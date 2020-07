Bestes Gaming Handy 2020: die besten Gaming Smartphones im Test

Die besten Smartphones für Gamer 2020 werden immer besser, da leistungsfähigere Hardware Spiele noch leichter wiedergeben kann und spezielle Gaming-Handys verfügen über erweiterte Funktionen, die extra fürs Spielen entwickelt wurden.

Einige der besten Gaming-Smartphones sind die besten Smartphones überhaupt, ihre perfekte Balance zwischen Leistung und Ausstattung lässt sie zum Sieger in allen Bereichen werden.

Ein großartiges Smartphone zum Spielen benötigt diese Must-Haves: einen leistungsstarken Chipsatz, der in der Lage ist, die besten Android Games oder die besten iPhone Spiele reibungslos auszuführen und schnell zu starten; einen hervorragenden Bildschirm mit unglaublicher Leuchtkraft und Schärfe, der dir außerdem viel Platz für das Game und deine Finger gibt; und genug Akkulaufzeit, um dich locker über deine Gamingsession zu bringen. Besonders wenn du anspruchsvolle Spiele wie Fortnite, Call of Duty: Mobile und PUBG Mobile spielst, möchtest du keines dieser Must-Haves vermissen!

Wir berücksichtigten all diese Aspekte, aber auch andere wie die Größe des RAM und den Speicherplatz für Spiele. Außerdem ist auch die vorhandene App-Plattform wichtig, aufgrund dessen haben die Smartphones von Apple ein festes Standbein in unserer Bestenliste für Gaming-Handys. Zusätzlich spielten auch einzigartige Funktionen eines jeden Smartphones eine Rolle, da sie besonderen Einfluss auf das Gaming-Erlebnis haben können.

Ganz gleich, ob du hohe Anforderungen hast UND dir attraktive Gaming-Vorzüge wünschst (wie beispielsweise coole RGB-Beleuchtung) oder du ein gutes Smartphone finden möchtest, welches gleichzeitig auch als mobiles Gerät zum Zocken fungiert - deine Suche hat ein Ende!

Wir prüften alle verfügbaren Optionen auf unsere oben genannten Mindestanforderungen und fanden die besten Smartphones für Gamer. Neugierig? Dann scrolle ein wenig nach unten, dort gelangst du zu unserem Gaming Handy Test.

Bestes Gaming Handy 2020 - Überblick:

Das iPhone 11 Pro Max ist das beste Gaming Smartphone. (Image credit: Future)

1. iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro

Das beste Gaming-Smartphone aktuell auf dem Markt

Erscheinungsdatum: September 2019 | Gewicht: 226 g | Maße: 158 x 77,8 x 8,1 mm | OS: iOS 13 | Screengröße: 6,5-Zoll | Auflösung: 2.688 × 1.242 | CPU: A13 Bionic Chip | RAM: 4 GB | Speicher: 64/256/512 GB | Akku: 3.969 mAh | Hintere Kamera: Triple 12 MP | Frontkamera: 12 MP

Zugang zur besten Spiele-Plattform

Schnellstes Chipset im Bereich mobiles Gaming

Sehr hohe Kosten

Das iPhone 11 Pro Max ist der größere und bessere Bruder von Apples neuem Paradeprodukt. In einigen wichtigen Punkten sind diese beiden iPhones identisch, aber wenn du das Modell suchst, welches sich besser fürs Gaming eignet, dann gib dich nur mit dem Besten zufrieden!

Der Bildschirm des iPhone 11 Pro Max ist mit 6,5-Zoll größer als bei seinem Verwandten mit 5,8-Zoll und auch der Akku ist größer. Er bringt dich etwa eine ganze Stunde länger über den Tag als der des Standard iPhone 11 Pro.

Diese Kleinigkeiten allein bieten dir schon mehr Vorteile als mit dem iPhone 11 Pro, aber beide Varianten profitieren von dem wahren Vorzug von Apples neuer Smartphone-Generation: dem A13 Bionic Prozessor.

In unseren Tests hat es Clash Royale und PUBG noch schneller geladen (im Vergleich zum iPhone X) - und gerade die Geschwindigkeit ist beim Online Gaming entscheidend! Dazu findest du all dies in Apples elegantem und modernem Look - obwohl es das teuerste Mainstream-Smartphone auf dem Markt ist, auch ohne reichlich Schnickschnack.

(Image credit: TechRadar)

2. OnePlus 8 Pro

Das bisher beste OnePlus

Erscheinungsdatum: April 2020 | Gewicht: 199 g | Maße: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,78-Zoll | Auflösung: 3168 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Speicher: 128 / 256 GB | Akku: 4.510 mAh | Hintere Kamera: 48 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | Frontkamera: 16 MP

Aktuell eines der besten Displays

5G und viel Power

Reverse Charging & schnelle, kabellose Ladung

Das bisher teuerste OnePlus

Weniger Speicherplatz beim Standard-Modell im Vergleich zum 7T Pro

Früher stand das OnePlus 7 Pro ganz oben auf dieser Liste, aber es wurde in jeder wichtigen Hinsicht durch das OnePlus 8 Pro übertroffen, ein Smartphone, das sowohl über alle Funktionen verfügt, die du für Spiele benötigst, als auch über einen Bildschirm, der deinen Games dabei hilft, am besten auszusehen.

Dieses Telefon ist mit einem Snapdragon 865-Chipsatz der Spitzenklasse ausgestattet und verfügt über bis zu 12 GB RAM, so dass du die Leistung eines Flaggschiffs erhältst. Auf der Vorderseite des OnePlus 8 Pro findest du einen 6,78-Zoll-Bildschirm (1440 x 3168) mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, der groß, scharf und flüssig ist.

5G wird ebenfalls unterstützt, so dass du ohne Verzögerung online spielen kannst, wo auch immer du bist (solange 5G dort abgedeckt wird), und mit seinem großen 4.510 mAh-Akku kannst du zwischen den Ladevorgängen lange Zeit spielen.

Auch beim Aufladen bist du nicht lange außer Gefecht, da das OnePlus 8 Pro sowohl schnelles als auch drahtloses Laden unterstützt.

Das Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy S20/S20 Plus

Die Top-Flaggschiffe von Samsung

Erscheinungsdatum: März 2020 | Gewicht: 163 g / 186 g | Maße: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm / 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,2-Zoll / 6,7-Zoll | Auflösung: 1440 x 3200 | CPU: Exynos 990 | RAM: 8 GB / 12 GB | Speicher: 128 GB (S20) oder 128 GB / 256 GB / 512 GB (S20 Plus) | Akku: 4.000 mAh / 4.500 mAh | Rückkamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP

Der beste Screen überhaupt

Exzellente Kameras

Immer höherer Preis

Iterative Verbesserungen

Das Samsung Galaxy S20 und das Samsung Galaxy S20 Plus sind ganz offensichtlich in diese Liste aufgenommen worden, da sie zu den neuesten Handys in der Reihe der bekanntesten Android-Flaggschiffe zählen.

Aber sie lassen sich nicht nur auf ihren starken Namen berufen, diese Smartphones sind wirklich großartig für Spiele geeignet, nicht zuletzt dank der erstklassigen Rechenleistung in ihrem Herzen. Du bekommst einen Exynos 990 Chipsatz, einen Spitzenklasse Prozessor für beste Performance.

Außerdem erhältst du 8 GB RAM, so dass diese Telefone nicht viel langsamer werden sollten. Und Spiele werden auf ihnen großartig aussehen, da beide Modelle einen QHD+-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz haben. Sie verfügen außerdem über große Akkus, mit 4.000 mAh oder 4.500 mAh, das bedeutet, dass du deine Gaming Session sorgenfrei und pausenlos genießen kannst.

Das Black Shark 2

4. Black Shark 2

Das beste Gaming Smartphone zum kleinen Preis

Erscheinungsdatum: März 2019 | Gewicht: 205 g | Maße: 163,6 x 75 x 8,8 mm | OS: Android 9.0 Pie | Displaygröße: 6,39 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12 GB | Speicher: 128/256 GB | Akku: 4.000 mAh | Hintere Kamera: 48 MP + 12 MP | Frontkamera: 20 MP

Spitzenleistung

Massig Speicherplatz

Einschlagendes AMOLED Display

Kein NFC oder Spritzwasserschutz

Berührungsempfindlichkeit benötigt Verbesserung

Das Black Shark 2 ist die zweite Generation der Gaming-Smartphones des chinesischen Unternehmens Xiaomi. Es baut wunderbar auf seinem Vorgänger auf, beinhaltet allerdings mehr Leistung und einen verbesserten Bildschirm.

Die Kombination aus einer großartigen Kamera, exzellenten Komponenten und verbesserten Gaming-Referenzen machen das Black Shark 2 zu einer dreifachen Bedrohung für die meisten der Konkurrenten im Bereich Gaming-Smartphone.

Das Shark 2 hat allerdings auch einige Schwächen. Aber bist du bereit, diese zu händeln? Dann erhältst du ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das einzige, was es zu beachten gilt: in einigen Ländern, wie beispielsweise den USA, ist das Black Shark 2 nicht überall verfügbar. In Deutschland kannst du es allerdings seit dem 09. Oktober 2019 kaufen.

Nubia Red Magic 5G (Image credit: TechRadar)

5. Nubia Red Magic 5G

Magisch für Spiele, weniger für einige andere Dinge

Erscheinungsdatum: März 2020 | Gewicht: 218 g | Maße: 168,6 x 78 x 9,8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,65-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Speicher: 128 / 256 GB | Akku: 4.500 mAh | Hintere Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP

144Hz-Display ist ideal für Spiele

Aktive Luftkühlung

Der Bildschirm ist nicht der hochauflösendste

Software-Bugs

Das Nubia Red Magic 5G verfügt über den weltweit ersten 144Hz-Smartphone-Bildschirm, was es ideal für Spiele macht, da es eine seidenweiche Bildwiederholrate bietet.

Aber das ist nicht der einzige Grund, warum dieses Smartphone ideal fürs Gaming ist. Es wurde sogar speziell für diesen Zeitvertreib entwickelt, mit cooler RGB-Beleuchtung, einem Lüfter und einem Flüssigkeitskühlsystem, um das Mobilteil unter Druck kühl zu halten, einem speziellen "Game Space", mit dem du dein Spielerlebnis individuell gestalten kannst, und einer "4D Shock"-Funktion, die Spiele mit Vibrationen versieht.

Letztere Funktion wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht von vielen Titeln unterstützt, ebenso wenig wie das 144Hz-Display, aber wenn die Spieleentwickler sie nutzen, könnte dies ein ernsthaft zukunftssicheres Telefon sein.

Das Nubia Red Magic 5G unterstützt - wie der Name schon andeutet - natürlich auch 5G und hat jede Menge Leistung. Es wird nur geringfügig von einem 1080 x 2340-Bildschirm geschwächt, der nicht zu den schärfsten überhaupt gehört, zusammen mit einigen Software-Fehlern und einem Design, das man entweder liebt oder hasst.

Das Asus ROG Phone 2 ist wie für Gamer gemacht (Image credit: TechRadar)

6. Asus ROG Phone 2

Von Grund auf für Gamer gemacht

Erscheinungsdatum: September 2019 | Gewicht: 240 g | Auflösung: 171 x 77,6 x 9,5 mm | OS: Android 9 Pie | Screengröße: 6,59-Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 12 GB | Speicher: 512 GB/1 TB | Akku: 6.000 mAh | Hintere Kamera: 48 MP + 13 MP | Frontkamera: 24 MP

Fantastischer 120 Hz AMOLED Screen

Exzellente Akkulaufzeit

Keine IP-Schutzklassen-Einstufung

Kein Wireless Charging

Das Asus ROG Phone 2 hat fast alle Funktionen, die du als mobiler Gamer benötigst, einschließlich eines erstaunlich großen 6.000 mAh Akkus (für ausgedehnte Spiel-Sessions) und eines flüssigen 120 Hz AMOLED-Bildschirms mit großen 6,59 Zoll.

Hinzu kommen die wirklich erstklassigen Spezifikationen, mit der Kombination aus einem Snapdragon 855 Plus Chipsatz, 12 GB RAM und Massenspeicher, und du kannst womöglich schon mehr als erahnen, warum das Asus ROG Phone 2 auf unserer Liste steht.

Da es speziell für Gamer entwickelt wurde, verfügt es auch über Features, die du bei den meisten anderen Handys nicht findest, wie einen aufsteckbaren Lüfter, der großzügig im Lieferumfang enthalten ist und eine Reihe anderer Zubehörteile (wie z.B. ein Gamepad), die du separat kaufen müsstest.

Es gibt auch integrierte Software, die dir hilft, dein Spielerlebnis individuell zu gestalten, z. B. durch Übertakten der ohnehin schon kräftigen CPU und Anpassung der Lüftergeschwindigkeit.

Es gibt einige Defizite beim Asus ROG Phone 2, aber die meisten davon beeinflussen das Spielen nicht. Es hat beispielsweise keine kabellose Aufladung oder Wasserfestigkeit und das Design, naja - entweder du liebst es, oder du hasst es. Wenn du dein Handy aber nur zum Spielen brauchst und dir dieses Design gefällt oder es dir egal ist, dann ist das Asus ROG Phone 2 schwer zu schlagen.

Das Razer Phone 2 Spielehandy

7. Razer Phone 2

Die Gaming-spezifischen Merkmale stellen alles in den Schatten!

Erscheinungsdatum: Oktober 2018 | Gewicht: 205 g | Auflösung: 158,5 x 78,9 x 8,5 mm | OS: Android 8.1 Oreo | Displaygröße: 5,72 Zoll | Auflösung: 2.560 x 1.440 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8 GB | Speicher: 64 GB/128 GB (bis zu 1 TB mit Card) | Akku: 4.000 mAh | Hintere Kamera: 12 MP f/1,75 Weitwinkel / 12 MP f/2,6 Telefoto | Frontkamera: 8 MP f/2,0

Erstklassige Funktionen und 120 hz Bildwiedergaberate

Logo auf Rückseite leuchtet in Millionen von RGB-Farbtönen

Im Vergleich zum Preis wenig Speicherplatz (64 GB)

Screen könnte größer sein

Das erste Smartphone von Razer war ein guter erster Versuch, die Gamer-Marke um ein mobiles Gerät zu erweitern. Dieses hatte allerdings einige Schwächen und so landete es damals weiter unten auf unserer Liste. Die zweite Version nun wurde verbessert und liefert eine stärkere Leistung - auch weiterhin richtet sich das Razer Phone 2 speziell an Spieler.

Was bedeutet das für dich? Die Kamera und das Display sind nicht annähernd so beeindruckend wie bei anderen Smartphones, die erschwinglicher sind. Also falls du eher ein Gelegenheitsspieler bist - schau am besten woanders und spare. Bist du allerdings ein Tryhard, ein ehrgeiziger Zocker und kannst es dir leisten - dann ist das Razer Phone 2 die ideale Wahl für dich!

Im Vergleich zum Vorgänger hat sich beim Razer Phone 2 äußerlich nicht viel geändert. Es erhielt einen Snapdragon 845 Chip und die Rückseite ist nun aus Glas - für Qi Wireless Charging. Zusätzlich bekam es das Vapor-Chamber-Kühlsystem um das Smartphone während des Spielens vor dem Erwärmen zu schützen.

Kurz gesagt, der bullenstarke Chipsatz, die 8 GB RAM, die großartigen Lautsprecher, die 120 Hz Bildwiedergaberate und der 4.000 mAh starke Akku sowie umfangreiche Einstellungen um Akkulaufzeit und Leistung zu optimieren, machen das Razer Phone 2 zu einer sehr guten Wahl im Bereich Gaming-Smartphone.

Das Galaxy S10 Plus ist ein Allroundtalent, aber dennoch ein Top-Gaming-Telefon.

8. Samsung Galaxy S10 Plus/S10

Großartige Android Smartphones zum Zocken

Erscheinungsdatum: Februar 2019 | Gewicht: 175 g | Maße: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,4-Zoll | Auflösung: 1.440 x 3.040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8 / 12 GB | Speicher: 128 GB / 512 GB / 1 TB (bis zu 1,5 TB mit Card) | Akku: 4.100 mAh | Hintere Kamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP | Frontkamera: 10 MP + 8 MP

Exzellentes Screen-Gehäuse-Verhältnis

Leistungsstarkes Chipset

Fingerabdruck-Scanner im Display eingebettet

Nichts für den kleinen Geldbeutel

Glattes Design

Auch wenn das S10 nun dem Nachfolger und damit den vorderen Plätzen weichen musste, ist es nicht allzu überraschend, Samsung ein zweites Mal in dieser Liste zu sehen. Die letztjährige Familie der Galaxy S10 Smartphones ist die erste, die den leistungsstarken neuen Chipsatz Snapdragon 855 von Qualcomm erhielt. Schon allein deswegen hat das S10 einen Platz in unserer Gaming Handy Bestenliste erhalten.

Aber nicht nur der Chipsatz machte das Galaxy S10 / S10 Plus zum exzellenten Smartphone fürs Gaming. Sie haben außerdem scharfe Super AMOLED Displays, welche einen hohen Dynamikbereich unterstützen und dir fantastische Bilder in Filmen und Spielen liefert.

Die Bildschirmfläche wurde ebenfalls erweitert, du bekommst viel mehr von deinem Spiel zu sehen. Diese Smartphones bieten dir beides: ein Top-Telefon und ein leistungsstarkes mobiles Gerät zum Spielen in einem!

Besser noch, VR Fans können die neuen Smartphones "The Verge" zufolge mit den noch vorhandenen Gear VR Headsets nutzen. Genieße das immersive Spiel-Medium auf dem klaren Display der S10 und S10 Plus Smartphones.

