrich, wenn du dir den niedrigen Preis und die außergewöhnliche Audioqualität vor Augen führst. Somit können wir nur zu dem Entschluss kommen, dass der Cambridge Audio Melomania 1 ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Lies auch unseren Bluetooth Kopfhörer Test der Cambridge Audio Melomania 1 (Link englischsprachig)

(Image credit: Lypertek)

4. Lypertek Tevi

Unglaubliche, günstige Kopfhörer

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz | Treiber: 6 mm | Treiber Typ: Graphene | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 10 Stunden | Akkulaufzeit (Charging Case): 70 Stunden | Reichweite: / | NFC: Nein

Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis

Neutraler, audiophiler Klang

Großartige Akkulaufzeit

Schlichtes Design

Du hast vielleicht noch nicht von der aufstrebenden Audiomarke Lypertek gehört. Wir versprechen dir, dass sich das in naher Zukunft ändern wird - ihre kabellosen Kopfhörer Lypertek Tevi mit True Wireless Technologie gehören zu den Besten, die wir je ausprobiert haben, vor allem angesichts ihres niedrigen Preises von 99 €.

Mit USB-C, einem ausgewogenen Klang, einer langen Akkulaufzeit und Wasserdichtigkeit bieten sie all das, was wir uns von Earbuds wünschen.

In der Tat werden dich die Lypertek Tevi sicherlich umhauen - sie leisten mehr als du vermutest und können es mit den größten Kopfhörermarken der Welt aufnehmen.

Wir für unseren Teil waren angenehm überrascht!

Lies unseren Kopfhörer Test zu: Lypertek Tevi (Link englischsprachig)

(Image credit: Klipsch)

5. Klipsch T5 True Wireless

Audiophile werden den Klang und die Verarbeitungsqualität des Klipsch T5 lieben.

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Frequenzbereich: 20- 20.000 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 8 Stunden | Akkulaufzeit (Charging Case): 24 Stunden | Reichweite: / | NFC: Nein

Unglaubliche Verarbeitungsqualität

Warmer, detailreicher Klang

Hervorragende Akkulaufzeit

Der tiefe Sitz kann als unangenehm empfunden werden

Die T5 sind nicht günstig und damit verwundert es auch nicht, dass sie mit den besten True Wireless Kopfhörer mithalten können- wir würden sogar behaupten, dass sie zu den besten Modellen auf dem Markt gehören. Gründe dafür sind leicht zu finden: hervorragender Klang, hohe Verarbeitungsqualität, lange Akkulaufzeit - und sie werden in einem der coolsten Gehäuse geliefert, das wir je gesehen haben.

Mit dem charakteristischen Klipsch-Sound klingen diese In-Ear Kopfhörer warm, klar und nie rau. Das Musikspektrum ist üppig und detailliert, wobei diese Klarheit auch bis in die Höhen reicht, so dass die Bluetooth Kopfhörer auch in den höheren Lagen brillant performen, ohne jemals zischend zu klingen.

Die Akkulaufzeit beträgt acht Stunden pro Ladung, wobei das Gehäuse zusätzliche 24 Stunden liefert – diese Wireless Kopfhörer von Klipsch begleiten dich auf deinem gesamten Flug von Frankfurt nach New York (oder wohin auch immer dich deine nächste Reise führt.)

Lies unseren In Ear Bluetooth Kopfhörer Test für mehr Informationen zum: Klipsch T5 Kopfhörer (Link englischsprachig)

(Image credit: Jabra)

6. Jabra Elite 75t

Ein würdiger Nachfolger für die Elite 65t

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 5,5 g | Frequenzbereich: 20-20.000 Hz | Treiber: 6 mm | Treibertyp: N/A | Empfindlichkeit: N/A | Impedanz: N/A | Akkulaufzeit (Ohrhörer): 7,5 Stunden | Akkulaufzeit (Lade-Case): 20 Stunden | Kabellose Reichweite: 10 m | NFC: Nein

7 Stunden mit einer einzigen Akkuladung

Kompakte Bauweise von Ohrhörer und Case

App mit Equalizer

Erdrückender, matschiger Bass

Der Jabra Elite 75t übertrifft seinen Vorgänger, den Jabra Elite 65t (Link englischsprachig), in fast jeder Hinsicht - mit Ausnahme der tonalen Ausgewogenheit.

Der Kopfhörer und das Ladegehäuse sind viel kleiner, die Akkulaufzeit macht einen immensen Sprung und holt zur Konkurrenz auf, und die Anpassungsmöglichkeiten, die wir beim 65t genossen haben, bleiben erhalten.

Auch wenn sie nicht die beste Klangqualität und keine aktive Lärmunterdrückung bieten, so ist der Jabre Elite 75t dennoch ein solider, kabelloser Kopfhörer, insbesondere wenn du oft mit Headset telefonierst.

Hier ist unser kompletter Jabra Elite 75t Test (englischsprachig)

(Image credit: Apple)

7. Apple AirPods Pro

Die perfekten Kopfhörer ... für Apple Fans

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 5,4 g | Frequenzbereich: 20-20.000 Hz | Treiber: N/A | Treibertyp: Dynamic | Empfindlichkeit: N/A | Impedanz: N/A | Akkulaufzeit (Ohrhörer): Bis 5 Stunden | Akkulaufzeit (Lade-Case): 24 Stunden | Kabellose Reichweite: N/A | NFC: Ja

Gute Geräuschunterdrückung

Bessere Passform als AirPods (2019)

Teurer als bessere Wettbewerber

USB-C-Ladekabel im Lieferumfang

Apple hat seine neuen true wireless Earbuds mit aktiver Geräuschunterdrückung, einer (endlich) viel besseren Passform und einem verbesserten Design auf den Markt gebracht, um mehr iPhone-Benutzer in den Kreis der wirklich kabellosen Ohrhörer zu locken.

Mit 279 EUR sind sie jedoch auch ziemlich teuer und daher kann man sie nicht als die besten kabellosen Kopfhörer bezeichnen, die es gibt.

Wenn du jedoch ein iPhone Nutzer bist, der auf der Suche nach gut sitzenden Ohrstöpseln mit starker Klangqualität ist, könntest du eine viel schlechtere Wahl treffen als die neuen AirPods - das neue Design bedeutet, dass sie wesentlich seltener herausfallen, und die zusätzlichen Mikrofone bieten eine starke Geräuschunterdrückung (besonders beim Pendeln) sowie einen nützlichen Transparenzmodus, der die Außenwelt wirklich hindurchlässt.

Die Klangqualität der AirPods Pro hat sich seit der letzten Generation zweifellos verbessert - es gibt eine bemerkenswerte Betonung auf Gesang und Bass, das heißt, diese Ohrstöpsel sind für Pop-Fans besser geeignet als für diejenigen, die eine natürlichere Darstellung bevorzugen, welche sich für klassische Musik oder eher orchestrale Klänge eignet.

Offensichtlich gibt es ein neues AirPods-Modell am Horizont, das sich zu den ursprünglichen Ohrhörern und den neueren Pros gesellen wird. Es wird gemunkelt, dass die AirPods Pro Lite eine neue, billigere Variante der beliebten echten drahtlosen Ohrhörer des Unternehmens sind, und sie könnten noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Hier findest du unseren kompletten Apple AirPods Pro Test

(Image credit: Beats)

8. Beats PowerBeats Pro

Beeindruckende Passform für dein Workout

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 9 Stunden | Akkulaufzeit (Charging Case): 16 Stunden | Reichweite: N/A | NFC: Nein

Einfaches Verbinden mit iOS

Einwandfreier Sitz

Das Gehäuse ist ziemlich sperrig

Begrenzte Geräuschisolierung

Die neuen Beats Bluetooth Kopfhörer ohne Kabel PowerBeats Pro sind nicht gerade das, was Analysten vorhergesagt haben. Nichtsdestotrotz sind sie etwas ganz Besonderes - sie sind äußerst komfortabel, klingen dezent und scheinen niemals aus dem Ohr zu fallen.

Damit schlagen sie - unserer Meinung nach - Apples bisher beste True Wireless Kopfhörer, dank kleiner Ergänzungen wie dem druckreduzierenden barometrischen Entlüftungsloch, ihrer längeren Akkulaufzeit und ihrer hervorragenden Klangqualität. Wenn wir uns entscheiden müssten, ob wir diese oder die AirPods im Haus oder im Büro tragen wollen, würden wir uns für die Beats Bluetooth Kopfhörer PowerBeats Pro entscheiden.

Lies den Beats Kopfhörer Test für mehr Informationen: Beats PowerBeats Pro Review

(Image credit: SoundMAGIC)

9. SoundMAGIC TWS50

Fantastischer Sound, fantastischer Preis

Akustikdesign: geschlossen | Gewicht: 4 g | Frequenzbereich: 20-20.000 Hz | Treiber: 6 mm | Treibertyp: Dynamic, Neodymium | Empfindlichkeit: 107 dB | Impedanz: 20 Ohm | Akkulaufzeit: 7 Stunden | Akkulaufzeit (Lade-Case): 23 Stunden | Kabellose Reichweite: 10 m | NFC: Nein

Leicht, kompakt, komfortables Design

Offener, detailgetreuer Klang

Ordentliche Akkulaufzeit

Etwas eingeschränkte Dynamik

Mit dem TWS50 hat SoundMAGIC dank des fantastischen Preises, des komfortablen Designs, des großartigen Klangs und der Unterstützung für Bluetooth 5.0 den optimalen Preis-Leistungs-Punkt getroffen.

Sie überzeugen durch ein breites, raumfüllendes Klangbild, eine gute, ausgewogene Wiedergabe, eine hohe Akkulaufzeit und einen bequemen Sitz - kurzum, wenn du nach günstigen AirPod-Alternativen suchst, sind die SoundMAGIC TWS50 einen Blick wert.

Mehr Infos: SoundMAGIC TWS50 True Wireless Kopfhörer Test (englischsprachig)

(Image credit: Bang & Olufsen)

10. B&O Beoplay E8 2.0 Wireless Earphones

Kostspielige kabellose Kopfhörer, die absolut wunderbar klingen.

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 13 g (kombiniert) | Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz | Treiber: 5,7 mm | Treiber Typ: Elektrodynamisch | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 4 Stunden | Akkulaufzeit (Charging Case): 8 Stunden | Reichweite: 30 m | NFC: Ja

Gute Audioqualität

Außergewöhnliches Design

Einfache Einrichtung

Kann sich ein wenig eingeengt anfühlen

Eine Sache vorweg: die B&O Beoplay E8 sind ohne Zweifel eine der best-aussehendsten und mit 350 € die teuersten Earbuds, die du im Bereich drahtlose Kopfhörer aktuell bekommen kannst.

Die Audioqualität ist exzellent und du kannst den Sound mit der dazugehörigen Beoplay App auf Android und iOS nach deinen Wünschen optimieren.

Auch ohne mit ToneTouch herumzubasteln, klingen die Beoplay Kopfhörer E8 2.0s gestochen scharf und klar, mit druckvollen Bassfrequenzen. Die True Wireless Earbuds E8 2.0 von Bang & Olufsen sehen nicht nur großartig aus, sie klingen auch großartig, wobei die auf Berührung reagierenden Tasten manchmal etwas zu empfindlich sind und es keine aktive Geräuschunterdrückung gibt.

Es ist jedoch schwer, diese Bluetooth Kopfhörer nicht ansprechend zu finden und wenn du nach einem True Wireless Kopfhörer suchst, der gleichermaßen edel aussieht und atemberaubenden Sound liefert, könnte dies das perfekte Modell für dich sein.

Lies unseren umfassenden B&O Kopfhörer Test: B&O Beoplay E8 2.0 Wireless Earphones Review

(Image credit: Audio-Technica)

11. Audio-Technica ATH-CKS5TW

Mächtiger Bass, mächtige Akkulaufzeit

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 8 g | Frequenzbereich: 5 Hz - 40 kHz | Treiber: 10 mm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 110 dB | Widerstand: 16 Ohm | Akkulaufzeit: 45 Stunden (mit Case) | Reichweite: / | NFC: /

Großartiger Sound

Lange Akkulaufzeit

Schwer

Case umständlich

Mit einer vielversprechenden Akkulaufzeit und einer gut gemanagten Bassverstärkung gegenüber dem sonst neutralen Klang von Audio-Technica haben die ATH-CKS5TW Bluetooth Kopfhörer einiges zu bieten.

Sie haben eines der vollständigsten und abgerundetsten Klangprofile, die wir je von einem True Wireless Kopfhörer kennengelernt haben - und das trotz der angesprochenen Bassverstärkung. Der Klang, den diese wireless Kopfhörer erzeugen, macht einfach Spaß.

Die Passform lässt allerdings ein wenig zu wünschen übrig, jedoch hängt der Sitzkomfort immer vom bevorzugten Steckerstil und der Größe deiner Ohren ab. Auch wenn die Form des Gehäuses manch einem etwas fummelig und unkomfortabel erscheinen mag, könnte bestechende Audioqualität einen Kauf der Audio-Technica ATH-CKS5TW rechtfertigen.

Lies hier den Bluetooth In Ear Kopfhörer Test zum: Audio-Technica ATH-CKS5TW

Und die Apple AirPods?

(Image credit: Apple)

Apple AirPods (2019)

Die, die es zu schlagen gilt

Akustikdesign: Rückseite offen | Gewicht: 4 g (38 g mit Case) | Treiber Typ: Dynamisch | Akkulaufzeit: 5 Stunden | Akkulaufzeit (Charging Case): 20 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Nein

Schnelleres Koppeln

Wireless Charging

Wireless Charging Case kostet extra

Audio hat sich nicht verbessert

Es war ein bedeutendes Jahr für die Apple AirPods; im März erhielten die True Wireless Kopfhörer ein Upgrade. Das Resultat: die aktuellen AirPods (2019) und kürzlich kündigte Apple die Apple AirPods Pro an.

Die zweite Generation der Apple AirPods, die AirPods (2019), sind keine große Verbesserung gegenüber ihren Vorgängern. Dennoch sind sie es auf Grund einiger cooler Funktionen durchaus Wert, gekauft zu werden, insbesondere wenn du ein iPhone-Nutzer bist.

Sie zeichnen sich immer noch durch das ikonische Design der originalen AirPods aus (entweder du liebst oder hasst es) und die Klangqualität hat sich in keiner Weise verändert - sie ist lebendig, aber nicht auf Augenhöhe mit den besten Kopfhörer ohne Kabel in dieser Liste. Die wichtigste Komponente des Upgrades ist der neue H1-Kopfhörerchip, der die Konnektivität und Akkulaufzeit verbessert und die neue Sprachaktivierungsfunktion "Hey Siri" ermöglicht.

Die AirPods (2019) werden mit einem optionalen kabellosen Lade-Case geliefert, so dass du eine Qi-kompatible Ladematte verwenden kannst, um das Ladegehäuse mit Strom zu versorgen, anstatt ein Kabel mit Lightning-Anschluss zu verwenden.

Wie auch schon die Vorgänger, sind sie super einfach zu koppeln, jedoch sind sie sehr für die Verwendung mit iPhones optimiert. Die besten True Wireless Kopfhörer bieten dir mehr Flexibilität, egal mit welchem Gerät sowie bessere Klangqualität und schlankere Designs.

Es führt kein Weg daran vorbei festzustellen, dass die Apple AirPods relativ teuer sind und das man für das gleiche Geld bessere Produkte findet, vor allem wenn man nach einer Verbindung mit etwas anderem als einem IPhone sucht.

Lies unseren Apple Kopfhörer Test für mehr: Apple AirPods (2019) Review

True Wireless erklärt - Was ist das eigentlich?

True Wireless vs. Wireless: Worin besteht der Unterschied?

Drahtlose Kopfhörer sind herkömmliche Over-Ear-Kopfhörer oder On-Ear-Kopfhörer ohne Kabel, wobei die beiden Hörmuscheln über einen Bügel verbunden sind.

Kabellose Kopfhörer (Wireless Kopfhörer) gibt es schon seit einiger Zeit, und zwar seit der Erfindung von Bluetooth. Obwohl batteriebetrieben und nicht physisch mit deinem Handy verbunden, haben diese ein Kabel, das beide Earbuds verbindet, und manchmal auch ein Band um den Nacken.

True Wireless Kopfhörer- der Schwerpunkt dieser Seite - haben keinerlei Kabel. Während die Wireless Technologie es uns ermöglicht, Bluetooth Kopfhörer ein paar Meter von unseren Musik-Playern entfernt zu tragen, lässt die True Wireless Technologie jegliches Kabel zwischen dem Kopfhörer verschwinden und gibt uns echte Freiheit.

