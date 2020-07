Over-Ear Kopfhörer Test: die besten Kopfhörer 2020 für besten Sound und höchstem Komfort

Nichts schlägt die besten Over-Ear Kopfhörer, wenn du Wert auf gute Klangqualität und beste Performance beim Musikhören legst. Es ist Fakt: In Bezug auf Klangspektrum, Klangqualität und Komfort bei längeren Hör-Sessions kann keine andere Kopfhörer-Form mithalten.

Und wenn es für dich genauso wichtig ist, deine Ohren bis ins hohe Alter gesund zu halten, dann sind diese Kopfhörer in der Regel auch besser für deine Ohrgesundheit insgesamt: du musst die Lautstärke nicht erhöhen, um eine großartige Audio-Performance und Geräuschunterdrückung zu erhalten.

Zu den Neuzugängen unserer besten Kopfhörer für das Jahr 2020 gehören der Philips PH805, der Bowers & Wilkins PX7 und der Sennheiser PXC 550-II - allesamt kabellose Kopfhörer-Modelle.

Um Audiophilen die Suche zu erleichtern, konzentriert sich dieser Guide vor allem auf die Klangqualität - wenn du nach anderen coolen Funktionen suchst, solltest du dir unbedingt unsere Top-Listen ansehen, in denen wir verschiedene geräuschunterdrückende Kopfhörer oder kabellose Kopfhörer getestet haben.

Unsere Testsieger: die besten Over-Ear Kopfhörer 2020

(Image credit: Beyerdynamic)

1. Beyerdynamic DT 1990 Pro

Professionelle Over-Ear Kopfhörer, die einfach nur Spaß machen

Akustikdesign: Offen | Gewicht: 370 g | Länge des Kabels: 3 oder 1 m | Frequenzbereich: 5 - 40.000 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: 102 dB | Widerstand: 250 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: /

Robust und komfortabel

Atemberaubende Auflösung

Leichte Aussparung der Mitten

Höhen können ermüdend sein

Obwohl Beyerdynamic vielleicht nicht so bekannt ist wie sein deutscher Bruder Sennheiser, hat die Audio-Firma in ihrer Geschichte einige der am besten klingenden Audiogeräte auf dem Markt entwickelt - die Kopfhörer DT770, DT880 und DT990 des Unternehmens waren bekannt für ihre exzellente Bauweise und Klangqualität.

Über all denen steht jedoch der Beyerdynamic DT 1990 Pro, eine offene Version des Beyerdynamic DT 1770 Pro, ein Kopfhörer, der aufgrund seiner Klanggebung, seines Designs und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses die Wahl unserer Redaktion gewonnen hat. Beide Over Ear Kopfhörer sind gleich bepreist und ab ca. 440 € erhältlich. Der Unterschied zwischen beiden liegt einzig und allein im Klang.

Da sie an der Außenseite offen sind, sind die DT 1990 Pro für den Einsatz zu Hause oder im Studio für anspruchsvolles analytisches Hören gedacht. Da der Klang ein- und austritt, vermittelt das offene Design des DT 1990 Pro ein großartiges Raumgefühl. Das Klangspektrum ist ebenfalls ziemlich breit, so dass selbst der unbedarfteste Zuhörer die exakte Position der einzelnen Instrumente im Raum genau bestimmen kann.

Wenn du nach einem Paar HiFi-Kopfhörer gesucht hast, die von einigen der weltweit führenden Audio-Ingenieure verwendet werden, dann sind das genau die Richtigen für dich.

Hier findest du den kompletten Over Ear Kopfhörer Test: Beyerdynamic DT 1990 Pro*

(Image credit: Philips)

2. Philips Fidelio X2

Brilliante Over Ear Kopfhörer zu einem brillanten Preis

Akustikdesign: Offen | Gewicht: 380 g | Länge des Kabels: 3 m | Frequenzbereich: 5 - 40.000 Hz | Treiber: Zwei 1,9" Lautsprecher | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 100 dB @ 1mW | Widerstand: 30 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: /

Brillianter Sound

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Sehr komfortabel

Keine Extras

Der Philips Fidelio X2 ist ein hervorragender Over Ear Kopfhörer mit erstklassigem Komfort und hoher Klangqualität, der selbst den gepriesenen audiophilen Modellen Konkurrenz macht. Vielleicht sind sie aufgrund ihrer Klangqualität nicht ganz so gut wie die Spitzenmodelle von Oppo oder Sennheiser - aber die Tatsache, dass du mit der Entscheidung für den Philips eine Menge an Geld sparen würdest, ist einfach nicht zu unterschätzen.

Den ausführlichen Test zum Philips Fidelio X2 Bluetooth Kopfhörer Over-Ear liest du hier*.

3. Beyerdynamic DT 1770 Pro

Aufnahmestudio-tauglich Over-Ear-Kopfhörer, und auch für DJs eine gute Wahl

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 388 g | Länge des Kabels: 3 m | Frequenzbereich: 5 - 40.000 Hz | Treiber: / | Treibertyp: Dynamisch | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: /

Wunderschön gestaltetes Klangbild

Schlankes Design

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Etwas klobig

Der Beyerdynamic DT 1770 Pro ist ein beeindruckender Over Ear Kopfhörer. Ob er teuer ist? Für manche nein, für die meisten ja; aber für das reine Hörerlebnis, das er bietet, ist es schwer, ihn nach dem Aufsetzen wieder abzunehmen, selbst wenn du ihn mit tragbaren HRA-Playern und Mobiltelefonen benutzt.

Dennoch stößt er wirklich an die Grenzen dessen, was man mit einem dynamischen Treiber machen kann. All unser Lob geht an Beyerdynamic, dass sie ein so wunderbares Produkt geschaffen haben.

Hier findest du den ausführlichen Over Ear Kopfhörer Testbericht: Beyerdynamic DT 1770 Pro*

(Image credit: Sony)

4. Sony WH-1000XM3

Over-Ear Kopfhörer, die einfach alles können

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 253 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: / | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 10 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Ja

Hervorragende Geräuschunterdrückung

Großartiger Audiosound

30 Stunden Akkulaufzeit

Probleme bei der Anrufqualität

Es ist fast unfair, sie in die gleiche Kategorie wie die kritischeren, auf das Hören fokussierten Over-Ear Kopfhörer zu stecken, aber der Sony WH-1000XM3 ist einer der besten Allround-Kopfhörer, die wir letztes Jahr getestet haben. Sie klingen nicht nur großartig und verfügen über eine hervorragende Geräuschunterdrückung - sie schaffen all das auch noch ohne Kabel!

Andere Kopfhörer auf unserer Liste bieten eine hervorragende Klangqualität, klar; aber der WH-1000XM3 schafft es, die beste Balance von Features und Performance zu liefern.

Und während es die Geräuschunterdrückung ist, die diese Kopfhörer wirklich überzeugen lässt, haben sie zusätzlich noch ein paar interessante Tricks im Ärmel, wie den eingebauten Google-Assistenten und Alexa, sowie Unterstützung für NFC und aptX HD bei einigen Android-Geräten.

All dies ohne einen ernsthaften Preisaufschlag gegenüber der Konkurrenz anzubieten, macht den Sony WH-1000XM3 Over-Ear-Kopfhörer ohne Kabel zu einer großartigen All-Around Wahl für Musikhörer, die gerne unterwegs sind.

Hier findest du unseren ausführlichen Erfahrungsbericht zu dem Over-Ear-Kopfhörer von Sony: WH-1000XM3*

5. Sennheiser HD 800

Der Sennheiser HD800 ist der Kopfhörer für Könige

Akustikdesign: Offen | Gewicht: 330 g | Länge des Kabels: 3 m | Frequenzbereich: 14 – 44.100 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: 300 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: /

Klingen in jeder Hinsicht einfach wunderbar

Wunderschön ausgewogen

Unglaublich detailiert

Zweifelsohne teuer

Der fünfte Eintrag auf unserer Liste hätte leicht der erste sein können, wenn er nicht weit über 1000 € kosten würde. Der Sennheiser HD 800 ist zweifelsohne einer der am besten klingenden Over-Ear Kopfhörer der Welt, der in Kreisen der Audiophilen auf der ganzen Welt höchst gelobt wird. In Verbindung mit der richtigen Hardware klingen sie absolut hervorragend - ausgewogen in jeder Hinsicht.

Leider sind sie überaus teuer und erfordern höhere Ausgaben als der durchschnittliche Verbraucher bereit ist auszugeben. Solltest du Bedarf - oder, seien wir ehrlich, einfach Lust - auf einen fantastischen Over-Ear Kopfhörer haben, dann hast du ihn hiermit gefunden.

Den kompletten Testbericht zu dem Sennheiser Over-Ear-Kopfhörer kannst du hier lesen: Sennheiser HD 800*

(Image credit: Audeze)

6. Audeze LCD-1

Bezahlbare audiophile Kopfhörer

Akustikdesign: Offen | Gewicht: 250 g | Kabellänge: 2,1 m | Frequenzbereich: 10 - 50.000 Hz | Treiber: 90 mm | Treibertyp: Planar | Empfindlichkeit: 99 dB | Impedanz: 16 Ohm | Akkulaufzeit: N/A | Wireless Radius: N/A | NFC: N/A

Direkter, detaillierter Klang.

Superbequem

Gut gebaut

Schall-Leckagen

Mit dem offenen Kopfhörer LCD-1 bietet Audeze seine kompromisslose Technologie zu einem realistischen Preis an. Wenn du in der Lage bist, die Musik in einer ruhigen Umgebung zu genießen, ist dieser Kopfhörer eine wirklich gute Wahl für dich, denn das offene Design wird einige Klanglecks erzeugen.

Der LCD-1 präsentiert sich unabhängig von dem Inhalt und der Lautstärke, mit der du hörst, ansprechend und absolut glaubwürdig. Höre Musik, wie du sie noch nie zuvor gehört hast, kein Zweifel, das dir hier ein vollwertiges Hörerlebnis geboten wird.

Wenn du Musik hörst, die du schon tausendmal gehört hast, ist es durchaus möglich, dass die LCD-1's eine Nuance darin finden, die du noch nie zuvor wirklich wahrgenommen hast.

Lies unseren kompletten Audeze LCD-1 Test (englischsprachig)

(Image credit: Bowers & Wilkins)

7. Bowers & Wilkins PX7 Wireless Kopfhörer

Starker Allrounder

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 310 g | Länge des Kabels: 1,2 m | Frequenzbereich: 10 – 30.000 Hz | Teiber: 43,6 mm | Treiber Typ: Volle Bandbreite | Empfindlichkeit: / | Widerstand: 20 kOhms | Akkulaufzeit: 30 Stunden | Reichweite: / | NFC: /

Klassenbeste Soundqualität

Konkurrenzfähige Akkulaufzeit

Robuste Bluetooth-Verbindung

Ohrmuscheln nicht faltbar

Wenn du nach einem erstklassigen kabellosen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung suchst und dich nicht vom Preis von 330 € abschrecken lässt, ist der Bowers & Wilkins PX7 eine Überlegung wert.

Mit ausgeklügelter Geräuschunterdrückung, stark verbesserter Klangqualität und einer geschliffenen Ästhetik könnte der PX7 jedem der Over-Ear-Kopfhörer auf dieser Liste einen harten Wettkampf liefern.

Zusätzlich bieten sie aptX Adaptive für eine verbesserte Stabilität und Latenzzeit zwischen Kopfhörer und Gerät sowie aptX HD-Streaming in hoher Qualität (24-Bit).

Lies den umfassenden Over-Ear Kopfhörer Test: Bowers & Wilkins PC7 Wireless Headphones Test*

(Image credit: Bowers & Wilkins)

8. Bowers & Wilkins P9 Signature

Beim B&W P9 Signature dreht sich alles um die Klangqualität

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 413 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 2 – 30.000 Hz | Treiber: 1,6 Zoll (40 mm) Mylar/Titanium | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 111 dB SPL @ 1 kHz – / 1 Vrms | Widerstand: 22 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: /

Außergewöhnlicher Detaillierungsgrad

Klarheit im gesamten Klangspektrum

Auch beim längeren Hören komfortabel

Premium-Preisschild

Der B&W P9 Signatures ist einer der am besten klingenden Kopfhörer, die wir je benutzt haben. Sie haben einen klaren, raffinierten Klang, der eine fast unübertroffene Detailgenauigkeit bietet.

Dennoch bleibt die Tatsache, dass es sich um ein vergleichsweise funktionsarmes Paar Over-Ear Kopfhörer handelt. Wenn du weniger ausgeben möchtest, kannst du ein viel portableres Paar Kopfhörer bekommen, das dank zusätzlicher Funktionen wie Noise-Cancelling und Bluetooth-Verbindung besser für den morgendlichen Arbeitsweg oder eine Flugreise geeignet ist.

Wenn du aber in einen wirklich hochwertigen Over Ear Kopfhörer investieren möchtest, um deine High-Quality Musiksammlung zu hören, dann gibt es nur wenige, die mit den P9s in diesem Preissegment mithalten können.

[Update: Wir wurden informiert, dass das letzte Paar der P9s an die Einzelhändler versandt wurde. Wenn ihr also diese Kopfhörer in die Finger bekommen wollt, müsst ihr sie schnellstmöglich besorgen.]

Hier kannst du den vollständigen Test lesen: B&W P9 Signature*

(Image credit: Philips)

9. Philips PH805

Premium Wireless Kopfhörer ohne Premium-Preis

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz | Treiber: 40 mm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 90 dB | Widerstand: 16 Ohm | Akkulaufzeit: 30 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: /

Hochwertige Bauweise

Gute Akkulaufzeit

Punchy, kontrollierter und detaillierter Sound

Geräuschunterdrückung könnte effizienter sein

Mit 170 € bietet der Philips PH805 ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Es handelt sich hierbei um kabellose Kopfhörer, die Bluetooth 5.0 für die Verbindung verwenden - damit sollte eine hochauflösende Audiowiedergabe möglich sein.

Mit einer einzigen Lithium-Ionen-Zelle für bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung haben die Philips PH805 eine aktive Geräuschunterdrückung an Bord, die durch ein paar Mikrofone an jeder Hörmuschel gesteuert wird.

Lies hier mehr dazu: Philips PH805 Over Ear Kopfhörer Test*

(Image credit: Cleer Audio)

10. Cleer Next

Klarheit ist der Inbegriff des Cleer Next

Akustikdesign: Offen | Gewicht: 395 g | Kabellänge: 1,5 m | Frequenzbereich: 10 - 45.000 Hz | Treiber: 40 mm | Treibertyp: Ironless | Empfindlichkeit: 92 dB | Impedanz: 16 Ohm | Akkulaufzeit: N/A | Wireless Radius: N/A | NFC: Nein

Fantastische Klarheit

Breite Klangbühne

Robuste Bauweise

Teuer

Diese hochwertigen, audiophilen Kopfhörer sind mit Cleers patentiertem Motordesign ausgestattet sind, bei dem "20 strategisch geschichtete Seltenerdmagnete" anstelle der üblichen Eisenmagnete verwendet werden.

Es ist unmöglich, von der Klangqualität der Cleer Next Kopfhörer nicht beeindruckt zu sein; sie klingen unglaublich detailreich, mit all der Klarheit (und noch viel mehr), die man von Kopfhörern mit einem so hohen Preis (699 US Dollar) erwarten würde.

Das Industriedesign ist zweifellos gewöhnungsbedürftig, und sie sind mit 395 g ein wenig schwer - die Cleer Next fühlen sich also ausgesprochen robust an, mit viel Liebe zum Detail in ihrer Konstruktion und Gestaltung.

Lies unseren kompletten: Cleer Next Test (englischsprachig)

(Image credit: Sennheiser)

11. Sennheiser Momentum Wireless (2019)

Over-Ear Kopfhörer, die keine smarten Features vermissen lassen

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 6 Hz bis 22 kHz | Treiber: 42 mm | Treiber Typ: / | Empfindlcihkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 17 Stunden | Reichweite: / | NFC: Ja

Brilliante Audio-Qualität

Cooles Design

Akkulaufzeit könnte besser sein

Teurer als seine Konkurrenz

In puncto Audioqualität überzeugen diese Sennheiser Over-Ear Kopfhörer durch einen fantastischen Klang mit hoher Detailtreue, warmen Bässen und natürlichen Höhen.

Die anpassbare Geräuschunterdrückung ist eine tolle Sache, aber sie erreicht nicht ganz die marktführenden Standards von Sony und Bose. Die Akkulaufzeit konkurriert auch nicht mit der der Sony WH-1000XM3, und kostspieliger sind sie obendrein auch noch.

Warum also sollte man den Sennheiser Momentum 3 Wireless (2019) kaufen? Nun, wenn dir das eingebaute Tile-Tracking gefällt und du das industrielle Design und die hochwertigen Materialien des Momentum Wireless magst, könnte das Grund genug sein - und wenn du dich für sie anstelle des Sony Modells entscheidest, wirst du keine Abstriche bei der Audioqualität machen müssen. In dieser Hinsicht sind sie wirklich gleichwertig.

Den kompletten Erfahrungsbericht zu dem Over-Ear-Kopfhörer von Sennheiser kannst du hier lesen: Sennheiser Momentum Wireless (2019)

(Image credit: Sennheiser)

12. Sennheiser PXC 550-II

Eine elegante Alternative zum Momentum Wireless

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 227 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 17 - 23.000 Hz | Treiber: 32 mm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 110 dB | Widerstand: 46 Ohm | Akkulaufzeit: 20 Stunden | Reichweite: / | NFC: Nein

Vernünftiger Sound

Gute Akkulaufzeit

Dezenter Premium-Look

Probleme bei höheren Stimmlagen

Verarbeitung, Akkulaufzeit und Klangqualität des Sennheiser PXC 550-II sind sehr beeindruckend. Das Vorgängermodell PXC 550 wurde mit dem neuesten Bluetooth-Standard und erweiterten Audio- und Smart-Funktionen aufgerüstet.

Der PXC 550-II Over-Ear Kopfhörer ist etwas preiswerter als der Momentum Wireless, etwas schlichter im Aussehen, definitiv nicht so groß und mit einem anspruchsvollen Klang.

Lies hier mehr zum Over-Ear Kopfhörer Test: Sennheiser PXC 550-II*

(Image credit: Beyerdynamic)

13. Beyerdynamic Amiron Wireless

Unglaubliche Klanggenauigkeit zu einem ordentlichen Preis

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Länge des Kabels: 1,4 m | Frequenzbereich: 16 - 22.000 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: / | Widerstand: 28 Ohm | Akkulaufzeit: 25+ Stunden | Reichweite: 10+ Meter | NFC: Ja

Exzellente(r) Verarbeitung und Komfort

Detaillierter und geräumiger Sound

Klingt genau so gut wie kabelgebunden

Nicht ideal zum Reisen

Der Beyerdynamic Amiron Wireless ist der am besten klingende kabellose Kopfhörer, den du kaufen kannst - Punkt. Der Klang ist geräumig, detailliert und macht Lust, deine Musikbibliothek neu zu entdecken. Sein wuchtiges Design und die durchschnittliche Geräuschisolierung machen ihn ungeeignet für Reisen, wenn du jedoch den besten Klang aus einem Bluetooth Kopfhörer ohne Kabel suchst, dann ist dieser Over Ear Kopfhörer genau richtig.

Hier liest du den kompletten Over-Ear Kopfhörer Test: Beyerdynamic Amiron Wireless*

(Image credit: Bose)

14. Bose Noise Cancelling Headphones 700

Klassenbeste Geräuschunterdrückung, aber nicht die beste Akkulaufzeit

Akustikdesign: Geschlossen | Gwicht: 250 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: / | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 20 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Ja

Atemberaubende Geräuschunterdrückung

Unterhaltsamer, lebendiger Sound

Elegantes Design

Akkulaufzeit könnte besser sein

Sie können zwar die Akkulaufzeit und den Preis des Sony WH-1000XM3 nicht schlagen, dennoch sind die Bose Noise Cancelling Headphones 700 ein fantastisches Paar Over-Ear Kopfhörer.

Durch die Geräuschunterdrückung sowohl bei Musik als auch bei Telefongesprächen bieten sie klassenbeste Technologie, einen kräftigen, lebendigen Klang und eine breite, ausgewogene Klangbühne.

Wenn du versuchst, dich zwischen dem Kauf der Sony WH-1000XM3s und dem Bose Noise Cancelling Headphone 700 zu entscheiden, empfehlen wir dir, dich für den ersteren zu entscheiden, weil er einen niedrigeren Preis und eine bessere Akkulaufzeit hat.

Abgesehen davon würdest du keinen Fehler machen, wenn du dich stattdessen für die Bose-Kopfhörer entscheiden würdest (und wir würden es dir nicht übel nehmen, wenn du das tun würdest) - sie klingen großartig, sehen umwerfend aus, und die Geräuschunterdrückung ist nicht von dieser Welt.

Den vollständigen Testbericht zu dem Over-Ear Kopfhörer von Bose findest du hier: Bose Noise Cancelling Headphones 700*

(Image credit: JBL)

15. JBL Live 650BTNC

Vielseitiger Over-Ear Kopfhörer mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 249 g | Länge des Kabels: 1,2 m | Frequenzbereich: 16 Hz - 20 kHz | Treiber: 40 mm | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: 100 dBSPL@1kHz/1mW | Widerstand: 32 | Akkulaufzeit: 20 Stunden mit ANC und Wireless-Betrieb | Reichweite: /

Dynamischer, kraftvoller Sound

Google Assistant + Alexa Unterstützung

Laden via MicroUSB

Gute, aber nicht klassenbeste ANC

In seinem Preissegment schlägt der JBL Live 650BTNC in Bezug auf Klangqualität, Verarbeitung und Ausstattung seine Konkurrenz mit Leichtigkeit. Die oben aufgeführten Nachteile - wie die Zuordnung des Assistenten zum Touchpad und die Verwendung von microUSB - sind einfach nur Kleinigkeiten, von denen keiner ein Deal-Breaker ist.

Wir waren von dem runden Paket, das JBL hier geschaffen hat, sehr beeindruckt und würden sie jedem, der ein günstiges Paar Noise-Cancelling Kopfhörer sucht, empfehlen.

Ausführlichere Informationen zu dem Over Ear Kopfhörer von JBL findest du hier: JBL Live 650BTNC Test *

(Image credit: Focal)

16. Focal Stellia

Luxuriöse Kopfhörer, luxuriöser Preis

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 435 g | Länge des Kabels: 1 x 1,2 m OFC 24 AWG Kabel, 1 x 3 m OFC 24 AWG Kabel | Frequenzbereich: 5 Hz - 40 kHz | Treiber: 40 mm | Empfindlichkeit: 106 dB SPL / 1mW @ 1kHz | Widerstand: 35 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: Nein

Beeindruckender, präziser Sound

Offene Klangbühne

Komfortabel

Sehr teuer

Etwas groß

Die Focal Stellias klingen absolut fantastisch. Durch ihre weit offene Klangbühne und die detailgenaue, präzise Klangbehandlung lassen sie jedes Musikgenre brillant klingen.

Wenn du Songs hörst, die du zu kennen glaubst, dann bedeutet die präzise Trennung der Frequenzen der Stellias, dass du wahrscheinlich Details hörst, die du noch nie zuvor bemerkt hast.

Warum haben sie es nicht weiter nach oben auf der Liste geschafft? Nun, wir haben sie nur als Bonus-Option aufgenommen, weil sie wirklich unglaublich sind. Leider aber auch unglaublich teuer.

Sie kosten 3.000 Euro. Und so gut sie auch sind, bleibt das Problem: Die Focal Stellias sind für die meisten Menschen unerschwinglich teuer, mit dem 10-fachen Preis unserer aktuellen Lieblingskopfhörer, den Sony WH-1000XM3s.

UPDATE: Wenn du den Klang dieser Luxus-Kopfhörer magst, aber den Preis nicht verantworten kannst, schau dir unseren ersten Test des neuen Focal Elegia an. Sie mögen nicht ganz so atemberaubend klingen wie der Focal Stellia - zumindest haben wir das bei einer kurzen Hörsession herausgefunden - aber der Focal Elegia Kopfhörer ist trotzdem noch sehr beeindruckend.

Den kompletten Over-Ear Kopfhörer Test kannst du hier finden: Focal Stellia*

Over-Ear Kopfhörer: darauf solltest du achten

Um es Audiophilen leichter zu machen, konzentriert sich dieser Guide vor allem auf die Klangqualität.

Beim Kauf deiner neuen Over-Ear Kopfhörer ist die Klangqualität das wichtigste Merkmal, auf das du achten solltest - je teurer, desto besser klingen deine Ohrhörer, auch wenn es einige beeindruckende Ausnahmen von dieser Regel gibt.

Wie du eine gute Klangqualität definierst, hängt von deinem persönlichen Geschmack ab. Magst du einen warmen, abgerundeten Klang oder bevorzugst du Ultra-High-Fidelity, bei der du jedes einzelne Detail deiner Musik hören kannst? Bist Du ein leidenschaftlicher Bassist oder eher ein Klassikjunkie?

Wenn es dir um den Bass geht, solltest du nach dynamischen Treibern Ausschau halten, die viel Luft verdrängen, was zu einer basslastigen Klangbühne führt. Wenn dir Details wichtiger sind, achte auf große Frequenzbereiche - 20 Hz bis 20 kHz ist der Standard, also kann alles, was größer ist, mehr Details in den Höhen und Tiefen ermöglichen.

Es ist auch wichtig, die Klangbühne als Ganzes zu betrachten; wenn du einen weiten, offenen Klang liebst, probiere ein Paar Kopfhörer mit offener Rückseite aus. Hast du Bedenken, dass andere Leute deine Musik mithören, solltest du nach einem Paar geschlossene Kopfhörer mit gutem Sitz Ausschau halten.

Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es in dieser Liste einige kabellose Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung - das liegt daran, dass die Klangqualität dieser Modelle ebenso außergewöhnlich ist. Viele Over-Ear Kopfhörer sind heutzutage mit diesen Features ausgestattet, obwohl sie oft teurer sind als ihre kabelgebundenen Pendants - wenn du nicht ohne diese Annehmlichkeiten leben kannst, dann solltest du unbedingt Kopfhörer mit der neuesten Bluetooth-Technologie und aktiver Geräuschunterdrückung kaufen.

Auch das Design ist enorm wichtig, denn ein guter Over-Ear Kopfhörer muss bei langen Hörsitzungen bequem sein - achte deshalb auf gepolsterte Ohrmuscheln und Bügel aus Materialien wie Memory-Schaumstoff für ultimativen Komfort.